Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der A-Aktie des Big-Tech-Unternehmens Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, FSE: ABEA, NASDAQ: GOOGL) nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 490,00 USD oder 300,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Alphabet Inc. hat am 28. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2026 bekannt gegeben.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von Loop Capital. Analyst Rob Sanderson setzt das Kursziel auf 490 USD und stuft die Aktie mit "buy" ein. Ebenfalls ausgesprochen optimistisch zeigt sich Canaccord Genuity: Analystin Maria Ripps sieht den fairen Wert bei 450 USD und empfiehlt die Aktie ebenfalls zum Kauf.

📉 Eine der niedrigsten Kursprognosen für Alphabet Inc. kommt dagegen von Bernstein Research: Das Analysenhaus hat die Einstufung für den Titel mit einem Kursziel von 325 USD auf "market perform" belassen. Über KI-Werte sei nach der US-Zwischenwahl mit dem Triumph der Demokraten ein "blauer Tsunami" hereingebrochen, hätten die Branchenanalysten am 06. November geschrieben. Die Entwicklung sei zwar nicht völlig bedeutungslos, doch gemessen an dem, was im Vorfeld der Zwischenwahlen bereits eingepreist worden sei, würden die Experten die Marktreaktion für übertrieben halten. Sie würden der Ansicht bleiben, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen würden.

Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: