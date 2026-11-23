Alphabet Aktie: Plus 6,3 Prozent – das Jahrestief hat gehalten, die Käufer sind zurück

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:55 2 Min.

Die Alphabet Aktie schließt am Montag 6,34 Prozent höher bei 282,10 Dollar und ist viertgrößter Gewinner im Dow Jones. Am Freitag fehlte nur ein Dollar bis zum tiefsten Stand seit einem Jahr. Die Analyse zum Handelsschluss.

Bild: Google (Unternehmensbild, Google Cloud Blog), Zuschnitt ohne Schrift aus Medium 2383

Charttechniker nennen so etwas einen erfolgreichen Test. Am Freitag schloss die Alphabet Aktie bei 265,29 Dollar, einen Dollar über ihrem 52-Wochen-Tief von 264,22 Dollar. Am Montag folgte die Antwort: 282,10 Dollar zum Handelsschluss, ein Plus von 6,34 Prozent. Am Nachmittag waren es erst 4,3 Prozent gewesen. Im Dow Jones bedeutet das Platz vier. Schlusskurs der Alphabet Aktie 282,10 USD Tagesgewinn, Platz 4 im Dow Jones +6,34 % 52-Wochen-Tief 264,22 USD Kursziel von Truist 410 USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:52 Uhr MEZ; Truist; MarketBeat Die Megacaps Stärker als Amazon, Apple und Microsoft Unter den ganz großen Technologiekonzernen war Alphabet am Montag einer der stärkeren. Laut InvestingLive legten alle sieben Megacaps zu: Tesla um 11,46 Prozent, Meta um 6,55 Prozent, Alphabet um 6,34 Prozent, Amazon um 3,47 Prozent, Apple um 1,90 Prozent und Microsoft um 1,65 Prozent. Dass Alphabet weit vor Microsoft liegt, passt zum Verlauf der vergangenen Wochen: Die Alphabet Aktie hatte seit ihren Quartalszahlen 18 Prozent verloren und damit mehr Aufholpotenzial. Die Analysten Truist hält den Ausverkauf für überzogen Die US-Bank Truist hat am Montag ihre Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel bei 410 Dollar belassen. Das liegt rund 45 Prozent über dem Schlusskurs (eigene Rechnung). Andere Häuser sind vorsichtiger geworden: Wedbush senkte sein Ziel von 445 auf 387 Dollar, Citizens JMP stufte auf „Halten“ zurück. Der Streitpunkt sind die enormen KI-Investitionen. Im jüngsten Quartal war der freie Cashflow negativ, zusätzlich hat Alphabet eine Anleihe über 6 Milliarden kanadische Dollar begeben. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Alphabet Aktie spricht 52-Wochen-Tief hat gehalten

Gewinn im Tagesverlauf ausgebaut

Truist bekräftigt Kaufempfehlung

Eigene KI-Chips und wachsendes Cloudgeschäft Was Anleger bedenken sollten Negativer freier Cashflow im Quartal

Mehrere Kursziele gesenkt

Neue Schulden für den KI-Ausbau

Ein Tag ist noch keine Trendwende Einordnung der Redaktion: Für die Alphabet Aktie zählt weniger das Tagesplus als die Marke, an der es begann. Das Tief bei 264 Dollar ist nun eine klar definierte Unterstützung. Der Schlusskurs liegt knapp sieben Prozent darüber (eigene Rechnung). Hält die Erholung an, dürfte die Debatte über die Investitionen an Schärfe verlieren. Fällt die Aktie wieder unter das Tief, war der Montag nur eine Atempause. FAQ Häufige Fragen zur Alphabet Aktie Wie hat die Alphabet Aktie heute geschlossen?

Die A-Aktie schloss bei 282,10 Dollar, 6,34 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Wo liegt das 52-Wochen-Tief der Alphabet Aktie?

Bei 264,22 Dollar. Am Freitag schloss die Aktie nur rund einen Dollar darüber. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Alphabet Aktie?

A-Aktie: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F. Handelssymbol an der Nasdaq: GOOGL. Handelssymbol an deutschen Börsen: ABEA.

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