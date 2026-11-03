Die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) steht vor einer der spannendsten Bewährungsproben ihrer Börsengeschichte! Während Google Cloud mit einem Umsatzwachstum von unglaublichen 103 % neue Maßstäbe setzt und der Internetgigant Milliarden in künstliche Intelligenz investiert, werden die Analysten an der Wall Street vorsichtiger. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Alphabet-Aktienanalyse von Wells Fargo vom 30. Oktober 2026. Analyst Ken Gawrelski senkt das Kursziel von 417 auf 371 USD, bestätigt jedoch ausdrücklich das Rating "overweight". Damit reduziert Wells Fargo seine Bewertung um 46 USD beziehungsweise 11,0 %, bleibt aber grundsätzlich optimistisch. Am Montag, dem 2. November 2026, schloss die Alphabet-Aktie an der NASDAQ bei 278,99 USD und verlor rund 0,3 %. Gegenüber diesem Schlusskurs signalisiert das Kursziel 371 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 33,0 %. Doch warum senkt Wells Fargo seine Erwartungen ausgerechnet jetzt, wo Google Cloud ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet? Die Antwort liegt in einem fundamentalen Wandel des Geschäftsmodells: Künstliche Intelligenz eröffnet Alphabet gewaltige neue Umsatzmöglichkeiten, bedroht aber gleichzeitig die Profitabilität des traditionellen Suchmaschinengeschäfts und erfordert Investitionen in historischer Größenordnung.
Alphabet Aktie: Google Cloud boomt, doch Wells Fargo wird vorsichtiger - was steckt hinter dem neuen Kursziel?
Wells Fargo senkt Kursziel
Alphabet-Aktienanalyse: Wells Fargo senkt Kursziel von 417 auf 371 USD
Die aktuelle Alphabet-Aktienanalyse von Wells Fargo vom 30. Oktober 2026 enthält eine differenzierte Botschaft. Analyst Ken Gawrelski hält am Rating "overweight" fest, reduziert aber das Kursziel von 417 auf 371 USD. Der entscheidende Grund ist eine Neubewertung der zukünftigen Umsatz- und Gewinnentwicklung. Wells Fargo berücksichtigt einerseits die außergewöhnlich starke Nachfrage nach Google-Cloud-Dienstleistungen und KI-Chips. Andererseits erwartet die Bank eine schwächere Entwicklung der Suchmaschinenumsätze. Besonders interessant ist, dass Wells Fargo seine gesamte Umsatzprognose für 2027 nahezu unverändert lässt. Die Zusammensetzung des erwarteten Umsatzes verändert sich jedoch erheblich. Das Cloud-Geschäft soll stärker wachsen, während die Suchmaschine hinter den bisherigen Erwartungen zurückbleiben dürfte. Gleichzeitig reduziert Ken Gawrelski seine Gewinnprognosen und setzt für die Bewertung ein niedrigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis an. Das Kursziel 371 USD ist deshalb Ausdruck einer vorsichtigeren Einschätzung der zukünftigen Profitabilität. Die Bestätigung des Rating "overweight" zeigt jedoch, dass Wells Fargo Alphabet weiterhin attraktive langfristige Perspektiven zutraut.
Wells Fargo: Analyst Ken Gawrelski warnt vor schwächerem Suchmaschinengeschäft
Die wichtigste Aussage der Alphabet-Aktienanalyse betrifft die Verschiebung der Wachstumserwartungen zwischen Google Search und Google Cloud. Ken Gawrelski erklärt in seiner Research-Mitteilung, ins Deutsche übertragen: „Die Gesamtumsatzschätzungen für 2027 bleiben weitgehend unverändert, da eine Anhebung unserer Cloud-Umsatzprognose um 7 %, vollständig aufgrund von TPU-Verkäufen, eine Senkung unserer Suchmaschinen-Umsatzprognose um 5 % ausgleicht.“ Dieses Originalzitat verdeutlicht das zentrale Problem. Alphabet profitiert zwar enorm von künstlicher Intelligenz, doch das Wachstum verteilt sich zunehmend auf unterschiedliche Geschäftsbereiche. Während Google Cloud neue Umsatzquellen erschließt, könnte die traditionelle Suchmaschine durch verändertes Nutzerverhalten und neue KI-Angebote unter Druck geraten. Für die Alphabet-Aktie ist diese Entwicklung entscheidend. Das Suchmaschinengeschäft besitzt traditionell außergewöhnlich attraktive Gewinnmargen. Neue KI-Dienstleistungen können dagegen höhere Infrastrukturkosten verursachen. Selbst wenn Alphabet insgesamt weiter kräftig wächst, könnte sich deshalb die Profitabilität verändern. Wells Fargo berücksichtigt dieses Risiko ausdrücklich und reduziert seine bisherigen Erwartungen an das Suchmaschinengeschäft.
