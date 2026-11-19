Philip Kett von Jefferies beschreibt die Allianz Aktie laut dpa-AFX (19.11.2026) als verlässlichen Portfolio-Stabilisator für Anleger in Kontinentaleuropa. Der Bewertungsanstieg sei stetig, weil kurzfristige Kurstreiber fehlen, laut Jefferies sei „das Fehlen von Kurstreibern der Kurstreiber“. Das neue Ziel von 470 Euro liege nur rund 2 Prozent über dem damaligen Kurs von 465,20 Euro (finanzen.at).

Bereits am 17.11.2026 hatte Barclays den Versicherungssektor von neutral auf negativ abgestuft und die Allianz mit Underweight bei einem Kursziel von 385 Euro (zuvor 351 Euro) eingestuft (4investors). Die Aktie war am 16.11. auf ein Rekordhoch von 479,10 Euro gestiegen und hat seitdem rund 3,9 Prozent abgegeben (eigene Berechnung).