Wer Technologieaktien im Paket hält, spürt jede Stimmungswende sofort. Am Donnerstagvormittag ist sie positiv: Die Allianz-Technology-Trust-Aktie (ISIN: GB00BNG2M159, WKN: A3CNYX, Symbol London: ATT, Symbol Deutschland: 28X) legt um 4,86 Prozent auf 582 Pence zu und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern.
Allianz-Technology-Trust-Aktie FTSE 350 Gewinner: Asiens Chipwerte drehen – und der Tech-Fonds holt fast 5 Prozent auf
Die Allianz-Technology-Trust-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 4,9 Prozent und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern. Nach Tagen mit Verlusten erholen sich die Technologiewerte in Asien. Der Londoner Fonds, der zu einem großen Teil in Halbleiter- und Softwarekonzerne investiert, zieht mit.
FTSE 350 Gewinner Allianz Technology Trust
Warum die Allianz-Technology-Trust-Aktie steigt: Die Technologiewerte atmen durch
Der Fonds selbst hat nichts gemeldet. Sein Kurs spiegelt, was in seinem Portfolio passiert.
Am Mittwoch waren die Sorgen um die Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz an die Märkte zurückgekehrt, die Allianz-Technology-Trust-Aktie verlor gut 3 Prozent. In der Nacht zum Donnerstag drehte die Stimmung in Asien: Die Börsen in Taiwan und Südkorea, Heimat großer Chiphersteller, erholten sich deutlich. In London liegt der FTSE 100 am Vormittag rund 1,4 Prozent im Plus.
Für den Trust ist das entscheidend, weil sein Portfolio stark auf Halbleiter ausgerichtet ist. Größte Position war Ende September der Chipkonzern Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol Deutschland: NVD, US-Symbol: NVDA) mit 9,57 Prozent des Vermögens. Dahinter folgen große US-Software- und Internetkonzerne sowie weitere Chiphersteller und deren Ausrüster. Die zehn größten Positionen machen zusammen mehr als die Hälfte des Portfolios aus.
Hintergrund
Ein Fonds, ein Thema: Was im Allianz Technology Trust steckt
Verwaltet wird der Trust von Allianz Global Investors, verantwortlicher Manager ist Mike Seidenberg. Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum mit Technologieaktien aus aller Welt, Vergleichsmaßstab ist der Dow Jones World Technology Index. Der Börsenwert liegt bei rund 1,8 Milliarden Pfund, die laufenden Kosten bei 0,62 Prozent im Jahr. Eine Dividende zahlt der Trust nicht.
KI-Investitionen
Ob die Technologiekonzerne ihre Ausgaben für Rechenzentren aufrechterhalten, ist die zentrale Frage für das Portfolio.
Zölle
Die US-Regierung hat neue Zölle gegen 14 Handelspartner angekündigt, darunter China, Japan und die EU.
Zinsen
Die US-Kerninflation lag im Oktober bei 3,3 Prozent. Höhere Zinsen drücken auf die Bewertung von Wachstumsaktien.
Kursspanne
Das Jahreshoch der Allianz-Technology-Trust-Aktie liegt bei 789 Pence, das Jahrestief bei 497,5 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- Allianz Technology Trust PLC
- Geschäft
- Börsennotierter Fonds für Technologieaktien weltweit
- ISIN
- GB00BNG2M159
- WKN
- A3CNYX
- Symbol London / Deutschland
- ATT / 28X
- Kurs London
- 582 Pence (+4,86 %)
- Nettoinventarwert
- 667,45 Pence (23. November 2026)
- Verwalter
- Allianz Global Investors
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ; Fondsdaten laut AJ Bell
Häufige Fragen zur Allianz-Technology-Trust-Aktie
Warum ist die Allianz-Technology-Trust-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Weil sich die Technologiewerte in Asien nach dem jüngsten Ausverkauf erholen und der Trust überwiegend in solche Aktien investiert.
Was ist die größte Position?
Ende September war es Nvidia mit 9,57 Prozent des Vermögens.
Zahlt der Trust eine Dividende?
Nein, das Ziel ist Kapitalwachstum.
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