Alphabet-Aktie: Google Cloud wächst um unglaubliche 103 Prozent
Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen eindrucksvoll, warum Alphabet zu den wichtigsten Unternehmen des globalen KI-Booms gehört. Im dritten Quartal 2026 steigerte der Konzern seinen Gesamtumsatz um 25 % auf 127,6 Milliarden USD. Besonders spektakulär entwickelte sich Google Cloud. Der Umsatz explodierte gegenüber dem Vorjahresquartal um 103 % auf 30,7 Milliarden USD. Damit hat sich das Cloud-Geschäft innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Gleichzeitig verbesserte sich die Profitabilität erheblich. Das operative Ergebnis von Google Cloud erreichte rund 11,1 Milliarden USD und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. Die operative Marge stieg von 23,7 auf 36,2 %. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, weil der Ausbau von KI-Rechenzentren erhebliche Investitionen erfordert. Alphabet gelingt es dennoch, die operative Profitabilität seines Cloud-Geschäfts deutlich zu steigern. Für Wells Fargo ist diese Dynamik ein wichtiges positives Argument. Ken Gawrelski erhöht seine Cloud-Umsatzprognose für 2027 um 7 %. Allerdings basiert diese Anpassung vollständig auf höheren erwarteten Verkäufen von TPU-Systemen. Damit wird die zukünftige Entwicklung stärker von einem Geschäftsfeld beeinflusst, das andere wirtschaftliche Eigenschaften besitzen kann als klassische Cloud-Dienstleistungen.
Alphabet-Aktienanalyse: TPU-Chips werden zum neuen Milliardenmotor
Ein besonders spannender Bestandteil der Alphabet-Aktienanalyse von Wells Fargo sind die sogenannten Tensor Processing Units, kurz TPUs. Dabei handelt es sich um speziell entwickelte Chips, die für rechenintensive Anwendungen künstlicher Intelligenz optimiert sind. Alphabet nutzt diese Technologie innerhalb seiner eigenen Infrastruktur und vermarktet entsprechende Rechenkapazitäten sowie Systeme an Kunden. Die Nachfrage steigt mit dem weltweiten Ausbau von KI-Anwendungen erheblich. Für Alphabet eröffnet sich dadurch ein zusätzliches Geschäftsfeld neben Werbung, Suchmaschinen und klassischen Cloud-Dienstleistungen. Wells Fargo berücksichtigt diese Entwicklung mit einer um 7 % höheren Cloud-Umsatzprognose für 2027. Besonders interessant ist, dass Ken Gawrelski diese Anhebung vollständig auf TPU-Verkäufe zurückführt. Damit unterstreicht Wells Fargo die wirtschaftliche Bedeutung der eigenen Chiptechnologie. Allerdings können Hardwareverkäufe andere Margen aufweisen als Software- und Werbedienstleistungen. Außerdem benötigen die Entwicklung und Produktion leistungsfähiger KI-Systeme erhebliche Investitionen. Für die Alphabet-Aktie wird deshalb entscheidend sein, ob das zusätzliche Umsatzwachstum langfristig auch entsprechend hohe Gewinne erzeugt.
Google Search: Die wichtigste Gewinnmaschine steht unter Druck
Während Google Cloud außergewöhnlich stark wächst, wird das traditionelle Suchmaschinengeschäft zunehmend kritisch betrachtet. Im dritten Quartal 2026 stiegen die Umsätze von Google Search und verwandten Werbedienstleistungen zwar um 12 % auf 63,3 Milliarden USD. Alphabet meldete sogar das stärkste Wachstum der Suchanfragen seit fünf Jahren. Dennoch senkt Wells Fargo seine Umsatzprognose für das Suchmaschinengeschäft im Jahr 2027 um 5 %. Dieser scheinbare Widerspruch zeigt, wie groß die Unsicherheit über die langfristigen Auswirkungen künstlicher Intelligenz ist. Neue KI-Anwendungen verändern die Art, wie Menschen Informationen suchen und digitale Dienstleistungen nutzen. Statt mehrere Webseiten aufzurufen, erhalten Nutzer zunehmend direkte Antworten innerhalb von KI-Systemen. Für Google entstehen dadurch Chancen, aber auch Risiken. Einerseits kann Alphabet seine eigenen KI-Funktionen in die Suchmaschine integrieren und neue Werbeformate entwickeln. Andererseits könnten traditionelle Werbeplätze an Bedeutung verlieren. Zudem verursacht die Verarbeitung komplexer KI-Anfragen höhere Rechenkosten. Wells Fargo berücksichtigt deshalb eine vorsichtigere Entwicklung des Suchmaschinengeschäfts. Für die Alphabet-Aktie ist diese Einschätzung besonders relevant, weil Google Search weiterhin eine der wichtigsten Ertragsquellen des Konzerns darstellt.
