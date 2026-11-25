Wie hoch war das operative Ergebnis der Allianz?

In den ersten neun Monaten 2026 lag es bei 14,1 Milliarden Euro, ein Plus von 7,8 Prozent.

Was erwartet die Allianz für 2026?

Ein operatives Ergebnis zwischen 16,4 und 18,6 Milliarden Euro. Die Obergrenze wurde angehoben.

Wie hoch war die letzte Dividende?

Die Allianz zahlte zuletzt 17,10 Euro je Aktie.