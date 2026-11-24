Almonty Aktie: Plus 12 Prozent nach dem Absturz – ist der Wolfram-Liebling zurück

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:45 2 Min.

Die Almonty Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 6,65 Euro im Plus und gehört zu den meistbeachteten Aktien bei deutschen Privatanlegern. Am Montag sprang der Wolframproduzent an der Nasdaq um 12,21 Prozent auf 7,17 Dollar. Vom Jahreshoch bei 24,41 Dollar ist er weit entfernt.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Kaum ein Rohstoffwert bewegt deutsche Privatanleger so sehr wie dieser. Die Almonty Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 6,65 Euro, ein Plus von 1,16 Prozent. Bei wallstreet-online gehört der Wolframproduzent zu den meistaufgerufenen Aktien des Tages. Am Montag war ihm an der Nasdaq ein Sprung um mehr als zwölf Prozent gelungen. Kurs der Almonty Aktie am Morgen 6,65 EUR Kursgewinn an der Nasdaq am Montag +12,21 % Jahreshoch 24,41 USD Kursziel B. Riley, Kaufempfehlung 18 USD Quelle : finanznachrichten (Tradegate, 07:52 Uhr); onvista; boerse-express Die Zahlen Umsatz plus 382 Prozent, aber Sangdong lässt warten Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 382 Prozent auf 41,9 Millionen kanadische Dollar. Der Nettogewinn von 50,2 Millionen kanadischen Dollar geht allerdings zu einem großen Teil auf Bewertungsgewinne zurück. Der wunde Punkt ist die Mine Sangdong in Südkorea: Sie steuerte erst 0,1 Millionen kanadische Dollar bei, der Hochlauf dauert länger als geplant. B. Riley senkte deshalb das Kursziel von 20 auf 18 Dollar und blieb bei der Kaufempfehlung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Kurs Mehr als 70 Prozent unter dem Hoch Zuvor war die Aktie bis auf rund 6,30 Dollar gefallen, das 52-Wochen-Tief liegt bei 5,44 Dollar. Zum Jahreshoch von 24,41 Dollar fehlen auch nach dem Sprung rund 71 Prozent (eigene Rechnung). Charttechniker verweisen auf einen erfolgreich getesteten Unterstützungsbereich. Daneben gibt es Baustellen: Zwei Verwaltungsräte scheiden zum Jahresende aus, in Kanada wurden Klagen gegen das Unternehmen gebündelt. Almonty plant zudem eine Zweitnotierung in Südkorea. Was für die Almonty Aktie spricht Quartalsumsatz plus 382 Prozent

B. Riley bleibt bei der Kaufempfehlung

Wolfram gilt als kritisches Metall

Unterstützung im Chart hat gehalten Was Anleger bedenken sollten Hochlauf in Sangdong langsamer als geplant

Gewinn von Bewertungseffekten geprägt

Klagen in Kanada

Rund 71 Prozent unter dem Jahreshoch Einordnung der Redaktion: Die Almonty Aktie lebt von einer einfachen Idee: Wolfram wird gebraucht, und westliche Quellen sind rar. Ob daraus ein Geschäft wird, entscheidet sich in Sangdong. Solange die Mine kaum Umsatz liefert, bleibt jeder Kurssprung eine Wette auf den Hochlauf. FAQ Häufige Fragen zur Almonty Aktie Warum steigt die Almonty Aktie?

Nach einem starken Rückgang sprang die Aktie am Montag um 12,21 Prozent. Eine eigene Unternehmensmeldung dazu haben wir nicht gefunden. Was produziert Almonty?

Wolfram, mit Minen in Portugal und Südkorea. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Almonty Aktie?

ISIN CA0203987072, WKN A414Q8. US-Handelssymbol: ALM (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: ALI1.

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