Was ist bei Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) los? Der chinesische Technologie- und Internetriese liefert beeindruckende Wachstumszahlen im Geschäft mit künstlicher Intelligenz, doch die Analysten werden vorsichtiger. Die US-Investmentbank Jefferies senkt in ihrer aktuellen Alibaba-Aktienanalyse vom 19. November 2026 das Kursziel von 192 auf 161 USD. Das entspricht einer Kürzung um 16,1 Prozent. Gleichzeitig bestätigt Jefferies-Analyst Thomas Chong das Rating "buy". Der Widerspruch könnte kaum größer sein: Während die Investmentbank ihre Bewertung deutlich reduziert, sieht sie weiterhin enormes Kurspotenzial. An der NYSE notiert die Alibaba-Aktie aktuell bei 83,33 USD und gewinnt 0,1 Prozent. Das neue Kursziel von 161 USD liegt damit rund 93,2 Prozent über dem Börsenkurs. Eine nahezu vollständige Kursverdopplung erscheint aus Sicht von Jefferies also weiterhin möglich. Doch warum senkt Thomas Chong seine Erwartungen, obwohl das Cloudgeschäft boomt? Die Antwort liegt im Spannungsfeld zwischen künstlicher Intelligenz, amerikanischen Chipbeschränkungen und einer schwierigen chinesischen Konsumkonjunktur.
Alibaba Aktie: Warum Jefferies dennoch fast eine Kursverdopplung für möglich hält
Jefferies senkt Kursziel
Alibaba-Aktienanalyse: Jefferies bestätigt Rating "buy" trotz Kurszielsenkung
Die neue Alibaba-Aktienanalyse von Jefferies ist eine der bemerkenswertesten Einschätzungen zum chinesischen Technologiesektor. Analyst Thomas Chong reduziert das Kursziel von 192 auf 161 USD, bestätigt aber ausdrücklich das Rating "buy". Damit hält Jefferies die Alibaba-Aktie weiterhin für attraktiv, obwohl die Erwartungen an die zukünftige Geschäftsentwicklung vorsichtiger ausfallen. Beim aktuellen NYSE-Kurs von 83,33 USD beträgt der Abstand zum neuen Kursziel 77,67 USD. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 93,21 Prozent. Ein Kursziel ist allerdings keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Es basiert auf Prognosen und Bewertungsannahmen, die sich jederzeit verändern können. Besonders wichtig ist deshalb die Begründung von Thomas Chong. Jefferies erwartet kurzfristig eine Beschleunigung des Cloudwachstums, rechnet mittelfristig aber mit einer deutlichen Abschwächung. Langfristig könnte sich das Wachstum wieder kräftig erholen. Genau diese Kombination aus kurzfristiger Stärke, mittelfristigen Risiken und langfristiger Hoffnung prägt die aktuelle Jefferies-Aktienanalyse.
Thomas Chong: US-Chipbeschränkungen verändern die Wachstumsperspektiven
Ein zentraler Grund für die Kurszielsenkung sind die amerikanischen Exportbeschränkungen für leistungsfähige Halbleiter. Für Alibaba ist der Zugang zu moderner Rechenleistung von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen benötigt leistungsfähige Chips, um KI-Modelle zu entwickeln und seinen Cloudkunden anspruchsvolle Anwendungen bereitzustellen. Werden bestimmte Hochleistungschips schwerer verfügbar, kann dies den Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten verzögern oder verteuern. Jefferies-Analyst Thomas Chong berücksichtigt diese Risiken in seiner aktualisierten Bewertung. Die US-Beschränkungen könnten das Wachstum von Alibaba Cloud vorübergehend bremsen. Gleichzeitig erhöhen sie den Druck, eigene technologische Lösungen zu entwickeln. Für Anleger entsteht dadurch eine schwierige Situation. Einerseits wächst die Nachfrage nach KI-Rechenleistung kräftig. Andererseits könnte Alibaba Schwierigkeiten haben, diese Nachfrage jederzeit vollständig zu bedienen. Jefferies senkt deshalb das Kursziel auf 161 USD, hält aber am Rating "buy" fest. Thomas Chong sieht offenbar weiterhin ausreichend langfristige Chancen, um die Aktie positiv einzustufen.