Wells Fargo reduziert Gewinnprognosen für 2027 und 2028
Die Neubewertung von Wells Fargo betrifft nicht ausschließlich die Umsätze. Analyst Ken Gawrelski senkt auch seine Erwartungen an die zukünftige Profitabilität. In seiner Research-Mitteilung erklärt er, ins Deutsche übersetzt: „Wir reduzieren unsere Schätzungen für das operative Gesamtergebnis 2027 und 2028 jeweils um 3 %. Unsere GAAP-Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 senken wir um 2 % beziehungsweise 4 % auf 14,84 und 18,20 US-Dollar.“ Diese Zahlen verdeutlichen, dass Wells Fargo zwar weiterhin mit steigenden Gewinnen rechnet, die bisherige Dynamik aber etwas vorsichtiger beurteilt. Besonders interessant ist die unterschiedliche Entwicklung der beiden Geschäftsbereiche. Google Cloud könnte schneller wachsen als bislang erwartet, während Google Search schwächer abschneiden dürfte. Gleichzeitig verursachen die umfangreichen KI-Investitionen zusätzliche Abschreibungen und laufende Kosten. Für die Alphabet-Aktie bedeutet dies, dass starkes Umsatzwachstum nicht automatisch zu einer entsprechend hohen Gewinnsteigerung führen muss. Entscheidend wird sein, ob Alphabet die zusätzlichen KI-Umsätze mit attraktiven Margen erwirtschaften kann.
Alphabet-Aktie: Wells Fargo senkt Bewertungsmultiplikator auf das 25-Fache
Ein weiterer entscheidender Faktor für das neue Kursziel 371 USD ist die niedrigere Bewertung des erwarteten Gewinns. Ken Gawrelski erläutert in seiner Research-Mitteilung, ins Deutsche übertragen: „Wir bestätigen unser Overweight-Rating und senken das Kursziel auf 371 US-Dollar von zuvor 417 US-Dollar, basierend auf dem 25-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns je Aktie, nach zuvor dem 27,5-Fachen.“ Damit wird deutlich, dass Wells Fargo nicht nur die Gewinnschätzungen reduziert, sondern gleichzeitig einen niedrigeren Bewertungsmultiplikator verwendet. Diese Kombination erklärt die deutliche Kurszielsenkung. Ein niedrigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis kann verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören höhere Investitionsanforderungen, zunehmender Wettbewerb oder eine geringere Vorhersehbarkeit zukünftiger Gewinne. Für Alphabet spielt insbesondere die Transformation des Suchmaschinen- und Cloud-Geschäfts eine wichtige Rolle. Die Bank hält die Aktie mit dem Rating "overweight" weiterhin für attraktiv, bewertet die Unsicherheiten aber vorsichtiger als zuvor. Das Kursziel 371 USD ist somit nicht Ausdruck einer grundsätzlich negativen Einschätzung, sondern einer Anpassung an veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen.
Alphabet-Aktie: 349 Milliarden Dollar Investitionen für 2027 erwartet
Besonders beeindruckend sind die Investitionsdimensionen, die Wells Fargo in seiner Alphabet-Aktienanalyse berücksichtigt. Ken Gawrelski erklärt: „Unsere gesamten Investitionsschätzungen für 2027 und 2028 bleiben mit 349 Milliarden beziehungsweise 374 Milliarden US-Dollar unverändert.“ Diese Beträge zeigen, wie kapitalintensiv der globale Wettbewerb um künstliche Intelligenz geworden ist. Alphabet investiert enorme Summen in Rechenzentren, Server, Netzwerktechnik und eigene KI-Chips. Allein im dritten Quartal 2026 beliefen sich die Investitionsausgaben auf rund 51,4 Milliarden USD. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Management Investitionen zwischen 195 und 205 Milliarden USD. Die erheblich höheren Erwartungen von Wells Fargo für 2027 und 2028 verdeutlichen, dass die Bank von einer weiteren Beschleunigung des Infrastrukturaufbaus ausgeht. Solche Investitionen können langfristig erhebliche Wettbewerbsvorteile schaffen. Gleichzeitig erhöhen sie jedoch den finanziellen Druck. Neue Rechenzentren verursachen Abschreibungen, Energiekosten und laufende Betriebsausgaben. Für die Alphabet-Aktie wird deshalb entscheidend sein, ob die zusätzlichen Einnahmen aus KI-Anwendungen und Cloud-Dienstleistungen die steigenden Kosten dauerhaft übertreffen.
