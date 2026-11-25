Die Allianz Aktie (ALV, ISIN DE0008404005) trotzt dem Ausverkauf: Während der DAX am Mittwoch um 1,26 Prozent auf 24.702,13 Punkte fiel, den tiefsten Schlussstand seit Juli, notierte der Versicherer gegen Abend bei rund 458,80 Euro und damit leicht im Plus (Börse Stuttgart, 19:55 Uhr). Am Vortag hatte die Aktie auf Xetra bei 455,30 Euro geschlossen. Das Rekordhoch von 479,10 Euro vom 16. November liegt nur rund vier Prozent entfernt. Diese Allianz Aktienanalyse klärt, was hinter dem Lauf steht, wie belastbar die Zahlen sind und wie die Allianz Aktienprognose der Analysten aussieht.
Allianz Aktienanalyse: Rekordgewinn, Solvenz von 219 Prozent und ein Kurs nahe dem Allzeithoch – wie viel Luft hat die Aktie im Tech-Sturm?
Während der DAX auf den tiefsten Stand seit Juli fällt, hält sich die Allianz Aktie nahe dem Rekord. Die Allianz Aktienanalyse mit Neunmonatszahlen, Dividende, Bewertung und der Allianz Aktienprognose der Analysten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Allianz SE
- Ticker
- ALV
- ISIN
- DE0008404005
- Börse
- Xetra (EUR)
- Index
- DAX
- Dividende (für 2025)
- 17,10 EUR je Aktie
Stand: 25.11.2026, Kurs Börse Stuttgart 19:55 Uhr; Xetra-Schlusskurs 25.11. bei Redaktionsschluss nicht bestätigt
Der Auslöser
Was ist bei der Allianz Aktie zuletzt passiert?
Der DAX litt am Mittwoch unter der Flucht aus KI-Aktien wie Nvidia, Micron, Broadcom und AMD sowie unter neuen US-Zollplänen für EU-Waren (ad-hoc-news, 25.11.). Ob Versicherer wie Allianz gezielt als sicherer Hafen gesucht wurden, geht aus den geprüften Quellen nicht hervor; belegt ist nur, dass die Aktie stabil blieb. Konzernseitig gibt es ruhige Nachrichten: Die Ratingagentur Fitch bestätigte am 23.11. die Bonitätsnoten (Versicherungsfinanzkraft AA, langfristiges Emittentenrating AA−, jeweils mit stabilem Ausblick). Allianz Commercial warnte zudem vor KI-bezogenen Schadenfällen (Schlagzeile, 20.11./24.11.).
Das Geschäft
Wie verdient Allianz sein Geld?
Allianz arbeitet in drei Kernsegmenten: Schaden- und Unfallversicherung (Property & Casualty), Lebens- und Krankenversicherung sowie Asset Management mit PIMCO und Allianz Global Investors. Das operative Ergebnis wird je Segment ausgewiesen; Anleger achten besonders auf die Schaden-Kosten-Quote, die Solvenz und die Mittelzuflüsse im Vermögensverwaltungsgeschäft.
Die Zahlen
Wie stark waren die Neunmonatszahlen der Allianz?
Allianz meldete am 12. November für das dritte Quartal ein operatives Ergebnis von 4,709 Milliarden Euro (+6,2 Prozent) und für die ersten neun Monate einen Rekordwert von 14,099 Milliarden Euro (+7,8 Prozent). Der Nettogewinn lag über neun Monate bei 9,589 Milliarden Euro (+11,4 Prozent), im dritten Quartal bei 2,960 Milliarden Euro (−1,7 Prozent). Die Solvency-II-Quote betrug 219 Prozent zum 30.09. (Jahresende 2025: 218 Prozent; Ziel: über 180 Prozent). Den Ausblick für 2026 hob der Konzern an: Das operative Ergebnis soll im oberen Bereich der Spanne liegen, rund 18,6 Milliarden Euro (ursprünglich 17,4 Milliarden Euro, plus/minus eine Milliarde).
|Segment
|Q3 2026
|9 Monate 2026
|Schaden/Unfall
|2.204 Mio. EUR (−7,9 %)
|7.075 Mio. EUR (+3,2 %)
|Leben/Kranken
|1.469 Mio. EUR (+4,4 %)
|4.367 Mio. EUR (+3,1 %)
|Asset Management
|1.119 Mio. EUR (+35,1 %)
|2.909 Mio. EUR (+20,3 %)
|Corporate
|−88 Mio. EUR
|−256 Mio. EUR
|Konzern
|4.709 Mio. EUR (+6,2 %)
|14.099 Mio. EUR (+7,8 %)
Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Corporate und Konsolidierung negativ.
Quelle: Allianz SE (Quartalsmitteilung 12.11.2026), BusinessWire
Auffällig ist die Verschiebung: Das Asset Management legte im dritten Quartal um 35 Prozent zu, während das Schaden-/Unfallgeschäft um 7,9 Prozent nachgab. Naturkatastrophen belasteten mit rund 1,1 Milliarden Euro, und die Schaden-Kosten-Quote stieg auf 93,8 Prozent nach 91,9 Prozent (Quellen: BigGo, aktiencheck.de; nicht gegen die Konzernmitteilung geprüft). Ein Aktienrückkauf von bis zu 2,5 Milliarden Euro, im Februar angekündigt, wurde bis zum 22.09. vollständig ausgeführt; ein neues Programm ist laut Marktberichten Ende Februar 2027 denkbar, aber nicht bestätigt.
Die Bewertung
Wie hoch ist die Dividende der Allianz Aktie und wie teuer ist sie?