Alibaba Cloud: 53 Prozent Wachstum – warum Jefferies trotzdem vorsichtiger wird
Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass Alibaba im Bereich künstlicher Intelligenz erhebliche Fortschritte erzielt. Im Septemberquartal 2026 stiegen die Umsätze mit KI-Cloud- und Rechendienstleistungen um 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die wiederkehrenden Cloudumsätze mit externen Kunden legten sogar um 67 Prozent zu. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung KI-bezogener Produkte, deren Umsätze bereits im dreizehnten Quartal hintereinander dreistellig wuchsen. Diese Zahlen verdeutlichen die hohe Nachfrage nach Alibabas technologischer Infrastruktur. Dennoch warnt Jefferies vor einer zwischenzeitlichen Wachstumsabschwächung. Analyst Thomas Chong erwartet zunächst eine Beschleunigung der Cloudumsätze im Dezemberquartal. Für das Geschäftsjahr 2028 rechnet Jefferies jedoch nur noch mit einem Wachstum zwischen 30 und 45 Prozent. Im Geschäftsjahr 2029 soll sich die Dynamik wieder auf mehr als 50 Prozent verbessern. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Handelt es sich um eine vorübergehende Kapazitätsbremse oder um ein dauerhaftes Wachstumsproblem?
2028 droht die Wachstumsdelle – 2029 könnte Alibaba wieder durchstarten
Besonders interessant ist der zeitliche Verlauf der Jefferies-Prognose. Thomas Chong erwartet keineswegs, dass das Cloudgeschäft dauerhaft an Dynamik verliert. Vielmehr zeichnet die Alibaba-Aktienanalyse ein Szenario, in dem die Wachstumsraten zunächst zurückgehen und später wieder deutlich steigen. Für das Geschäftsjahr 2028 prognostiziert Jefferies ein Umsatzwachstum des Cloudsegments von 30 bis 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2029 rechnet die Investmentbank wieder mit mehr als 50 Prozent. Eine solche Entwicklung wäre für ein großes Technologieunternehmen weiterhin bemerkenswert. Allerdings hängt sie von mehreren Voraussetzungen ab. Alibaba muss zusätzliche Rechenkapazitäten bereitstellen, neue KI-Produkte erfolgreich vermarkten und seine technologische Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Gleichzeitig müssen die hohen Investitionen wirtschaftlich tragfähig bleiben. Das neue Kursziel von 161 USD berücksichtigt deshalb nicht nur die aktuellen Wachstumszahlen, sondern auch die Unsicherheit über die kommenden Jahre. Jefferies bleibt beim Rating "buy", weil Thomas Chong trotz dieser Risiken langfristig erhebliches Potenzial erkennt.
T-Head: Alibabas eigene Chips sollen die Abhängigkeit reduzieren
Ein wichtiger Hoffnungsträger ist die Halbleiterentwicklung von T-Head. Alibaba investiert in eigene Chiptechnologien, um seine Infrastruktur weiterzuentwickeln und die Abhängigkeit von externen Lieferanten zu verringern. Für Jefferies-Analyst Thomas Chong spielen die geplanten Investitionen in den Jahren 2027 und 2028 eine wichtige Rolle. Sie sollen zusätzliche Kapazitäten schaffen und damit die Grundlage für zukünftiges Wachstum legen. Gerade vor dem Hintergrund amerikanischer Exportbeschränkungen könnte die eigene Chipentwicklung strategisch an Bedeutung gewinnen. Allerdings ist dieser Weg anspruchsvoll. Die Entwicklung leistungsfähiger Halbleiter erfordert umfangreiche Forschung, spezialisierte Fachkräfte und Zugang zu geeigneten Fertigungstechnologien. Eigene Chips können die Abhängigkeit von ausländischen Anbietern verringern, beseitigen aber nicht automatisch sämtliche technologischen und regulatorischen Risiken. Für Alibaba könnte T-Head langfristig zu einem bedeutenden Wettbewerbsvorteil werden. Kurzfristig sind jedoch erhebliche Investitionen notwendig. Jefferies sieht darin einen möglichen Grundstein für die erwartete Wachstumsbeschleunigung im Geschäftsjahr 2029.
