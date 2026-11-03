Alphabet Aktie: Google Cloud boomt, doch Wells Fargo wird vorsichtiger - was steckt hinter dem neuen Kursziel?

Die Alphabet-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer außergewöhnlich spannenden Ausgangslage. Der Internetgigant wächst weiterhin kräftig, Google Cloud verdoppelt seinen Umsatz innerhalb eines Jahres und die eigene TPU-Technologie eröffnet zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Gleichzeitig verändern künstliche Intelligenz und neue Suchgewohnheiten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wells Fargo trägt diesen Entwicklungen mit einer differenzierten Neubewertung Rechnung. Analyst Ken Gawrelski senkt in seiner Alphabet-Aktienanalyse vom 30. Oktober 2026 das Kursziel von 417 auf 371 USD, bestätigt jedoch das Rating "overweight". Besonders bemerkenswert ist die Anpassung der Umsatzprognosen: Wells Fargo erhöht seine Cloud-Erwartungen für 2027 um 7 %, senkt gleichzeitig aber die Suchmaschinenprognose um 5 %. Die Gewinnschätzungen werden ebenfalls reduziert. Hinzu kommt der enorme Investitionsbedarf. Wells Fargo erwartet für 2027 und 2028 Investitionsausgaben von 349 beziehungsweise 374 Milliarden USD. Diese Größenordnungen verdeutlichen, dass die KI-Revolution nicht nur gewaltige Wachstumschancen eröffnet, sondern auch erhebliche finanzielle Risiken mit sich bringt. Gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs von 278,99 USD signalisiert das Kursziel 371 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 33,0 %. Die entscheidende Erkenntnis: Wells Fargo bleibt von den langfristigen Perspektiven von Alphabet überzeugt, bewertet die zukünftige Gewinnentwicklung jedoch vorsichtiger. Sollte Google Cloud seine außergewöhnliche Dynamik fortsetzen und Alphabet gleichzeitig das traditionelle Suchmaschinengeschäft erfolgreich in das KI-Zeitalter führen, könnte die Aktie langfristig erhebliches Potenzial besitzen. Sollten dagegen die hohen Investitionen die Gewinne stärker belasten oder neue KI-Angebote die Suchmaschinenumsätze unter Druck setzen, drohen weitere Rückschläge. Alphabet-Aktie bei 278,99 USD: Wells Fargo sieht weiterhin attraktive Chancen – doch der nächste große Kurssprung wird davon abhängen, ob Alphabet aus seinen gigantischen KI-Investitionen auch dauerhaft gigantische Gewinne machen kann.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026