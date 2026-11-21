Es ist die Art Aktie, die Anleger gern im Depot haben und selten spannend finden. Doch die Allianz Aktienanalyse zeigt in diesen Wochen ein anderes Bild: Rekordergebnis, höhere Prognose, Rekordhoch bei 474,30 Euro. Am Freitag gab die Allianz-Aktie dennoch 1,25 Prozent auf 451,80 Euro nach.
Allianz Aktienanalyse: Rekordgewinn, Rekordhoch bei 474 Euro – warum die Aktie jetzt verschnauft
Die Allianz Aktienanalyse zeigt: 14,1 Milliarden Euro operatives Ergebnis in neun Monaten, Prognose angehoben, 2,5 Milliarden Euro Rückkauf erledigt. Warum die Allianz-Aktie bei 451,80 Euro dennoch Gewinne abgibt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Allianz SE
- ISIN
- DE0008404005
- WKN
- 840400
- Handelssymbol
- ALV (Xetra)
- US-Handelssymbol
- ALIZY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 171 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Allianz Aktie ist in diesem Jahr mit rund 25 Prozent im Plus einer der stärksten Werte im DAX. Wer jetzt einsteigt, kauft einen Versicherer auf Rekordniveau. Wer schon dabei ist, fragt sich, wie viel von den guten Nachrichten bereits im Kurs steckt. Diese Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung und Risiken.
Die Zahlen
Das dritte Quartal: Asset Management überrascht
Die Allianz steigerte ihr operatives Ergebnis im dritten Quartal um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit rund 4,3 Milliarden Euro gerechnet, die höchste Schätzung lag bei 4,5 Milliarden. Nach neun Monaten steht ein operatives Rekordergebnis von 14,1 Milliarden Euro, ein Plus von 7,8 Prozent.
Der Treiber heißt Asset Management. Die Sparte mit PIMCO und Allianz Global Investors erzielte im dritten Quartal 1,12 Milliarden Euro operatives Ergebnis. Das ist ein Rekord für ein einzelnes Quartal und 35 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Fondsgeschäft profitiert von hohen Marktständen und Mittelzuflüssen.
Allianz-Aktie: Operatives Ergebnis in Milliarden Euro
Mrd. €
- Oberes Ende der Prognose
Neunmonatswerte und Jahresziel sind unterschiedliche Zeiträume.
Quelle: Allianz, Berichterstattung zum Q3 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Operatives Ergebnis
|Neun Monate 2025
|13,1
|Neun Monate 2026
|14,1
|Gesamtjahr 2026
|18,6
Prognose und Kapital
Jahresziel am oberen Ende angehoben
Ausblick 2026
Die Allianz hob das obere Ende ihrer Zielspanne auf rund 18,6 Milliarden Euro an. Ursprünglich lag das Ziel bei 17,4 Milliarden Euro plus oder minus einer Milliarde.
Kapitalstärke
Die Solvency-II-Quote liegt bei 219 Prozent. Das gibt Spielraum für Dividenden, Rückkäufe und Zukäufe.
Rückkauf abgeschlossen
Das Programm über 2,5 Milliarden Euro war bereits im September vollständig umgesetzt. Kurzfristiger Rückenwind durch neue Käufe entfällt damit.
Die Dividende für 2025 betrug 17,10 Euro je Aktie, rund 3,8 Prozent Rendite bezogen auf den aktuellen Kurs. Für Anleger, die auf Ausschüttungen setzen, bleibt die Allianz Aktie damit ein Fixpunkt im DAX.
Analysten
Die Stimmen sind geteilt
Nach den Zahlen hob die DZ Bank ihren fairen Wert von 495 auf 508 Euro und bestätigte Kaufen. Jefferies erhöhte das Ziel von 440 auf 470 Euro bei Hold. UBS und JPMorgan bleiben bei Neutral mit 460 Euro, die Bank of America hob von 425 auf 438 Euro an und beließ Underperform. Das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 446 Euro und damit unter dem Rekordkurs. Die Allianz Aktienanalyse der Profis zeigt: Operativ gibt es kaum Zweifel, bei der Bewertung dagegen schon.
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