Quartalszahlen: Alibaba steigert Umsatz auf 271,5 Milliarden Yuan
Die am 19. November veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen, dass Alibaba trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weiter wächst. Im Septemberquartal 2026 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 271,5 Milliarden Yuan, ein Plus von etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit KI-Cloud- und Rechendienstleistungen. Auch die Profitabilität wichtiger Geschäftsbereiche verbesserte sich. Gleichzeitig verdeutlichen die Zahlen, wie unterschiedlich sich die einzelnen Aktivitäten entwickeln. Während die Nachfrage nach KI-Infrastruktur kräftig steigt, bleibt das traditionelle Handelsgeschäft stärker von der chinesischen Konsumkonjunktur abhängig. Für die Bewertung der Alibaba-Aktie ist deshalb entscheidend, ob das Cloudgeschäft künftig einen immer größeren Beitrag zum Konzernergebnis leisten kann. Jefferies berücksichtigt diese Chancen, senkt aber wegen der Risiken für das zukünftige Wachstum das Kursziel von 192 auf 161 USD. Das Rating "buy" bleibt dennoch unverändert.
Chinas Konsumflaute: Das E-Commerce-Geschäft bleibt eine Baustelle
Neben den Herausforderungen im Cloudgeschäft belastet die unsichere wirtschaftliche Entwicklung Chinas die Perspektiven von Alibaba. Der Konzern betreibt mit Taobao und Tmall bedeutende Handelsplattformen. Deren Geschäftsentwicklung hängt unter anderem von der Kaufbereitschaft chinesischer Verbraucher und den Werbeausgaben der Händler ab. Wenn Konsumenten vorsichtiger werden, kann dies die Umsätze und die Monetarisierung der Plattformen beeinträchtigen. Gleichzeitig konkurriert Alibaba mit Unternehmen wie PDD Holdings und JD.com. Intensiver Preiswettbewerb und hohe Ausgaben für Kundengewinnung können die Profitabilität belasten. Jefferies-Analyst Thomas Chong verweist in seiner aktuellen Aktienanalyse ausdrücklich auf die makroökonomische Unsicherheit als Grund für vorsichtigere Erwartungen im E-Commerce-Geschäft. Das Kursziel von 161 USD berücksichtigt somit nicht allein die Risiken durch amerikanische Chipbeschränkungen. Auch die Entwicklung des chinesischen Onlinehandels bleibt entscheidend. Für eine nachhaltige Erholung der Alibaba-Aktie wäre es hilfreich, wenn sich die Konsumnachfrage stabilisiert und die Handelsplattformen ihre Profitabilität weiter verbessern.
Cloudboom gegen Konsumschwäche: Zwei Welten innerhalb eines Konzerns
Alibaba vereint derzeit zwei sehr unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen. Auf der einen Seite steht das schnell wachsende Geschäft mit künstlicher Intelligenz und Cloudcomputing. Auf der anderen Seite befindet sich das etablierte Handelsgeschäft, das stärker unter dem schwierigen Konsumumfeld leidet. Diese Kombination macht die Bewertung besonders anspruchsvoll. Das Cloudgeschäft könnte langfristig zu einem bedeutenden Wachstumsmotor werden. Gleichzeitig erwirtschaften die Handelsplattformen wichtige Einnahmen und tragen zur Finanzierung neuer Investitionen bei. Wenn sich die Profitabilität des Handelsgeschäfts verbessert, könnte Alibaba zusätzliche finanzielle Mittel für den Ausbau seiner KI-Infrastruktur gewinnen. Bleibt die Konsumnachfrage dagegen schwach, könnte dies den finanziellen Spielraum einschränken. Jefferies berücksichtigt beide Entwicklungen in seiner Aktienanalyse. Thomas Chong sieht weiterhin erhebliche langfristige Chancen, reduziert jedoch das Kursziel auf 161 USD. Die positive Einstufung mit dem Rating "buy" zeigt, dass die Investmentbank das Chancen-Risiko-Verhältnis trotz der Belastungen weiterhin günstig beurteilt.
