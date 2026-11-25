Die Alphabet-Aktie (Klasse A, ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Symbol ABEA, US-Symbol GOOGL) gehört am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn zu den größten Dow Jones Verlierern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 15:32 Uhr) fällt der Google-Mutterkonzern um 5,32 % auf 264,21 US-Dollar. Das bisherige Zwölfmonatstief lag bei 264,22 US-Dollar – die Aktie testet es auf den Cent genau.
Alphabet-Aktie ist Dow Jones Verlierer am Morgen: Kursrutsch auf das Zwölfmonatstief
Die Alphabet-Aktie verliert im frühen US-Handel 5,32 % auf 264,21 US-Dollar und ist zweitgrößter Dow Jones Verlierer am Morgen. Damit fällt der Google-Konzern auf sein Zwölfmonatstief – belastet von Inflationsdaten, dem KI-Ausverkauf und neuen Klagen in Malaysia.
Dow Jones Verlierer Nr. 2
Warum die Alphabet-Aktie so deutlich nachgibt
Am Dienstag hatte die Alphabet-Aktie mit einem Minus von 1,08 % noch vergleichsweise wenig verloren. Heute trifft es den Konzern härter – aus mehreren Gründen.
Inflation und Zinsangst
Die Kerninflation nach dem PCE-Index stieg im Oktober auf 3,3 % und damit stärker als erwartet. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember. Der Nasdaq Composite verlor zur Eröffnung mehr als 3 %.
Der KI-Ausverkauf erfasst die großen Plattformen
Schon vorbörslich lag Alphabet laut Reuters rund 4,8 % im Minus und damit schwächer als andere große Technologiekonzerne. Anleger fragen, ob sich die schuldenfinanzierten KI-Investitionen auszahlen.
Klagen in Malaysia
Die malaysische Kommunikationsaufsicht hat nach einem Bericht von Investing.com zwei Klagen gegen Google angekündigt. Sie fordert zusammen rund 146 Millionen US-Dollar und wirft dem Konzern vor, schädliche Inhalte auf YouTube – darunter Glücksspiel und Betrug – nicht ausreichend bekämpft zu haben.
Fragen zum Chipgeschäft
Ein Bericht aus der Lieferkette hat am Dienstag Zweifel geweckt, wie viele eigene KI-Chips Google 2027 bestellen wird. Das belastete auch Zulieferer.
Vorbelastung seit Ende Oktober
Nach den Quartalszahlen hatte die Aktie an einem Tag gut 12 % verloren. Auslöser waren ein schwächer als erwarteter Umsatz im Suchgeschäft und ein negativer freier Mittelzufluss von 9,1 Milliarden US-Dollar.
Für sich genommen ist die Summe aus Malaysia für einen Konzern dieser Größe gering. Sie kommt aber zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt jede zusätzliche Belastung bestraft.
Einordnung
Vom Hoch mehr als ein Drittel entfernt
Vom Zwölfmonatshoch bei 408,61 US-Dollar hat die Alphabet-Aktie inzwischen rund 35 % verloren. Charttechnisch ist die Marke von gut 264 US-Dollar jetzt entscheidend: Fällt sie nachhaltig, gibt es aus den vergangenen zwölf Monaten keine Unterstützung mehr. Gleichzeitig ist die Aktie damit so günstig bewertet wie lange nicht. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen – viele Investoren reduzieren vor dem langen Wochenende Risiken.
FAQ
Häufige Fragen zur Alphabet-Aktie
Warum ist die Alphabet-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Höhere Inflationsdaten, der Ausverkauf bei KI-Aktien und neue Klagen der malaysischen Kommunikationsaufsicht gegen Google belasten den Kurs.
Wie viel verliert die Alphabet-Aktie?
Laut Indikation um 15:32 Uhr 5,32 % auf 264,21 US-Dollar.
Ist das ein neues Zwölfmonatstief?
Der Kurs liegt einen Cent unter dem bisherigen Tief von 264,22 US-Dollar. Maßgeblich ist am Ende der Handelsverlauf an der Nasdaq.
Welche ISIN und WKN hat die Alphabet-Aktie?
Klasse A: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F. Handelssymbol in Deutschland ABEA, in den USA GOOGL (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc. (Klasse A)
- ISIN
- US02079K3059
- WKN
- A14Y6F
- Handelssymbol
- ABEA
- US-Handelssymbol
- GOOGL (Nasdaq)
- Kurs
- 264,21 US-Dollar (-5,32 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 2 am Morgen des 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale um 15:32 Uhr, Quelle comdirect
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