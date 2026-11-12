Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), senkt aber das Kursziel.
Alphabet Aktie: Der KI-Ausbau wird zum Renditetest
Tech-Konzern investiert massiv in Rechenzentren und zusätzliche Cloud-Kapazitäten
Alphabet sei im Q3 operativ sehr stark positioniert geblieben und habe die kommerzielle Nutzung seiner KI-Angebote weiter verbreitert. Google Services bleibe der zentrale Ergebnisbringer, wobei die geringere Monetarisierung des schnell wachsenden AI Mode die Umsatzdynamik vorerst bremse. Google Cloud gewinne mit außergewöhnlich hohem Wachstum, deutlich gestiegener Profitabilität und einem umfangreichen Auftragsbestand weiter an Bedeutung. Zugleich erschließe Alphabet mit vollständigen TPU-Systemen ein zusätzliches Plattformgeschäft und monetarisiere KI zunehmend über Suche, Werbung, Cloud und eigene Infrastruktur. Das zentrale Spannungsfeld bleibe aber der massive Kapazitätsausbau. Die hohe Nachfrage rechtfertige zusätzliche Investitionen, doch der negative Free Cashflow, steigende Folgekosten, die höhere Verschuldung sowie die Ausgabe neuer Aktien würden den Druck erhöhen, den Kapitaleinsatz nachhaltig in Wachstum und attraktive Renditen zu übersetzen. Hinzu kämen erhebliche regulatorische und rechtliche Risiken in Europa und den USA, die neben finanziellen Belastungen auch dauerhafte Eingriffe in zentrale Produkte und Geschäftsmodelle nach sich ziehen könnten. Insgesamt bleibe die langfristige Investmentthese intakt.
Vor diesem Hintergrund bestätigt Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Alphabet-Aktie, reduziert das Kursziel jedoch von USD 390 auf USD 340. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz und berücksichtige Alphabets historische Bewertung sowie den Bewertungsrahmen des Sektors und des Gesamtmarkts. Grundlage seien Konsensschätzungen und eigene Annahmen, heißt es in der Studie. (Analyse vom 12.11.2026)
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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