Die Milliardenfrage: Wie teuer wird Alibabas KI-Offensive?
Der Ausbau künstlicher Intelligenz erfordert enorme finanzielle Mittel. Rechenzentren, Hochleistungschips, Netzwerktechnik und die Entwicklung neuer KI-Modelle verursachen hohe Investitionskosten. Alibaba hat umfangreiche Ausgaben für seine technologische Infrastruktur angekündigt. Die wirtschaftliche Herausforderung besteht darin, diese Investitionen durch steigende Umsätze und Gewinne zu rechtfertigen. Besonders wichtig ist der freie Cashflow. Wenn ein Unternehmen immer mehr Geld in neue Kapazitäten investiert, kann der verfügbare Mittelzufluss vorübergehend unter Druck geraten. Für Alibaba ist dies bereits ein relevantes Thema. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen hohe Investitionen in KI-Infrastruktur. Gleichzeitig könnten amerikanische Exportbeschränkungen die Beschaffung leistungsfähiger Rechenchips verteuern oder verzögern. Jefferies-Analyst Thomas Chong setzt langfristig auf die zusätzlichen Kapazitäten durch T-Head. Allerdings müssen diese Investitionen erst ihren wirtschaftlichen Nutzen beweisen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Alibaba sein starkes Cloudwachstum langfristig in steigende Gewinne und einen nachhaltig positiven freien Cashflow umwandeln kann.
Jefferies bleibt optimistisch: Warum das Rating "buy" bestätigt wird
Die Bestätigung des Ratings "buy" trotz einer Kurszielsenkung um 16,1 Prozent ist das wichtigste Signal der aktuellen Alibaba-Aktienanalyse. Jefferies-Analyst Thomas Chong bewertet die kurzfristigen und mittelfristigen Risiken deutlich vorsichtiger, sieht aber weiterhin erhebliches langfristiges Potenzial. Dafür sprechen insbesondere die starke Nachfrage nach KI-Cloud-Dienstleistungen und die erwartete spätere Beschleunigung des Cloudwachstums. Auch die Investitionen in eigene Halbleitertechnologien könnten langfristig die Wettbewerbsposition verbessern. Allerdings ist das positive Szenario an Voraussetzungen gebunden. Alibaba muss zusätzliche Rechenkapazitäten schaffen, seine Handelsplattformen stabilisieren und die hohen Investitionen wirtschaftlich sinnvoll einsetzen. Die neue Zielmarke von 161 USD liegt beim aktuellen Aktienkurs von 83,33 USD noch immer rund 93 Prozent höher. Damit bleibt Jefferies trotz der vorsichtigeren Prognosen ausgesprochen optimistisch. Das Kursziel verdeutlicht jedoch zugleich, dass Thomas Chong die Risiken inzwischen höher bewertet als zuvor.
