Alphabet-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Googles KI-Chips werden zur Nvidia-Alternative – Plus 3,86 Prozent im Huang-Beben

Wie stark ist die Alphabet-Aktie in der KW 46/2026 gestiegen?

Die Alphabet-Aktie stieg vom 6. bis 13. November 2026 um 3,86 Prozent auf 295,77 US-Dollar und belegte Platz vier der Dow Jones Wochengewinner.

Warum profitiert Alphabet vom Rücktritt von Jensen Huang?

Alphabet entwickelt mit den TPUs eigene KI-Chips. Anleger erwarten, dass Cloudkunden nach der Führungskrise bei Nvidia stärker auf solche Alternativen setzen.

Was sind TPUs?

Tensor Processing Units sind von Google entwickelte Spezialchips für KI-Anwendungen. Sie werden in der Google Cloud vermietet und für die eigenen KI-Modelle genutzt.