Am Mittwoch waren die Sorgen um die Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz an die Märkte zurückgekehrt, die Allianz-Technology-Trust-Aktie verlor gut 3 Prozent. In der Nacht zum Donnerstag drehte die Stimmung in Asien: Die Börsen in Taiwan und Südkorea, Heimat großer Chiphersteller, erholten sich deutlich. In London liegt der FTSE 100 am Vormittag rund 1,4 Prozent im Plus.

Für den Trust ist das entscheidend, weil sein Portfolio stark auf Halbleiter ausgerichtet ist. Größte Position war Ende September der Chipkonzern Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol Deutschland: NVD, US-Symbol: NVDA) mit 9,57 Prozent des Vermögens. Dahinter folgen große US-Software- und Internetkonzerne sowie weitere Chiphersteller und deren Ausrüster. Die zehn größten Positionen machen zusammen mehr als die Hälfte des Portfolios aus.