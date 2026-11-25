Nach aktiencheck.de (Stand 22./23.11.) kommen 17 Analysten auf fünf Kaufen-, sechs Halten- und sechs Verkaufen-Einstufungen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 474 Euro, die Spanne reicht von 351 bis 684 Euro. Weil ein Durchschnittsziel von 474 Euro neben sechs Verkaufen-Einstufungen ungewöhnlich ist, bleibt die Streuung der Schätzungen hoch; je nach Anbieter schwankt der Durchschnitt zwischen etwa 450 und 474 Euro. Zuletzt hoben unter anderem Jefferies (Halten, um den 19.11.) und Barclays (Untergewichten) ihre Kursziele an, weitere Häuser wie Berenberg, DZ Bank, UBS, RBC und JPMorgan sind gelistet. Die Allianz Aktienprognose der Analysten hängt damit weniger vom Konzern als vom Bewertungsniveau ab: Nach dem Anstieg wird diskutiert, wie viel vom Rekordergebnis schon im Kurs steckt.