Alphabet-Aktie: Rekordumsatz trifft auf schwächeren Nettogewinn
Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eindrucksvoll, wie unterschiedlich sich operative Entwicklung und ausgewiesener Nettogewinn entwickeln können. Alphabet steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 um 25 % auf 127,6 Milliarden USD. Das operative Ergebnis verbesserte sich sogar um 30 % auf rund 40,6 Milliarden USD. Die operative Marge erreichte 31,8 %. Dennoch sank der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn von rund 35,0 auf 26,2 Milliarden USD. Der verwässerte Gewinn je Aktie ging von 2,87 auf 2,12 USD zurück. Der entscheidende Grund lag in negativen Ergebniseffekten außerhalb des operativen Geschäfts. Alphabet verbuchte im dritten Quartal einen negativen Saldo aus sonstigen Erträgen und Aufwendungen von rund 8,2 Milliarden USD. Wesentlich dafür waren nicht realisierte Bewertungsverluste auf die Beteiligung an SpaceX. Für Anleger ist deshalb wichtig, zwischen operativer Ertragskraft und bilanziellen Bewertungseffekten zu unterscheiden. Die operative Entwicklung bleibt stark. Gleichzeitig zeigen die Zahlen, dass selbst ein Konzern mit außergewöhnlich hohen Gewinnen erheblichen Schwankungen im ausgewiesenen Nettoergebnis unterliegen kann.
Google Cloud: Kann Alphabet zum größten KI-Gewinner werden?
Die außergewöhnliche Entwicklung von Google Cloud eröffnet Alphabet langfristig enorme Chancen. Unternehmen weltweit investieren in künstliche Intelligenz, automatisierte Geschäftsprozesse und datenintensive Anwendungen. Dafür benötigen sie leistungsfähige Rechenzentren, spezialisierte Chips und zuverlässige Cloud-Dienstleistungen. Alphabet besitzt mit Google Cloud, Gemini und seinen TPU-Systemen eine breite technologische Basis. Besonders interessant ist die Möglichkeit, verschiedene Produkte miteinander zu verbinden. Unternehmen können Rechenkapazitäten beziehen, KI-Modelle nutzen und ihre Daten innerhalb derselben Infrastruktur verarbeiten. Dadurch entstehen zusätzliche Umsatzmöglichkeiten. Gleichzeitig könnte die eigene Chiptechnologie die Abhängigkeit von externen Halbleiterlieferanten reduzieren. Allerdings ist der Wettbewerb intensiv. Microsoft, Amazon und weitere Technologieunternehmen investieren ebenfalls enorme Summen in KI-Infrastruktur. Für die Alphabet-Aktie ist deshalb entscheidend, ob Google Cloud seine starke Wachstumsdynamik fortsetzen und gleichzeitig die hohe operative Marge verteidigen kann. Wells Fargo erkennt das zusätzliche Umsatzpotenzial ausdrücklich an, bleibt bei den langfristigen Gewinnannahmen aber vorsichtiger.
