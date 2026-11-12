Alphabet Aktie: Der KI-Ausbau wird zum Renditetest

Alphabet sei im Q3 operativ sehr stark positioniert geblieben und habe die kommerzielle Nutzung seiner KI-Angebote weiter verbreitert. Google Services bleibe der zentrale Ergebnisbringer, wobei die geringere Monetarisierung des schnell wachsenden AI Mode die Umsatzdynamik vorerst bremse. Google Cloud gewinne mit außergewöhnlich hohem Wachstum, deutlich gestiegener Profitabilität und einem umfangreichen Auftragsbestand weiter an Bedeutung. Zugleich erschließe Alphabet mit vollständigen TPU-Systemen ein zusätzliches Plattformgeschäft und monetarisiere KI zunehmend über Suche, Werbung, Cloud und eigene Infrastruktur. Das zentrale Spannungsfeld bleibe aber der massive Kapazitätsausbau. Die hohe Nachfrage rechtfertige zusätzliche Investitionen, doch der negative Free Cashflow, steigende Folgekosten, die höhere Verschuldung sowie die Ausgabe neuer Aktien würden den Druck erhöhen, den Kapitaleinsatz nachhaltig in Wachstum und attraktive Renditen zu übersetzen. Hinzu kämen erhebliche regulatorische und rechtliche Risiken in Europa und den USA, die neben finanziellen Belastungen auch dauerhafte Eingriffe in zentrale Produkte und Geschäftsmodelle nach sich ziehen könnten. Insgesamt bleibe die langfristige Investmentthese intakt.