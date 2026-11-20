Die Alphabet-Aktie (Nasdaq: GOOGL, ISIN US02079K3059) lieferte am Tag des Anthropic-Börsengangs ein Lehrstück über Erwartung und Wirklichkeit: Am Vormittag lag der Kurs rund 3 Prozent im Plus bei etwa 290 Dollar, zum Handelsschluss stand ein Minus von 3,46 Prozent. Dabei hat der Börsengang den Wert von Googles Beteiligung erstmals offen sichtbar gemacht.
Alphabet-Aktie: Anthropic-Anteil bis zu 175 Milliarden Dollar wert – und doch minus 3,5 Prozent am Börsentag
Alphabet-Aktie nach dem Anthropic-IPO: Der Anteil von 13,4 Prozent ist 147 bis 175 Milliarden Dollar wert, doch die Aktie schloss 3,46 Prozent tiefer bei 272,66 Dollar – was Anleger jetzt wissen müssen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc.
- Handelssymbol
- GOOGL (Nasdaq)
- ISIN
- US02079K3059
- Schlusskurs
- 272,66 US-Dollar
- Vortagsschluss
- 282,44 US-Dollar
Stand: 19.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, Class A (GOOGL), laut Motley Fool
Alphabet hält nach Angaben von 247wallst 13,4 Prozent an Anthropic, das sind rund 1,77 Milliarden Aktien. Zum Ausgabepreis von 83 Dollar entspricht das 147 Milliarden Dollar, rund 12 Dollar je Alphabet-Aktie. Motley Fool nennt auf Basis des ersten Schlusskurses von Anthropic sogar rund 175 Milliarden Dollar und eine Beteiligung von knapp 14 Prozent, nahe der Obergrenze von 15 Prozent.
Der Börsentag
Warum fällt die Alphabet-Aktie, obwohl der Anthropic-Anteil Milliarden wert ist?
Die Alphabet-Aktie (Class A) schloss am Donnerstag bei 272,66 Dollar, nach 282,44 Dollar am Mittwoch. Das Handelsvolumen lag mit 48,1 Millionen Aktien deutlich über dem Dreimonatsdurchschnitt von 30,4 Millionen. Der Rückgang war Teil eines breiten Ausverkaufs: Der S&P 500 verlor 2,02 Prozent auf 7.175,83 Punkte, der Nasdaq 2,25 Prozent auf 23.879,20 Punkte, der Volatilitätsindex VIX stieg um 15,8 Prozent auf 28,44.
Hinzu kommt, dass viel von der Beteiligung schon bekannt war. 247wallst schätzt, dass etwa zwei Drittel des Buchgewinns von rund 114 Milliarden Dollar bereits in früheren Alphabet-Bilanzen stecken. Googles investiertes Kapital beziffert der Beitrag auf rund 33,3 Milliarden Dollar, verteilt auf fünf Tranchen seit 2023.
|Zeitpunkt
|Investition
|2023 (drei Wandelanleihen)
|rund 2,0 Mrd. $
|2024
|rund 1,3 Mrd. $
|März 2026 (Vorzugsaktien)
|10,0 Mrd. $
|Mai 2026 (Finanzierungsrunde)
|10,0 Mrd. $
|IPO-Preis 83 $ (Privatverkauf)
|10,0 Mrd. $
Die letzte Tranche wird laut 247wallst in einem Privatverkauf zum IPO-Preis von 83 Dollar gezeichnet, der mit dem Angebot am Freitag schließt.
Quelle: 247wallst (19.11.2026)
Die Zahlen
Wie läuft das Geschäft hinter der Alphabet-Aktie?
Im dritten Quartal (Bericht vom 28. Oktober) verdoppelte sich der Umsatz von Google Cloud laut 247wallst auf 30,7 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis stieg um 30 Prozent. Der Nettogewinn sank dennoch um 24 Prozent auf 26,5 Milliarden Dollar, weil sonstige Aufwendungen von 8,2 Milliarden Dollar, überwiegend durch einen Verlust aus der SpaceX-Beteiligung, den Gewinn drückten. Die SpaceX-Beteiligung war zum 30. September mit 75,2 Milliarden Dollar bewertet.
Das ist die eigentliche Lehre für Anleger: Beteiligungen werden künftig jedes Quartal zum Marktkurs bewertet. Nach Schätzung von 247wallst verändert jeder Dollar Kursbewegung der Anthropic-Aktie den Wert von Googles Anteil um rund 1,8 Milliarden Dollar, und das schlägt direkt auf den Vorsteuergewinn durch.
Die Verflechtung
Wie eng ist die Alphabet-Aktie mit Anthropic verknüpft?
Google ist nicht nur Anteilseigner, sondern auch Lieferant. Anthropic hat sich laut 247wallst verpflichtet, von April 2026 bis Juli 2033 mindestens 121,3 Milliarden Dollar bei Google Cloud auszugeben, rund 16,5 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Alphabet-Aktie hängt damit gleich doppelt an Anthropic: über den Wert der Beteiligung und über die Cloud-Umsätze. Die Anteile sind laut 247wallst stimmrechtslos; Google hat wirtschaftliches Interesse, aber kein Mitspracherecht. Eine weitere Option über 10 Milliarden Dollar bis 2030 ist mit einer Obergrenze von 14,99 Prozent versehen.
Die Termine
Welche Termine zählen für die Alphabet-Aktie als Nächstes?
Am Freitag, dem 20. November, schließt laut 247wallst das Angebot und damit der Privatverkauf an Google zum Preis von 83 Dollar. Danach rückt die erste Quartalsbewertung der Beteiligung in den Blick. Wann Alphabet den nächsten Quartalsbericht vorlegt, nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Analysten-Kursziele sind in den Quellen nicht enthalten.
Häufige Fragen
FAQ zur Alphabet-Aktie
Wie viel hält Alphabet an Anthropic? 13,4 Prozent beziehungsweise rund 1,77 Milliarden Aktien laut 247wallst; Motley Fool spricht von knapp 14 Prozent.
Wo schloss die Alphabet-Aktie? Die Class-A-Aktie (GOOGL) schloss am 19. November bei 272,66 Dollar, ein Minus von 3,46 Prozent.
Wie viel hat Google in Anthropic investiert? Rund 33,3 Milliarden Dollar in fünf Tranchen, davon 10 Milliarden Dollar im IPO-Privatverkauf.
Zahlt Alphabet eine Dividende? Die ausgewerteten Quellen nennen dazu keine Angaben.
Wann gibt es die nächsten Alphabet-Quartalszahlen? Der Termin ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.
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