Wie schließt die Alphabet-Aktie am Montag? Laut JKN 5,95 Prozent höher bei 281,08 US-Dollar.

Warum steigt die Alphabet-Aktie? Vor allem wegen der breiten KI-Erholung nach Huangs Nvidia-Rückkehr; JKN nennt keine konkreten Unternehmensauslöser.

Was ist über die TPU-Bestellungen bekannt? SSBCrack zitiert einen unbestätigten TradingKey-Bericht über Verschiebungen von Broadcom zu MediaTek; die Pläne seien nicht final.

Wie schnell wächst Google Cloud? Der Cloud-Umsatz hat sich im dritten Quartal auf 30,7 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt.

Welches Kursziel haben Analysten für die Alphabet-Aktie? 24/7 Wall St. nennt ein Konsens-Kursziel von 389 US-Dollar.