Allianz Aktie: Mehr Gewinn, mehr Rückkäufe – Michael Huttner bleibt bullish

Der Analyst von Berenberg beurteilt damit nicht lediglich die jüngsten Zahlen, sondern stellt die Bewertung in den Zusammenhang mit der aus seiner Sicht tragfähigen Ergebnisentwicklung. Ein Unternehmen kann gute Zahlen vorlegen und trotzdem teuer bewertet sein. Michael Huttner sieht bei Allianz offenbar weiterhin ein attraktives Verhältnis zwischen beiden Größen.