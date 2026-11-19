Philip Kett erhöht das Kursziel am 19.11.2026 von 440 auf 470 Euro und belässt die Allianz Aktie auf Hold.
Allianz Aktie Prognose: Jefferies hebt Kursziel auf 470 Euro - Barclays sieht nur 385: wer hat bei der Allianz Aktie recht?
Jefferies hebt das Allianz Kursziel von 440 auf 470 Euro, bleibt aber bei Hold. Die Allianz Aktie notiert bei rund 460 Euro knapp unter dem Rekordhoch. Wie die Allianz Aktienprognose der Analysten zwischen 385 und 684 Euro streut.
Jefferies hebt das Ziel
Rekordhoch in Sichtweite
Das Allzeithoch lag am 16.11.2026 bei 479,10 Euro, aktuell fehlen rund 4 Prozent.
Zahlen auf Rekordkurs
Das operative Ergebnis stieg in neun Monaten um 7,8 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro.
Analysten gespalten
Barclays stufte den Sektor am 17.11.2026 ab, Berenberg sieht weiter 684 Euro.
Die Allianz Aktie (ISIN: DE0008404005, FSE: ALV) bleibt auch am Donnerstag, 19. November 2026, ein Fixpunkt im DAX: Gegen 14:54 Uhr notierte sie auf Xetra bei 460,60 Euro (minus 0,22 Prozent). Jefferies hob das Kursziel von 440 auf 470 Euro an und bestätigte Hold. Wer die Allianz Aktienprognose der Analysten sucht, findet eine ungewöhnlich große Streuung: Das niedrigste Ziel liegt bei 385 Euro (Barclays), das höchste bei 684 Euro (Berenberg). Dieser Beitrag fasst Unternehmensprognose, Konsens und Kursziele Dritter zusammen; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Empfehlung ab.
Aktuell
Was ist bei der Allianz Aktie passiert?
Philip Kett von Jefferies beschreibt die Allianz Aktie laut dpa-AFX (19.11.2026) als verlässlichen Portfolio-Stabilisator für Anleger in Kontinentaleuropa. Der Bewertungsanstieg sei stetig, weil kurzfristige Kurstreiber fehlen, laut Jefferies sei „das Fehlen von Kurstreibern der Kurstreiber“. Das neue Ziel von 470 Euro liege nur rund 2 Prozent über dem damaligen Kurs von 465,20 Euro (finanzen.at).
Bereits am 17.11.2026 hatte Barclays den Versicherungssektor von neutral auf negativ abgestuft und die Allianz mit Underweight bei einem Kursziel von 385 Euro (zuvor 351 Euro) eingestuft (4investors). Die Aktie war am 16.11. auf ein Rekordhoch von 479,10 Euro gestiegen und hat seitdem rund 3,9 Prozent abgegeben (eigene Berechnung).
Wie sieht das Geschäftsmodell der Allianz aus?
Die Allianz SE ist einer der größten Versicherer und Vermögensverwalter der Welt. Das Geschäft gliedert sich in Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie Asset Management (Allianz Global Investors und PIMCO). Der Umsatz lag 2025 bei 137,5 Milliarden Euro, das Ergebnis je Aktie bei 27,67 Euro (depot-navigator). Stärke und Risiko liegen zugleich in der Schadenseite: Naturkatastrophen können die Ergebnisse belasten, wie im dritten Quartal 2026.
Zahlen und Ausblick
Welche Zahlen und welche Prognose liefert die Allianz?
Laut Quartalsmitteilung vom 12.11.2026 stieg das operative Ergebnis im dritten Quartal um 6,2 Prozent auf 4,709 Milliarden Euro, in neun Monaten um 7,8 Prozent auf 14,099 Milliarden Euro, ein Rekord für diesen Zeitraum. Der Anteil der Aktionäre am Überschuss lag im dritten Quartal bei 2,784 Milliarden Euro (minus 2,2 Prozent), in neun Monaten bei 9,069 Milliarden Euro (plus 11,8 Prozent). Die Solvency-II-Quote betrug 219 Prozent zum 30.9.2026 (Ende 2025: 218 Prozent). Das Jahresziel für das operative Ergebnis wurde laut Mitteilung angehoben (ursprünglich 17,4 Milliarden Euro plus/minus 1 Milliarde Euro).
Das Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro wurde bis 22.9.2026 vollständig umgesetzt; ein neues Programm ist uns nicht bekannt.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Ergebnis je Aktie
|30,69 €
|32,77 €
|KGV
|15,1
|13,8
|Dividende je Aktie
|18,88 € (Schätzung)
|–
Umsatzkonsens konnten wir nicht belegen. Dividende 2025: 17,10 Euro je Aktie (gezahlt im Mai 2026), rechnerisch rund 3,7 Prozent auf den aktuellen Kurs.
Quelle: aktiencheck.de (17.11.2026), finanzen.net; Dividendenschätzung finanzen.net
Wie lautet die Allianz Aktienprognose der Analysten?
