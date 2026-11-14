Wenn der König wankt, schlägt die Stunde der Herausforderer: Die Alphabet-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche. Mit einem Plus von 3,86 Prozent auf 295,77 US-Dollar belegt die Google-Mutter Platz vier der Dow Jones Wochengewinner. Während Nvidia nach dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang fast 13 Prozent verlor, setzten Anleger auf den Konzern, der mit seinen eigenen KI-Chips die überzeugendste Alternative zu Nvidia bietet. Unsere Alphabet-Aktie Wochenanalyse zeigt die Hintergründe.
Alphabet-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Googles KI-Chips werden zur Nvidia-Alternative – Plus 3,86 Prozent im Huang-Beben
Alphabet-Aktie Wochenanalyse KW 46/2026: Mit einem Plus von 3,86 Prozent auf 295,77 US-Dollar ist die Google-Mutter der viertgrößte Dow Jones Gewinner der Woche. Neue TPU-Chips, der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und eine Milliardenbeteiligung am Börsengang von Anthropic machten Alphabet zum Profiteur der Nvidia-Krise. Die Gründe und die Risiken.
Alphabet-Aktie Wochenanalyse
Vom Chip-Launch zum Profiteur des Huang-Rücktritts
Die Woche der Alphabet-Aktie begann mit neuen Chips und endete mit einer neuen Rolle: als Gegenpol zu Nvidia im Rennen um die KI-Rechenzentren.
Montag, +1,18 Prozent auf 288,15 Dollar: Google stellte neue Varianten seiner KI-Chips vor, während Nvidia eine Untersuchung zu Konzernchef Huang einleitete.
Dienstag, -0,27 Prozent auf 287,38 Dollar: Leichte Verluste am Tag des Inflationsschocks.
Mittwoch, +2,11 Prozent auf 293,45 Dollar: Anders als Microsoft und Amazon profitierte Alphabet von der KI-Rally nach den CoreWeave-Zahlen.
Donnerstag, +1,79 Prozent auf 298,70 Dollar: Am Tag des Huang-Rücktritts war Alphabet der größte Dow-Gewinner und stieg zeitweise über 300 Dollar.
Freitag, -0,98 Prozent auf 295,77 Dollar: Gewinnmitnahmen im Sog der Chip-Verkaufswelle.
Dow Jones Gewinner der Woche
Warum die Alphabet-Aktie von Nvidias Krise profitiert
Neue Chips zum perfekten Zeitpunkt. Am Montag präsentierte Google zwei neue Varianten seiner Tensor Processing Units, kurz TPU. Die TPU 8tx ist für vertrauliche Rechenaufgaben gedacht, etwa für Behörden und regulierte Branchen. Die TPU 8i Max richtet sich an KI-Anwendungen, die besonders viel Information auf einmal verarbeiten müssen. Die Ankündigung fiel ausgerechnet auf den Tag, an dem Nvidia eine Untersuchung zu Berichten über eine ausländische Geheimdienstoperation rund um Jensen Huang einleitete.
Die Alternative zu Nvidia. Als Huang am Donnerstag zurücktrat, rückten die Google-Chips ins Zentrum. Anleger setzten darauf, dass große Cloudkunden ihre Abhängigkeit von Nvidia nun schneller verringern wollen. Alphabet verfügt mit den selbst entwickelten TPUs über genau diese Alternative – und kann sie sowohl in der eigenen Google Cloud vermieten als auch für die eigenen KI-Modelle nutzen. Mit rund 31 Indexpunkten war Alphabet an diesem Tag der größte Stützpfeiler des Dow.
Milliardenbeteiligung am Börsengang von Anthropic. Zusätzlichen Schub gab ein geänderter Börsenprospekt des KI-Unternehmens Anthropic. Demnach will Google beim geplanten Börsengang Aktien für rund 10 Milliarden Dollar zeichnen. Anthropic gehört zu den großen Nutzern von Googles TPU-Chips. Für Alphabet ist die Beteiligung damit zugleich eine Wette auf einen wichtigen Kunden.
Frisches Geld und neue Produkte. Zudem nahm Alphabet mit seinen ersten Anleihen in Hongkong- und Singapur-Dollar knapp 4 Milliarden Dollar ein und stellte neue KI-Brillen vor. Die Aktie setzt damit die Erholung von einem schwachen Oktober fort, in dem sie rund 19 Prozent verloren hatte.
Häufige Fragen zur Alphabet-Aktie
Wie stark ist die Alphabet-Aktie in der KW 46/2026 gestiegen?
Die Alphabet-Aktie stieg vom 6. bis 13. November 2026 um 3,86 Prozent auf 295,77 US-Dollar und belegte Platz vier der Dow Jones Wochengewinner.
Warum profitiert Alphabet vom Rücktritt von Jensen Huang?
Alphabet entwickelt mit den TPUs eigene KI-Chips. Anleger erwarten, dass Cloudkunden nach der Führungskrise bei Nvidia stärker auf solche Alternativen setzen.
Was sind TPUs?
Tensor Processing Units sind von Google entwickelte Spezialchips für KI-Anwendungen. Sie werden in der Google Cloud vermietet und für die eigenen KI-Modelle genutzt.
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