Alphabet-Aktie ist Dow Jones Verlierer: Tech-Gewinne werden mitgenommen

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:58 2 Min.

Die Alphabet-Aktie (Klasse A) fällt laut Indikation um 1,27 % auf 278,52 US-Dollar und steht unter den Dow Jones Verlierern. Die Hintergründe.

Die Alphabet-Aktie (Klasse A, ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Symbol GOOGL) zählt im frühen US-Handel am Dienstag zu den Dow Jones Verlierern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) verliert der Google-Mutterkonzern 1,27 % auf 278,52 US-Dollar. Alphabet-Aktie laut Indikation, Dow Jones Verlierer Nr. 4 -1,27 % Indikation im frühen US-Handel 278,52 USD Dow Jones, Schlussstand vom Montag (+3,01 %) 49.595,31 Quelle : comdirect, Indikation Société Générale, 24.11.2026 gegen 15:50 Uhr Dow Jones Verlierer Warum die Alphabet-Aktie nachgibt Eine neue Nachricht, die den Rückgang der Alphabet-Aktie erklärt, wurde nicht gefunden. Das spricht für Marktfaktoren: 01 KI-Werte im Rücksetzer Alphabet ist mit Gemini, Cloud und der Suche stark mit dem KI-Thema verbunden. Wenn Nvidia als Leitwert nachgibt, geraten andere KI-Titel mit unter Druck. 02 Gewinnmitnahmen nach dem Montag Nach dem Anstieg des Dow Jones um 3,01 % am Montag sichern Anleger Kursgewinne. 03 Zinsen und Zölle Die erwartete Zinserhöhung im Dezember (laut Berichten zu rund 95 % eingepreist) und die Zehnjahresrendite von etwa 4,89 % belasten Wachstumswerte; Zollberichte sorgen für Unsicherheit. Was die Alphabet-Aktie stützt Das Minus fällt mit 1,27 % moderat aus.

Das Geschäft ist breit aufgestellt: Werbung, Cloud, KI.

Keine unternehmenseigene Negativnachricht bekannt. Was die Alphabet-Aktie belastet Eine anhaltend schwache KI-Stimmung kann auch Alphabet treffen.

Höhere Zinsen drücken tendenziell die Bewertung von Technologiewerten. FAQ Häufige Fragen zur Alphabet-Aktie Warum ist die Alphabet-Aktie Dow Jones Verlierer? Laut Indikation fällt sie um 1,27 % auf 278,52 US-Dollar, im Zuge der Tech-Schwäche und von Gewinnmitnahmen.

Gibt es Alphabet-spezifische schlechte Nachrichten? Bis Redaktionsschluss nicht.

Ist Alphabet im Dow Jones enthalten? Für den Dow Jones wird laut Indikationsliste die Klasse-A-Aktie (GOOGL) geführt. Steckbrief Unternehmen Alphabet Inc. (Klasse A) ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F Handelssymbol GOOGL (Nasdaq), US-Symbol GOOGL Dow-Jones-Rang heute Verlierer Nr. 4 Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect Fazit zur Alphabet-Aktie als Dow Jones Verlierer Die Alphabet-Aktie wird als Dow Jones Verlierer vom Tech-Rücksetzer erfasst. Zinsen, Zölle und Gewinnmitnahmen prägen die Bewegung; ein Unternehmensgrund liegt nicht vor.

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