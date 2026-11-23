Operativ liefert der Konzern: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar, Google Cloud wuchs um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar, auch dank Verkäufen von TPU-Systemen. Das Suchanfragenwachstum war laut Alphabet so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Der Haken liegt in den Investitionen: 51,4 Milliarden Dollar Capex im Quartal drückten den Free Cashflow auf minus 9,1 Milliarden Dollar. Für 2026 plant Alphabet 195 bis 205 Milliarden Dollar, für 2027 soll der Betrag deutlich steigen. Zudem belastete eine Abschreibung auf die SpaceX-Beteiligung von 8,2 Milliarden Dollar den Gewinn je Aktie.