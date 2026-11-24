Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie (ISIN: US02043Q1076, WKN: A0CBCK, US-Handelssymbol: ALNY an der Nasdaq) zählt am Dienstag mit einem Plus von 2,47 Prozent zu den Nasdaq100 Gewinnern. Am Nachmittag notiert der Spezialist für RNA-Interferenz-Medikamente laut Indikation bei 159,83. Während Chipwerte im Nasdaq 100 abstürzen, gehören Biotech-Aktien zu den gefragten Werten.
Alnylam Pharmaceuticals Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit Plus 2,5 Prozent – RNAi-Spezialist im Aufwind
Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie gehört am Dienstag zu den Nasdaq100 Gewinnern: Der RNAi-Spezialist steigt am Nachmittag um rund 2,5 Prozent, während Chipwerte nachgeben. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und was jetzt für und gegen die Aktie spricht.
Die Gründe für den Kursgewinn
Biotech als Fluchtburg
Alnylam meldet am Dienstag keine eigenen Neuigkeiten. Der Kursgewinn passt zum Bild einer Rotation: Nach dem Absturz von Chipwerten wie Analog Devices, AMD und Micron suchen Anleger nach Alternativen und finden sie unter anderem bei Biotech-Aktien. Alnylam gilt als Pionier bei RNAi-Medikamenten, die gezielt Gene stilllegen, und hat sich mit dem Herzmedikament Amvuttra als ertragsstarker Anbieter etabliert.
Rotation aus Chipwerten
Gesundheitswerte profitieren, wenn Anleger aus Technologie umschichten.
Etablierte Medikamente
Amvuttra und weitere RNAi-Therapien sorgen für wachsende Umsätze.
Forschungspipeline
Alnylam arbeitet daran, seine Technologie auf weitere Gewebe und Krankheiten auszudehnen.
Einordnung
Schwankungen bleiben hoch
Ein Plus von rund 2,5 Prozent ist moderat, die Aktie von Alnylam schwankt aber historisch stark: Studiendaten und Zulassungsnachrichten bewegen den Kurs oft um zweistellige Prozentwerte. Der Nasdaq100 Gewinner profitiert am Dienstag vor allem von der Marktstimmung, nicht von einer eigenen Nachricht.
Häufige Fragen zur Alnylam Aktie
Warum ist die Alnylam Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Die Alnylam Aktie steigt am 24. November 2026 um rund 2,5 Prozent. Anleger schichten aus fallenden Chipwerten in Biotech-Aktien um. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Alnylam Aktie?
Die ISIN lautet US02043Q1076, die WKN A0CBCK. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel ALNY gehandelt.
Wie hoch ist der Gewinn der Alnylam Aktie?
Am Nachmittag liegt die Aktie laut Indikation 2,47 Prozent im Plus. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.
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