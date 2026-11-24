Warum ist die Alnylam Aktie Nasdaq100 Gewinner?

Die Alnylam Aktie steigt am 24. November 2026 um rund 2,5 Prozent. Anleger schichten aus fallenden Chipwerten in Biotech-Aktien um. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Alnylam Aktie?

Die ISIN lautet US02043Q1076, die WKN A0CBCK. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel ALNY gehandelt.

Wie hoch ist der Gewinn der Alnylam Aktie?

Am Nachmittag liegt die Aktie laut Indikation 2,47 Prozent im Plus. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.