Die Erholung der Alphabet Aktie gewinnt in der Nacht an Fahrt: Um 02:35 Uhr New Yorker Zeit notiert die C-Aktie (GOOG) im Overnight-Handel bei 274,25 US-Dollar und damit 10,25 Dollar oder 3,88 Prozent über dem Freitagsschluss von 264,00 Dollar. Die Nachtspanne reicht von 267,51 bis 275,23 Dollar. Am Freitag hatte die Alphabet Aktie mit 262,27 Dollar noch ein neues 52-Wochen-Tief markiert.
Alphabet Aktie: Nachtrally baut sich aus – plus 3,9 Prozent auf 274 Dollar – Wird Anthropic zum Turbo?
Die Alphabet Aktie legt im Nachthandel weiter zu und notiert fast 4 Prozent über dem Freitagsschluss. Gleichzeitig erholt sich Anthropic, an dem Google beteiligt ist. Wir analysieren, warum die Beteiligung zum stillen Kurstreiber für die Alphabet Aktie werden kann.
Der Treiber
Die Anthropic-Beteiligung als stille Reserve
Ein Faktor wird an der Börse oft übersehen: Alphabet ist mit rund 13 Prozent an Anthropic beteiligt. Das KI-Unternehmen bringt nach seinem Rekord-Börsengang rund 1,18 Billionen Dollar auf die Waage und legt in der Nacht ebenfalls um rund 3 Prozent auf 91,57 Dollar zu. Rechnerisch entspricht die Beteiligung damit einem Wert in der Größenordnung von 150 Milliarden Dollar (eigene Rechnung), knapp 5 Prozent des Börsenwerts der Alphabet Aktie. Steigt die Anthropic Aktie wieder, wächst dieser Wert mit.
Hinzu kommt das operative Geschäft mit Anthropic: Die Google Cloud, die KI-Unternehmen Rechenleistung und eigene TPU-Chips liefert, wuchs im dritten Quartal um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar. Der Konzernumsatz stieg um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar.
Das Risiko
Rekordinvestitionen drücken den Cashflow
Die Kehrseite: Alphabet investierte im dritten Quartal 51,4 Milliarden Dollar, der Free Cashflow drehte auf minus 9,1 Milliarden Dollar. Für 2026 plant der Konzern Investitionen von 195 bis 205 Milliarden Dollar, 2027 sollen sie deutlich steigen. Genau diese Ausgaben und der Umbau der Suchmaschinenwerbung durch KI hatten die Alphabet Aktie auf das Jahrestief gedrückt.
Für die Nacht-Rally sorgt vor allem der Gesamtmarkt: Die Nasdaq-100-Futures stiegen nach der schlechtesten Woche seit 2020 um rund 3 Prozent. Im Minutenchart der Nacht hat sich die Alphabet Aktie über alle kurzfristigen Durchschnittslinien geschoben.
Einordnung der Redaktion: Die Alphabet Aktie verbindet ein starkes Cloud-Geschäft mit einer wertvollen KI-Beteiligung. Die Nacht-Rally ist ein ermutigendes Signal, die Nachhaltigkeit hängt aber an der Stimmung im gesamten KI-Sektor und an der Disziplin bei den Investitionen.
FAQ
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Wie hoch ist die Beteiligung von Alphabet an Anthropic?
Nach früheren Angaben hält Alphabet rund 13 Prozent an Anthropic. Beim aktuellen Börsenwert entspricht das einer Größenordnung von etwa 150 Milliarden Dollar.
Warum steigt die Alphabet Aktie im Nachthandel?
Die Nasdaq-Futures erholen sich kräftig, und die Aktie notierte zuvor nahe ihrem 52-Wochen-Tief.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Alphabet Aktie?
C-Aktie: ISIN US02079K1079, WKN A14Y6H, Handelssymbol: ABEC, US-Handelssymbol: GOOG (Nasdaq). A-Aktie: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol: ABEA, US-Handelssymbol: GOOGL (Nasdaq).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.