Alphabet-Aktie: Der freie Cashflow wird zur entscheidenden Kennzahl
Ein häufig unterschätztes Risiko der KI-Expansion betrifft den freien Cashflow. Alphabet erwirtschaftete im dritten Quartal 2026 einen operativen Cashflow von rund 42,3 Milliarden USD. Gleichzeitig lagen die Investitionsausgaben bei 51,4 Milliarden USD. Daraus ergab sich ein negativer freier Cashflow von ungefähr 9,1 Milliarden USD. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate blieb der freie Cashflow mit rund 19,7 Milliarden USD zwar positiv, doch die enorme Investitionsdynamik verändert die finanzielle Ausgangslage. Alphabet verfügt weiterhin über erhebliche liquide Mittel. Ende September 2026 lagen die Zahlungsmittel und marktgängigen Wertpapiere bei rund 265,1 Milliarden USD. Gleichzeitig beliefen sich die langfristigen Finanzverbindlichkeiten auf rund 125,1 Milliarden USD. Für die Alphabet-Aktie wird entscheidend sein, wie schnell die Investitionen in neue Rechenzentren zusätzliche Einnahmen und Cashflows erzeugen. Sollten die KI-Umsätze stärker wachsen als erwartet, könnte sich der hohe Kapitaleinsatz langfristig auszahlen. Sollten die Erträge dagegen hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnten steigende Abschreibungen und laufende Kosten die Profitabilität erheblich belasten.
Wells Fargo bestätigt Rating "overweight": Die wichtigsten Chancen
Trotz der deutlichen Kurszielsenkung bleibt Wells Fargo bei seiner positiven Einschätzung. Dafür sprechen mehrere Faktoren. Erstens: Alphabet verfügt mit Google Search über ein weiterhin stark wachsendes und hochprofitables Kerngeschäft. Zweitens: Google Cloud wächst mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und verbessert gleichzeitig seine operative Profitabilität. Drittens: Die eigene TPU-Technologie eröffnet zusätzliche Umsatzmöglichkeiten im KI-Infrastrukturmarkt. Viertens: Alphabet besitzt mit Gemini und seinen zahlreichen digitalen Plattformen vielfältige Möglichkeiten, künstliche Intelligenz wirtschaftlich zu nutzen. Fünftens: Die hohe Liquidität schafft finanziellen Spielraum für weitere Investitionen. Besonders wichtig ist jedoch, dass diese Chancen bereits teilweise im Aktienkurs berücksichtigt sein können. Das Rating "overweight" von Wells Fargo bedeutet deshalb nicht, dass sämtliche Risiken verschwunden sind. Analyst Ken Gawrelski sieht weiterhin attraktive Perspektiven, berücksichtigt aber ausdrücklich die schwächeren Suchmaschinenprognosen und den erheblichen Investitionsbedarf.
Alphabet-Aktie: Die größten Risiken für Anleger
Die aktuelle Alphabet-Aktienanalyse von Wells Fargo zeigt mehrere wichtige Risiken. Erstens: Künstliche Intelligenz könnte das traditionelle Suchmaschinenverhalten dauerhaft verändern und die Monetarisierung klassischer Suchanzeigen erschweren. Zweitens: Die enormen Investitionen in KI-Infrastruktur erhöhen Abschreibungen und laufende Betriebskosten. Drittens: Das zusätzliche Wachstum durch TPU-Systemverkäufe könnte andere Gewinnmargen aufweisen als klassische Cloud-Dienstleistungen. Viertens: Der Wettbewerb mit Microsoft, Amazon und anderen KI-Anbietern bleibt intensiv. Fünftens: Regulatorische Verfahren und kartellrechtliche Auseinandersetzungen können zusätzliche Kosten verursachen oder Veränderungen am Geschäftsmodell erzwingen. Sechstens: Die zukünftige Rentabilität der KI-Investitionen ist trotz der starken Nachfrage nicht vollständig vorhersehbar. Sollte Alphabet seine hohen Investitionen nicht durch entsprechend steigende Gewinne rechtfertigen können, könnten weitere Bewertungsabschläge folgen. Genau diese Unsicherheiten erklären, warum Wells Fargo das Kursziel trotz der außergewöhnlich starken Cloud-Zahlen reduziert.
Alphabet-Aktie: Drei Szenarien für die weitere Kursentwicklung
Optimistisches Szenario: Google Cloud setzt sein starkes Wachstum fort, TPU-Systeme entwickeln sich zu einem bedeutenden zusätzlichen Umsatztreiber und Google integriert KI erfolgreich in sein Suchmaschinengeschäft. Die operativen Gewinne steigen schneller als erwartet, während sich die hohen Investitionen zunehmend auszahlen. In diesem Fall könnte die Alphabet-Aktie deutlich profitieren. Basisszenario: Google Cloud wächst weiterhin kräftig, während das traditionelle Suchmaschinengeschäft langsamer expandiert. Hohe Investitionen und steigende Abschreibungen begrenzen die Gewinnentwicklung. Alphabet bleibt profitabel, doch die Bewertung entwickelt sich nur schrittweise nach oben. Pessimistisches Szenario: Neue KI-Angebote belasten die Werbeerlöse stärker als erwartet. Gleichzeitig steigen die Infrastrukturkosten, während die zusätzlichen Cloud-Umsätze nicht die erhofften Gewinnmargen erreichen. In diesem Fall könnten weitere Gewinnrevisionen und Kurszielsenkungen folgen. Diese Szenarien dienen der Einordnung möglicher Entwicklungen und sind keine sicheren Kursprognosen.
