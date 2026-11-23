Ein Faktor wird an der Börse oft übersehen: Alphabet ist mit rund 13 Prozent an Anthropic beteiligt. Das KI-Unternehmen bringt nach seinem Rekord-Börsengang rund 1,18 Billionen Dollar auf die Waage und legt in der Nacht ebenfalls um rund 3 Prozent auf 91,57 Dollar zu. Rechnerisch entspricht die Beteiligung damit einem Wert in der Größenordnung von 150 Milliarden Dollar (eigene Rechnung), knapp 5 Prozent des Börsenwerts der Alphabet Aktie. Steigt die Anthropic Aktie wieder, wächst dieser Wert mit.