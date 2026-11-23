Die Alphabet-Aktie (Handelssymbol GOOGL, ISIN US02079K3059) gehört zu den Gewinnern des großen Tech-Rebounds an der Wall Street: Nach Angaben der Nachrichtenseite JKN schließt der Kurs der Alphabet-Aktie am Montag 5,95 Prozent höher bei 281,08 US-Dollar. Spannend ist, was daneben läuft: Ein unbestätigter Bericht über veränderte Bestellungen der hauseigenen KI-Chips von Google bringt Broadcom und MediaTek ins Spiel – und beleuchtet die Frage, wie viel Macht Google in der KI-Lieferkette wirklich hat.
Alphabet-Aktie: +6 % auf 281 Dollar, Cloud-Backlog 561 Mrd. – und Streit um Googles TPU-Chips
Die Alphabet-Aktie schließt am Montag 5,95 Prozent im Plus bei 281,08 US-Dollar. Zugleich kursiert ein unbestätigter Bericht über veränderte TPU-Bestellungen bei Broadcom und MediaTek.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc.
- Handelssymbol
- GOOGL (Nasdaq, Klasse A)
- ISIN
- US02079K3059
- 52-Wochen-Hoch
- 403,96 US-Dollar
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs Nasdaq laut JKN
Der Tag
Warum steigt die Alphabet-Aktie am Montag?
Die Antwort ist zunächst ein Marktfaktor: Die Rückkehr von Jensen Huang auf den Nvidia-Chefposten hat die KI-Werte nach einer Verlustwoche kräftig nach oben gezogen.
JKN betont allerdings, konkrete unternehmensspezifische Auslöser seien begrenzt; der Anstieg stehe im Zeichen der allgemeinen KI-Stimmung. Im Zwischenstand lag die Alphabet-Aktie laut SSBCrack um 10:40 Uhr US-Ostküstenzeit bei 283,78 US-Dollar (+6,97 Prozent). Die Seite verweist zudem auf einen Bericht, wonach Google seine TPU-Bestellungen umschichtet. Der Schlusskurs von 281,08 US-Dollar liegt rund 28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 403,96 US-Dollar, wie 24/7 Wall St. ausweist.
Der Bericht
Was ist dran am TPU-Bericht zu Broadcom und MediaTek?
Laut SSBCrack, das sich auf TradingKey beruft, soll Google die Bestellungen für 2027 beim TPU 8i, das mit Broadcom verbunden ist, gesenkt haben. Stattdessen wolle der Konzern mehr TPU 8t ausliefern lassen, das von MediaTek entworfen wurde. Das könnte Broadcoms Geschäft mit Google belasten und Googles Verhandlungsposition stärken. Die Quelle selbst stellt klar: Die berichteten Pläne seien nicht final. Es handelt sich um eine Sekundärquelle ohne Bestätigung durch Alphabet, Broadcom oder MediaTek – der Bericht ist mit Vorsicht zu lesen.
Die Zahlen
Wie stark wächst Google Cloud – und was kostet das?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Konzernumsatz
|127,6 Mrd. US-Dollar (+25 %)
|Google Cloud, Umsatz
|30,7 Mrd. US-Dollar (mehr als verdoppelt)
|Google Cloud, operatives Ergebnis
|11,1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr 3,6 Mrd.)
|Cloud-Marge
|rund 36 % (zuvor 23,7 %)
|Cloud-Backlog
|561 Mrd. US-Dollar
|Investitionen (Capex)
|51,4 Mrd. US-Dollar
|Operativer Cashflow
|42,3 Mrd. US-Dollar
Free Cashflow laut SSBCrack rund -9,1 Mrd. US-Dollar; 24/7 nennt -9,065 Mrd. US-Dollar.
Quelle: SSBCrack, 24/7 Wall St. (Quartalsbericht vom 28.10.2026)
Die Zahlen zeichnen das Bild eines Konzerns, der enorm wächst und enorm investiert. Gut die Hälfte (rund 55 Prozent) des Cloud-Backlogs soll laut 24/7 Wall St. binnen 24 Monaten umsatzwirksam werden. Die Gemini-App kommt auf eine Milliarde Nutzer, fast 100 Kunden setzen TPUs ein. Für 2026 prognostiziert das Management Investitionen von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar und will sie 2027 deutlich erhöhen. Die Schattenseite: Der Free Cashflow lag im dritten Quartal bei rund minus 9,1 Milliarden US-Dollar, zukünftige Abnahmeverpflichtungen summieren sich auf 924 Milliarden US-Dollar, und es wurden Anleihen über 28,7 Milliarden US-Dollar begeben. Im Quartal fiel zudem eine einmalige EU-Strafzahlung von 5,2 Milliarden US-Dollar an.
Die Einordnung
Wie bewerten Analysten die Alphabet-Aktie – und wie teuer ist sie?
24/7 Wall St. verweist auf eine breite Analystenabdeckung: 11 „Strong Buy“, 43 „Buy“, 6 „Hold“ und kein „Sell“, bei einem Konsens-Kursziel von 389 US-Dollar. Die Schätzung für das Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2027 stieg auf 15,44 US-Dollar (vor 90 Tagen: 14,81), während es bei den Q4-Schätzungen binnen 30 Tagen elf Abwärtsrevisionen gab. GuruFocus führt die Alphabet-Aktie mit einem GF Value von 276,83 US-Dollar als „fairly valued“. Es handelt sich um Daten und Bewertungen Dritter; aktiencheck.de gibt kein Kursziel und kein Urteil ab.
FAQ zur Alphabet-Aktie
Wie schließt die Alphabet-Aktie am Montag? Laut JKN 5,95 Prozent höher bei 281,08 US-Dollar.
Warum steigt die Alphabet-Aktie? Vor allem wegen der breiten KI-Erholung nach Huangs Nvidia-Rückkehr; JKN nennt keine konkreten Unternehmensauslöser.
Was ist über die TPU-Bestellungen bekannt? SSBCrack zitiert einen unbestätigten TradingKey-Bericht über Verschiebungen von Broadcom zu MediaTek; die Pläne seien nicht final.
Wie schnell wächst Google Cloud? Der Cloud-Umsatz hat sich im dritten Quartal auf 30,7 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt.
Welches Kursziel haben Analysten für die Alphabet-Aktie? 24/7 Wall St. nennt ein Konsens-Kursziel von 389 US-Dollar.
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