Die Alphabet-Aktie (Klasse A, ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Symbol GOOGL) zählt im frühen US-Handel am Dienstag zu den Dow Jones Verlierern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) verliert der Google-Mutterkonzern 1,27 % auf 278,52 US-Dollar.
Alphabet-Aktie ist Dow Jones Verlierer: Tech-Gewinne werden mitgenommen
Die Alphabet-Aktie (Klasse A) fällt laut Indikation um 1,27 % auf 278,52 US-Dollar und steht unter den Dow Jones Verlierern. Die Hintergründe.
Dow Jones Verlierer
Warum die Alphabet-Aktie nachgibt
Eine neue Nachricht, die den Rückgang der Alphabet-Aktie erklärt, wurde nicht gefunden. Das spricht für Marktfaktoren:
KI-Werte im Rücksetzer
Alphabet ist mit Gemini, Cloud und der Suche stark mit dem KI-Thema verbunden. Wenn Nvidia als Leitwert nachgibt, geraten andere KI-Titel mit unter Druck.
Gewinnmitnahmen nach dem Montag
Nach dem Anstieg des Dow Jones um 3,01 % am Montag sichern Anleger Kursgewinne.
Zinsen und Zölle
Die erwartete Zinserhöhung im Dezember (laut Berichten zu rund 95 % eingepreist) und die Zehnjahresrendite von etwa 4,89 % belasten Wachstumswerte; Zollberichte sorgen für Unsicherheit.
FAQ
Häufige Fragen zur Alphabet-Aktie
Warum ist die Alphabet-Aktie Dow Jones Verlierer?
Laut Indikation fällt sie um 1,27 % auf 278,52 US-Dollar, im Zuge der Tech-Schwäche und von Gewinnmitnahmen.
Gibt es Alphabet-spezifische schlechte Nachrichten?
Bis Redaktionsschluss nicht.
Ist Alphabet im Dow Jones enthalten?
Für den Dow Jones wird laut Indikationsliste die Klasse-A-Aktie (GOOGL) geführt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc. (Klasse A)
- ISIN
- US02079K3059
- WKN
- A14Y6F
- Handelssymbol
- GOOGL (Nasdaq), US-Symbol GOOGL
- Dow-Jones-Rang heute
- Verlierer Nr. 4
Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect
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