Nach finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von 9 Analysten bei rund 464 Euro, Marketscreener nennt für 16 Analysten rund 450 Euro bei der mittleren Einschätzung Halten. Das ist nur wenig über dem aktuellen Kurs von 460,60 Euro, die Analysten sehen die Aktie also im Schnitt nahe fairer Bewertung. Auffällig ist die Spanne: Berenberg bleibt bei Kaufen mit 684 Euro, Barclays hält 385 Euro für angemessen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Jefferies
|Hold
|470 € (zuvor 440 €)
|19.11.2026
|finanznachrichten/dpa-AFX
|Barclays
|Underweight
|385 € (zuvor 351 €)
|17.11.2026
|4investors
|UBS
|Neutral
|470 € (zuvor 460 €)
|13.11.2026
|finanzen.at
|Berenberg
|Buy
|684 €
|13.11.2026
|4investors
|DZ Bank
|Kaufen
|508 € fairer Wert (zuvor 495 €)
|12.11.2026
|4investors
|JPMorgan
|Neutral
|460 €
|12.11.2026
|finanzen.at
Kursziele und Einstufungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Zahlen weichen teilweise je nach Quelle ab.
Quelle: finanznachrichten.de, 4investors, finanzen.at, aktiencheck.de
Ist die Allianz Aktie teuer? Bewertung im Branchenvergleich
Mit einem KGV 2027e von rund 13,8 liegt die Allianz über dem Konkurrenten Munich Re (rund 11,2), bei einer erwarteten Dividendenrendite 2027 von etwa 4,3 Prozent gegenüber 4,8 Prozent bei Munich Re (aktienwelt360, 11.11.2026). Aktuelle Multiples von AXA, Generali und Zurich konnten wir nicht belegen. Das Plus von rund 21 Prozent seit Jahresbeginn (Stand 17.11.) und rund 37 Prozent seit dem Märztief von 337,50 Euro erklärt die Bewertungsdebatte.
Was sagt die Charttechnik zur Allianz Aktie?
Beschreibend: Das Rekordhoch liegt bei 479,10 Euro (16.11.2026), die runde 500-Euro-Marke gilt als psychologischer Widerstand. Wallstreet-online sah die Aktie im Tages- und Wochenchart als überkauft. Das Tagestief vom 17.11. lag bei 468,30 Euro, seitdem ist der Kurs auf rund 460 Euro zurückgefallen. Belegte Unterstützungsmarken wurden in den Quellen nicht genannt.
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Allianz Aktie?
|Szenario
|Argument der Dritten
|Kursziel-Bezug
|Bull-Case
|Rekordergebnisse, hohe Solvenzquote, stabile Dividende
|bis 684 € (Berenberg)
|Base-Case
|Verlässlich, aber ohne Kurstreiber
|460-470 € (UBS, Jefferies, JPMorgan)
|Bear-Case
|Hohe Bewertung, Sektorabstufung
|385 € (Barclays)
Quelle: Berenberg, Jefferies, UBS, Barclays
Welche Termine sind für die Allianz Aktie wichtig?
Am 8.12.2026 folgt die Veranstaltung Inside Allianz Series #16 in London. Die Jahreszahlen 2026 erscheinen am 24.02.2027, der Geschäftsbericht am 12.03.2027, die Hauptversammlung findet am 5.5.2027 in München statt (Finanzkalender Allianz). Ein Kapitalmarkttag ist nicht angekündigt.
FAQ: Was Anleger zur Allianz Aktienprognose fragen
Wie lautet die Allianz Aktienprognose von Jefferies? Hold mit einem Kursziel von 470 Euro, angehoben von 440 Euro (19.11.2026).
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie? Rund 464 Euro laut finanzen.net, rund 450 Euro laut Marketscreener.
Was kostet die Allianz Aktie aktuell? 460,60 Euro auf Xetra um 14:54 Uhr; das Rekordhoch liegt bei 479,10 Euro.
Wie sieht die Allianz Aktie 2027 Prognose aus? Der Konsens erwartet 32,77 Euro Ergebnis je Aktie für 2027, ein KGV von rund 13,8.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung Hold mit Kursziel 470 Euro stammt von Jefferies (19.11.2026) und wird hier unverändert weitergegeben; aktiencheck.de hat sie nicht geprüft. Offenlegungen und Interessenkonflikte: Jefferies Important Disclosure Information; zu weiteren genannten Häusern: Barclays Research Disclosures, UBS Research Disclosures, Berenberg Disclosures, DZ Bank Pflichtangaben, J.P. Morgan Disclosures und dpa-AFX Offenlegungspflicht. Die Weitergabe ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Allianz SE (ALV): Halten, Kursziel 470,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies (Analyst Philip Kett) via dpa-AFX Analyser vom 19.11.2026, 08:50 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 19.11.2026, 15:21 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 19.11.2026, 15:21 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies (Analyst Philip Kett) via dpa-AFX Analyser.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.