Für 2025 zahlte Allianz 17,10 Euro je Aktie (+11 Prozent gegenüber 15,40 Euro) am 12. Mai 2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 60 Prozent des bereinigten Nettogewinns, dazu kommen im Schnitt etwa 15 Prozent zusätzliche Mittelrückflüsse, etwa über Rückkäufe (2025 bis 2027). Bei rund 458 Euro ergibt sich eine Rendite von etwa 3,7 Prozent. Das KGV lag auf Basis des Gewinns je Aktie 2025 von 28,32 Euro bei rund 16,2; auf Basis der Konsensschätzungen von 30,69 Euro (2026) und 32,77 Euro (2027) bei rund 15 und rund 14 (boerse.de, aktiencheck.de, eigene Berechnung). Ein belastbarer Vergleich mit Munich Re, AXA, Zurich und Generali konnte aus den geprüften Quellen nicht gezogen werden.
|Kennzahl
|Wert
|KGV (2025, rückwärtsgerichtet)
|ca. 16,2
|KGV 2026e
|ca. 15
|KGV 2027e
|ca. 14
|Dividende für 2025
|17,10 EUR
|Dividendenrendite
|ca. 3,7 %
|Analysten (Kaufen/Halten/Verkaufen)
|5 / 6 / 6
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 474 EUR
Kurs 458,80 EUR (25.11., Börse Stuttgart). KGV 2026e/2027e eigene Berechnung auf Konsens-EPS. Konsens (aktiencheck.de, 23.11.): Durchschnittsziel je nach Anbieter 450–474 EUR; Spanne der Ziele 351–684 EUR.
Quelle: boerse.de, aktiencheck.de, allianz.com
Die Analysten
Was sagen die Analysten zur Allianz Aktienprognose und wie weit streuen die Ziele?
Nach aktiencheck.de (Stand 22./23.11.) kommen 17 Analysten auf fünf Kaufen-, sechs Halten- und sechs Verkaufen-Einstufungen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 474 Euro, die Spanne reicht von 351 bis 684 Euro. Weil ein Durchschnittsziel von 474 Euro neben sechs Verkaufen-Einstufungen ungewöhnlich ist, bleibt die Streuung der Schätzungen hoch; je nach Anbieter schwankt der Durchschnitt zwischen etwa 450 und 474 Euro. Zuletzt hoben unter anderem Jefferies (Halten, um den 19.11.) und Barclays (Untergewichten) ihre Kursziele an, weitere Häuser wie Berenberg, DZ Bank, UBS, RBC und JPMorgan sind gelistet. Die Allianz Aktienprognose der Analysten hängt damit weniger vom Konzern als vom Bewertungsniveau ab: Nach dem Anstieg wird diskutiert, wie viel vom Rekordergebnis schon im Kurs steckt.
Der Chart
Wie sieht die Charttechnik der Allianz Aktie aus?
Die Aktie liegt über allen wichtigen Durchschnittslinien: Bei 458,80 Euro notiert sie 11,9 Prozent über der 200-Tage-Linie (408,45 Euro). Die 20-Tage-Linie verläuft bei 455,98 Euro, die 38-Tage-Linie bei 441,49 Euro, die 50-Tage-Linie bei 438,53 Euro und die 100-Tage-Linie bei 437,22 Euro (boerse.de, 25.11.). Beschreibend gilt: Die Marke um 455 Euro (20-Tage-Linie) dient als erste Unterstützung, darunter die Zone um 440 Euro; nach oben liegt der Widerstand im Bereich 475 bis 479 Euro, dem Rekordhoch. Eine kurzfristige Bestätigung des Ausbruchs als Unterstützung wird in einer Schlagzeile von LYNX beschrieben (24.11.). Das 52-Wochen-Tief liegt bei 346,60 Euro (20.03.2026). RSI-Werte lagen nicht vor. Charttechnik ist keine Vorhersage.
Szenarien
Wie geht es mit der Allianz Aktie nach Meinung des Marktes weiter?
Die zuversichtliche Lesart: Rekordgewinne, eine Solvenzquote von 219 Prozent und ein angehobener Ausblick stützen Dividende und weitere Rückkäufe, die Aktie profitiere zudem von der Rotation weg von Tech. Die vorsichtige Lesart: Nach dem Lauf zum Rekordhoch sei vieles eingepreist, und ein Rücksetzer der Kapitalmärkte oder höhere Schäden könnten die Zahlen belasten. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab; beide Lesarten geben die Diskussion unter Analysten und Marktteilnehmern wieder.
Termine
Welche Termine zählen für die Allianz Aktie jetzt?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 24.02.2027 angesetzt, die Hauptversammlung voraussichtlich für den 05.05.2027 (vorläufig). Kurzfristig stehen die Entscheidung über ein mögliches neues Rückkaufprogramm, die Schadenentwicklung und der Marktzustand im Blick; ein Termin für einen Kapitalmarkttag lag bei der Recherche nicht vor.
FAQ
Häufige Fragen zur Allianz Aktienanalyse und Aktienprognose
Wie hoch ist die Dividende der Allianz Aktie?
Für 2025 wurden 17,10 Euro je Aktie gezahlt (+11 Prozent), bei einem Kurs um 458 Euro rund 3,7 Prozent Rendite.
Was sagt die Allianz Aktienprognose der Analysten?
17 Analysten: fünf Kaufen, sechs Halten, sechs Verkaufen; das Durchschnittsziel liegt bei rund 474 Euro, die Spanne bei 351 bis 684 Euro (aktiencheck.de, 23.11.). Anbieter weichen ab.
Wie stark sind die aktuellen Zahlen der Allianz?
Das operative Ergebnis stieg über neun Monate um 7,8 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro, im dritten Quartal um 6,2 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro.
Wie hoch ist die Solvenzquote der Allianz?
219 Prozent zum 30.09.2026, bei einem Ziel von über 180 Prozent.
Wann legt Allianz die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 am 24.02.2027.
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