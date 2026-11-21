Die Allianz steigerte ihr operatives Ergebnis im dritten Quartal um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit rund 4,3 Milliarden Euro gerechnet, die höchste Schätzung lag bei 4,5 Milliarden. Nach neun Monaten steht ein operatives Rekordergebnis von 14,1 Milliarden Euro, ein Plus von 7,8 Prozent.

Der Treiber heißt Asset Management. Die Sparte mit PIMCO und Allianz Global Investors erzielte im dritten Quartal 1,12 Milliarden Euro operatives Ergebnis. Das ist ein Rekord für ein einzelnes Quartal und 35 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Fondsgeschäft profitiert von hohen Marktständen und Mittelzuflüssen.