Die Allianz Aktie ist in diesen Wochen eines der Zugpferde im DAX. Nach den Zahlen zum dritten Quartal kletterte das Papier Mitte November auf ein neues Allzeithoch von mehr als 470 Euro. Der Münchner Versicherungskonzern hatte zuvor ein operatives Rekordergebnis gemeldet und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben – trotz volatiler Kapitalmärkte und hoher Belastungen durch Naturkatastrophen.
Allianz Aktie: Rekordgewinn, Allzeithoch, höhere Prognose – wie lange hält die Rekordjagd des DAX-Schwergewichts?
14,1 Milliarden Euro operativer Gewinn in neun Monaten, eine angehobene Jahresprognose und ein Kurs auf Allzeithoch: Die Allianz liefert, obwohl Naturkatastrophen das Quartal belastet haben. Was hinter dem Lauf der Allianz Aktie steckt – und wo die Risiken liegen.
Die Zahlen
Rekord trotz Naturkatastrophen
Im dritten Quartal erzielte die Allianz ein operatives Ergebnis von 4,7 Milliarden Euro, 6,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach neun Monaten steht ein Rekord von 14,1 Milliarden Euro zu Buche. Das Geschäftsvolumen erreichte 143 Milliarden Euro. Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es: Der den Aktionären zurechenbare Quartalsgewinn sank leicht auf 2,78 Milliarden Euro, nach 2,85 Milliarden Euro im Vorjahr. Für die Allianz Aktie zählte an der Börse aber vor allem das starke operative Bild.
Der Treiber
Die Vermögensverwaltung zieht
Besonders stark lief die Vermögensverwaltung. Steigende Märkte und Zuflüsse sorgen für höhere Gebühreneinnahmen. Deshalb hob die Allianz die Obergrenze ihrer Prognose für das operative Ergebnis 2026 von 18,4 auf 18,6 Milliarden Euro an, die Spanne reicht nun von 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro. Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre verwies darauf, dass dieses Ergebnis trotz höherer Schäden aus Naturkatastrophen gelang.
Die Allianz verdient inzwischen an zwei Fronten: an Prämien und an Kapitalmärkten. Diese Mischung macht sie robust – aber auch abhängig von der Börsenstimmung.
Hinzu kommt die Kapitalrückgabe: Zuletzt zahlte die Allianz eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie, im ersten Halbjahr kaufte sie eigene Aktien für 1,4 Milliarden Euro zurück. Die Solvenzquote von 225 Prozent gibt weiteren Spielraum. Für die Allianz Aktie ist diese Kombination aus Wachstum und Ausschüttung ein zentrales Argument. Personell steht ein Wechsel an: Vorstand Günther Thallinger scheidet Ende 2026 aus.
Häufige Fragen zur Allianz Aktie
Wie hoch war das operative Ergebnis der Allianz?
In den ersten neun Monaten 2026 lag es bei 14,1 Milliarden Euro, ein Plus von 7,8 Prozent.
Was erwartet die Allianz für 2026?
Ein operatives Ergebnis zwischen 16,4 und 18,6 Milliarden Euro. Die Obergrenze wurde angehoben.
Wie hoch war die letzte Dividende?
Die Allianz zahlte zuletzt 17,10 Euro je Aktie.
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