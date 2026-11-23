Die Alphabet Aktie startet mit Schwung in die neue Woche: Im Nachthandel notiert die C-Aktie (GOOG) bei 273,01 US-Dollar, ein Plus von 3,41 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 264,00 Dollar. Die Spanne reicht von 267,51 bis 275,23 Dollar. Am Freitag war die Alphabet Aktie um 2,59 Prozent gefallen und hatte mit 262,27 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Der Börsenwert liegt bei rund 3,25 Billionen Dollar.
Alphabet Aktie: Vom 52-Wochen-Tief zum Nachtsprung – Zu billig für den KI-Gewinner?
Die Alphabet Aktie markierte am Freitag ein neues 52-Wochen-Tief. In der Nacht zum Wochenstart steigt sie um mehr als 3 Prozent. Wir analysieren den Rebound, die Capex-Sorgen und warum der Google-Konzern mit einem KGV um 14 so günstig bewertet ist wie selten.
Der Absturz
Ein Drittel unter dem Rekordhoch
Der Abwärtstrend der Alphabet Aktie zog sich über die ganze Woche. Schon am Donnerstag hatte die C-Aktie ein 52-Wochen-Tief erreicht, laut Investing.com nach einem Minus von 27 Prozent in sechs Monaten. Am Freitag fiel auch die A-Aktie (GOOGL) auf ein neues Jahrestief und schloss bei 265,29 Dollar. Das Rekordhoch der A-Aktie liegt bei 408,61 Dollar vom 18. Mai, der Abstand beträgt damit rund 35 Prozent (eigene Rechnung).
Als Belastung nennt MarketBeat die Sorge der Anleger über die hohen KI-Investitionen und den Druck auf das Wachstum der Suchmaschinenwerbung, während Google künstliche Intelligenz in die Suche integriert. Dazu kam am Freitag der breite Ausverkauf bei Technologiewerten.
Die Zahlen
Cloud verdoppelt, aber Free Cashflow negativ
Operativ liefert der Konzern: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar, Google Cloud wuchs um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar, auch dank Verkäufen von TPU-Systemen. Das Suchanfragenwachstum war laut Alphabet so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Der Haken liegt in den Investitionen: 51,4 Milliarden Dollar Capex im Quartal drückten den Free Cashflow auf minus 9,1 Milliarden Dollar. Für 2026 plant Alphabet 195 bis 205 Milliarden Dollar, für 2027 soll der Betrag deutlich steigen. Zudem belastete eine Abschreibung auf die SpaceX-Beteiligung von 8,2 Milliarden Dollar den Gewinn je Aktie.
Der Rebound
Warum die Alphabet Aktie in der Nacht anzieht
Der Nachtsprung der Alphabet Aktie hat zwei Treiber. Erstens die breite Erholung der US-Futures zum Wochenstart, die vor allem Technologiewerte anschiebt. Zweitens die Bewertung: Mit einem KGV von 13,85 und einem PEG-Verhältnis von 0,80 ist Alphabet so günstig wie kaum ein anderer Megacap aus dem KI-Lager. Die Analysten bleiben überwiegend optimistisch: Fünf Häuser vergeben Strong Buy, 45 Buy und nur fünf Hold. Kursziele und Einstufungen sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ein zusätzlicher Hebel ist die Beteiligung an Anthropic: Alphabet hält nach früheren Angaben rund 13 Prozent an dem KI-Unternehmen, das in diesem Monat an die Börse gegangen ist. Damit profitiert der Konzern doppelt vom KI-Boom, als Cloud-Anbieter und als Großaktionär.
Einordnung der Redaktion: Die Alphabet Aktie zeigt, wie stark der Markt derzeit die Kosten der KI-Offensive gewichtet. Wachstum und Bewertung sprechen für den Konzern, der negative Free Cashflow dagegen. Der Nachtsprung ist ein erstes Signal, dass Käufer am 52-Wochen-Tief zugreifen, eine Trendwende ist das noch nicht.
FAQ
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Warum ist die Alphabet Aktie gefallen?
Anleger sorgen sich um die stark steigenden KI-Investitionen, den negativen Free Cashflow und den Druck auf die Suchmaschinenwerbung. Hinzu kam der Ausverkauf bei Technologiewerten.
Warum steigt die Alphabet Aktie im Nachthandel?
Die US-Futures erholen sich deutlich, und die niedrige Bewertung nahe dem 52-Wochen-Tief lockt Käufer an.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Alphabet Aktie?
C-Aktie: ISIN US02079K1079, WKN A14Y6H, Handelssymbol: ABEC, US-Handelssymbol: GOOG (Nasdaq). A-Aktie: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol: ABEA, US-Handelssymbol: GOOGL (Nasdaq).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.