Beim aktuellen NYSE-Kurs von 83,33 USD und einem Tagesplus von 0,1 Prozent notiert Alibaba deutlich unter dem neuen Jefferies-Kursziel. Die Differenz beträgt 77,67 USD je Aktie. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 93,21 Prozent. Damit wäre bei Erreichen der Zielmarke nahezu eine Verdopplung des Aktienkurses möglich. Allerdings hängt die Realisierung von mehreren Voraussetzungen ab. Alibaba muss seine technologische Wettbewerbsfähigkeit erhalten und zusätzliche KI-Rechenkapazitäten aufbauen. Gleichzeitig sollte sich das Wachstum des Handelsgeschäfts stabilisieren. Besonders wichtig wird sein, ob die geplanten Investitionen in T-Head die erwartete Kapazitätserweiterung ermöglichen. Auch die Entwicklung der US-Exportbeschränkungen könnte entscheidenden Einfluss haben. Jefferies erwartet zwar eine vorübergehende Abschwächung des Cloudwachstums, rechnet für 2029 aber wieder mit einer deutlichen Beschleunigung. Sollte dieses Szenario eintreten, könnte die Aktie von einer Neubewertung profitieren. Bleiben die operativen Fortschritte dagegen hinter den Erwartungen zurück, könnte das Kursziel schwer erreichbar sein.