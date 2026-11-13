Allianz Aktie: 508 EUR fairer Wert! DZ BANK sieht Potenzial für hohe Dividenden

Die aktuelle Aktienanalyse der DZ BANK liefert ein positives Signal für die Allianz Aktie. Analyst Thorsten Wenzel erhöht am 12. November 2026 den fairen Wert von 495 EUR auf 508 EUR und bestätigt das Rating "kaufen".

Die wichtigsten Argumente sind die starke Entwicklung der Vermögensverwaltung, die dadurch ermöglichte Anhebung der Gewinnprognose und die robuste Solvabilitätsquote.

Besonders die Kombination aus verbesserter Ertragskraft und finanziellem Spielraum für hohe Ausschüttungen macht Allianz aus Sicht der DZ BANK interessant.

Gleichzeitig sollten Anleger die Risiken des Versicherungsgeschäfts und die Abhängigkeit der Vermögensverwaltung von den Kapitalmärkten nicht unterschätzen.

Für langfristig orientierte Investoren bleibt Allianz damit eine interessante Kombination aus Gewinnperspektive, finanzieller Stabilität und möglichem Ausschüttungspotenzial.

Die entscheidende Frage lautet nun: Kann Allianz die höhere Gewinnprognose nachhaltig erfüllen und ihre solide Kapitalausstattung weiterhin für attraktive Aktionärsrenditen nutzen? Die DZ BANK zeigt sich mit dem bestätigten Rating "kaufen" und dem angehobenen Kursziel von 508 EUR jedenfalls zuversichtlich.