Sie galten jahrelang als sicherste Wette der Börse: die Hyperscaler. Doch die Nachrichtenlage hat sich gedreht. Die Alphabet Aktie fiel nach den Quartalszahlen Ende Oktober um 12,6 Prozent und erlebte damit laut South China Morning Post den schlechtesten Handelstag ihrer Geschichte. Laut Yahoo Finance ist die Alphabet Aktie damit so günstig bewertet wie zuletzt 2012. Auch die Amazon Aktie, die Microsoft Aktie und die Meta Aktie stehen unter Druck. Der Grund ist immer derselbe: die Frage, wann sich die gewaltigen KI-Investitionen auszahlen.
Alphabet Aktie, Amazon Aktie, Microsoft Aktie: Hyperscaler im Würgegriff – hält die 700-Milliarden-Dollar-KI-Wette?
Die Alphabet Aktie erlebte nach den Zahlen den schlechtesten Tag ihrer Geschichte, die Microsoft Aktie verliert in einer Woche 7,5 Prozent, die Meta Aktie fällt um knapp ein Fünftel. Warum die Hyperscaler-Aktien unter Druck stehen, was die Quartalszahlen wirklich zeigen und welche Zahlen Anleger jetzt beachten sollten.
Die Zahlen
Was die Quartalsberichte wirklich zeigten
Bei der Amazon Aktie zeigt sich das Dilemma besonders deutlich. Der Konzern steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar und verfehlte damit knapp die Erwartung von 202,2 Milliarden. Der Gewinn ging um 2,4 Prozent auf rund 20,7 Milliarden Dollar zurück, der Gewinn je Aktie lag mit 1,89 Dollar unter den erwarteten 1,97 Dollar. Die Cloud-Sparte AWS legte dagegen um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar zu, so schnell wie seit fast fünf Jahren nicht. Trotzdem rutschte die Aktie nachbörslich zeitweise um 7,3 Prozent ab. Bei Alphabet berichtete der Konzern laut Euronews ein schwächeres Wachstum im Werbe- und Suchgeschäft. Das Cloud-Geschäft boomt, doch die Anleger fürchten, dass das Kerngeschäft unter den Ausgaben leidet.
Die Woche
Microsoft und Meta im Sog des Ausverkaufs
Die Microsoft Aktie schloss am Freitag, 20. November 2026, bei 484,52 Dollar. Das ist ein Wochenminus von rund 7,5 Prozent und etwa 13 Prozent unter dem Hoch. Noch härter traf es die Meta Aktie: Sie fiel am Freitag um 5,93 Prozent auf 560,84 Dollar und hat binnen eines Monats fast ein Fünftel ihres Börsenwerts verloren. Anleger strafen die KI-Ausgaben von Meta damit härter ab als bei Microsoft oder Alphabet.
Hyperscaler-Aktien im Juni 2026: Monatsverluste
%
Ungefähre Verluste im Juni 2026, Beträge ohne Vorzeichen; Nvidia: mehr als 5 Prozent
Quelle: Euronews, 2. Juli 2026
Daten als Tabelle
|Microsoft
|17
|Amazon
|12
|Meta
|11
|Alphabet
|6
|Nvidia
|5
Die Wette
Warum 700 Milliarden Dollar Anleger nervös machen
Die fünf größten Hyperscaler wollen in diesem Jahr laut Euronews mehr als 700 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur stecken. Die Börse reagiert darauf immer sensibler. Schon im Juni verlor die Microsoft Aktie rund 17 Prozent, ihr schwächster Monat seit Dezember 2000. Die Alphabet Aktie markierte am 3. November ein Tief bei 272 Dollar. Nach den US-Zwischenwahlen legten die Alphabet Aktie um 3 Prozent und die Amazon Aktie um 6 Prozent zu, doch Tikr verweist darauf, dass der negative Free Cashflow bei Alphabet damit nicht gelöst ist. Laut Stock3 wurde die Erholung zuletzt wieder abverkauft.
Die Hyperscaler verdienen Rekordsummen – und geben sie schneller aus, als der Markt Geduld hat.
Häufige Fragen zu den Hyperscaler-Aktien
Warum fällt die Alphabet Aktie so stark?
Nach den Quartalszahlen Ende Oktober sorgten ein schwächeres Werbe- und Suchwachstum und die hohen KI-Investitionen für Verkäufe. Die Aktie verlor 12,6 Prozent an einem Tag.
Ist die Amazon Aktie nach den Zahlen ein Kauf?
Das ist eine Einzelentscheidung. Das Cloud-Wachstum von 39 Prozent spricht dafür, der gesunkene Gewinn und die hohen Investitionen dagegen.
Wie viel investieren die Hyperscaler in KI?
Die fünf größten Hyperscaler wollen laut Euronews in diesem Jahr mehr als 700 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur investieren.
Was sind Hyperscaler?
Anbieter von Cloud-Diensten mit riesigen Rechenzentren, etwa Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta. Sie bilden die Basis des KI-Booms.
Wertpapierdaten: Die Alphabet Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Handelssymbol Xetra: ABEA, US-Handelssymbol: GOOGL, Nasdaq), die Amazon Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Handelssymbol Xetra: AMZ, US-Handelssymbol: AMZN, Nasdaq), die Microsoft Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Handelssymbol Xetra: MSF, US-Handelssymbol: MSFT, Nasdaq) und die Meta Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Handelssymbol Xetra: FB2A, US-Handelssymbol: META, Nasdaq).
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