Alphabet-Aktie bei 278,99 USD: Ist das neue Kursziel 371 USD attraktiv?
Am Montag, dem 2. November 2026, schloss die Alphabet-Aktie an der NASDAQ bei 278,99 USD und verlor rund 0,3 %. Das Kursziel 371 USD aus der Wells-Fargo-Aktienanalyse vom 30. Oktober liegt damit 92,01 USD über dem angegebenen Schlusskurs. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 33,0 %. Diese Größenordnung erscheint attraktiv, muss jedoch im Zusammenhang mit den erheblichen Investitionsanforderungen betrachtet werden. Wells Fargo erwartet für 2027 einen Gewinn je Aktie von 14,84 USD. Ausgehend vom angegebenen Schlusskurs ergibt sich daraus ein rechnerisches Kurs-Gewinn-Verhältnis von ungefähr 18,8. Für 2028 erwartet die Bank einen Gewinn je Aktie von 18,20 USD. Auf dieser Grundlage läge das entsprechende Verhältnis bei rund 15,3. Diese Kennzahlen zeigen, dass Alphabet bei Erreichen der Gewinnprognosen langfristig attraktiv bewertet erscheinen könnte. Allerdings handelt es sich um Schätzungen, die mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sind. Besonders die Entwicklung des Suchmaschinengeschäfts, die Profitabilität von Google Cloud und die Rendite der KI-Investitionen werden darüber entscheiden, ob die Erwartungen von Wells Fargo tatsächlich erfüllt werden.
Alphabet-Aktie: Fazit – Wells Fargo bleibt optimistisch, aber der KI-Boom hat seinen Preis
Die Alphabet-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer außergewöhnlich spannenden Ausgangslage. Der Internetgigant wächst weiterhin kräftig, Google Cloud verdoppelt seinen Umsatz innerhalb eines Jahres und die eigene TPU-Technologie eröffnet zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Gleichzeitig verändern künstliche Intelligenz und neue Suchgewohnheiten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wells Fargo trägt diesen Entwicklungen mit einer differenzierten Neubewertung Rechnung. Analyst Ken Gawrelski senkt in seiner Alphabet-Aktienanalyse vom 30. Oktober 2026 das Kursziel von 417 auf 371 USD, bestätigt jedoch das Rating "overweight". Besonders bemerkenswert ist die Anpassung der Umsatzprognosen: Wells Fargo erhöht seine Cloud-Erwartungen für 2027 um 7 %, senkt gleichzeitig aber die Suchmaschinenprognose um 5 %. Die Gewinnschätzungen werden ebenfalls reduziert. Hinzu kommt der enorme Investitionsbedarf. Wells Fargo erwartet für 2027 und 2028 Investitionsausgaben von 349 beziehungsweise 374 Milliarden USD. Diese Größenordnungen verdeutlichen, dass die KI-Revolution nicht nur gewaltige Wachstumschancen eröffnet, sondern auch erhebliche finanzielle Risiken mit sich bringt. Gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs von 278,99 USD signalisiert das Kursziel 371 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 33,0 %. Die entscheidende Erkenntnis: Wells Fargo bleibt von den langfristigen Perspektiven von Alphabet überzeugt, bewertet die zukünftige Gewinnentwicklung jedoch vorsichtiger. Sollte Google Cloud seine außergewöhnliche Dynamik fortsetzen und Alphabet gleichzeitig das traditionelle Suchmaschinengeschäft erfolgreich in das KI-Zeitalter führen, könnte die Aktie langfristig erhebliches Potenzial besitzen. Sollten dagegen die hohen Investitionen die Gewinne stärker belasten oder neue KI-Angebote die Suchmaschinenumsätze unter Druck setzen, drohen weitere Rückschläge. Alphabet-Aktie bei 278,99 USD: Wells Fargo sieht weiterhin attraktive Chancen – doch der nächste große Kurssprung wird davon abhängen, ob Alphabet aus seinen gigantischen KI-Investitionen auch dauerhaft gigantische Gewinne machen kann.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 3. November 2026
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