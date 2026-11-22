Warum fällt die Alphabet Aktie so stark?

Nach den Quartalszahlen Ende Oktober sorgten ein schwächeres Werbe- und Suchwachstum und die hohen KI-Investitionen für Verkäufe. Die Aktie verlor 12,6 Prozent an einem Tag.

Ist die Amazon Aktie nach den Zahlen ein Kauf?

Das ist eine Einzelentscheidung. Das Cloud-Wachstum von 39 Prozent spricht dafür, der gesunkene Gewinn und die hohen Investitionen dagegen.

Wie viel investieren die Hyperscaler in KI?

Die fünf größten Hyperscaler wollen laut Euronews in diesem Jahr mehr als 700 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur investieren.

Was sind Hyperscaler?

Anbieter von Cloud-Diensten mit riesigen Rechenzentren, etwa Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta. Sie bilden die Basis des KI-Booms.