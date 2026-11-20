Die Alphabet-Aktie (Class A) schloss am Donnerstag bei 272,66 Dollar, nach 282,44 Dollar am Mittwoch. Das Handelsvolumen lag mit 48,1 Millionen Aktien deutlich über dem Dreimonatsdurchschnitt von 30,4 Millionen. Der Rückgang war Teil eines breiten Ausverkaufs: Der S&P 500 verlor 2,02 Prozent auf 7.175,83 Punkte, der Nasdaq 2,25 Prozent auf 23.879,20 Punkte, der Volatilitätsindex VIX stieg um 15,8 Prozent auf 28,44.

Hinzu kommt, dass viel von der Beteiligung schon bekannt war. 247wallst schätzt, dass etwa zwei Drittel des Buchgewinns von rund 114 Milliarden Dollar bereits in früheren Alphabet-Bilanzen stecken. Googles investiertes Kapital beziffert der Beitrag auf rund 33,3 Milliarden Dollar, verteilt auf fünf Tranchen seit 2023.