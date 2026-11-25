Vom Zwölfmonatshoch bei 408,61 US-Dollar hat die Alphabet-Aktie inzwischen rund 35 % verloren. Charttechnisch ist die Marke von gut 264 US-Dollar jetzt entscheidend: Fällt sie nachhaltig, gibt es aus den vergangenen zwölf Monaten keine Unterstützung mehr. Gleichzeitig ist die Aktie damit so günstig bewertet wie lange nicht. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen – viele Investoren reduzieren vor dem langen Wochenende Risiken.