Die Chancen: Was die Alibaba-Aktie wieder antreiben könnte
Für eine positive Entwicklung der Alibaba-Aktie sprechen mehrere Faktoren. Erstens wächst die Nachfrage nach KI-Cloud-Dienstleistungen weiterhin kräftig. Zweitens könnte Alibaba mit eigenen Halbleitertechnologien seine Infrastruktur langfristig unabhängiger gestalten. Drittens erwartet Jefferies für das Geschäftsjahr 2029 wieder ein Cloudwachstum von mehr als 50 Prozent. Viertens könnten sich die Ergebnisse des Handelsgeschäfts verbessern, wenn sich die chinesische Konsumnachfrage stabilisiert. Fünftens bietet das umfangreiche digitale Ökosystem zusätzliche Möglichkeiten, neue KI-Anwendungen und Cloudprodukte zu vermarkten. Besonders positiv wäre eine Entwicklung, bei der Alibaba sein technologisches Wachstum mit steigender Profitabilität verbindet. Jefferies sieht mit dem Kursziel von 161 USD erhebliches Aufwärtspotenzial. Die Investmentbank bleibt deshalb beim Rating "buy". Entscheidend wird sein, ob sich die erwarteten Verbesserungen tatsächlich in den kommenden Geschäftsjahren zeigen.
Die Risiken: Warum Anleger trotz 93 Prozent Kurspotenzial vorsichtig bleiben sollten
Die Risiken sind erheblich. Besonders problematisch sind die amerikanischen Exportbeschränkungen für moderne Halbleiter. Sollte Alibaba nicht ausreichend leistungsfähige Rechenchips beschaffen oder selbst entwickeln können, könnte dies das Wachstum des Cloudgeschäfts bremsen. Hinzu kommt der intensive Wettbewerb im chinesischen Onlinehandel. Unternehmen wie PDD Holdings und JD.com kämpfen ebenfalls um Kunden und Marktanteile. Auch die schwache Konsumnachfrage könnte die Profitabilität belasten. Ein weiteres Risiko sind die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur. Sollten die zusätzlichen Einnahmen langsamer steigen als erwartet, könnte der freie Cashflow unter Druck geraten. Schließlich bleiben geopolitische Spannungen zwischen China und den USA ein bedeutender Unsicherheitsfaktor. Jefferies-Analyst Thomas Chong berücksichtigt diese Herausforderungen in seiner Kurszielsenkung von 192 auf 161 USD. Das bestätigte Rating "buy" bedeutet deshalb keineswegs, dass die Aktie frei von Risiken ist. Eine rechnerische Kurschance von 93 Prozent kann auch Ausdruck großer Unsicherheit sein.
Alibaba-Aktie bei 83,33 USD: Ist das Kursziel 161 USD realistisch?
Beim aktuellen NYSE-Kurs von 83,33 USD und einem Tagesplus von 0,1 Prozent notiert Alibaba deutlich unter dem neuen Jefferies-Kursziel. Die Differenz beträgt 77,67 USD je Aktie. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 93,21 Prozent. Damit wäre bei Erreichen der Zielmarke nahezu eine Verdopplung des Aktienkurses möglich. Allerdings hängt die Realisierung von mehreren Voraussetzungen ab. Alibaba muss seine technologische Wettbewerbsfähigkeit erhalten und zusätzliche KI-Rechenkapazitäten aufbauen. Gleichzeitig sollte sich das Wachstum des Handelsgeschäfts stabilisieren. Besonders wichtig wird sein, ob die geplanten Investitionen in T-Head die erwartete Kapazitätserweiterung ermöglichen. Auch die Entwicklung der US-Exportbeschränkungen könnte entscheidenden Einfluss haben. Jefferies erwartet zwar eine vorübergehende Abschwächung des Cloudwachstums, rechnet für 2029 aber wieder mit einer deutlichen Beschleunigung. Sollte dieses Szenario eintreten, könnte die Aktie von einer Neubewertung profitieren. Bleiben die operativen Fortschritte dagegen hinter den Erwartungen zurück, könnte das Kursziel schwer erreichbar sein.
Fazit: Alibaba-Aktie – Jefferies senkt Kursziel, bleibt aber bei "buy"
Die Alibaba-Aktienanalyse von Jefferies vom 19. November 2026 liefert Anlegern eine ungewöhnliche Botschaft. Analyst Thomas Chong senkt das Kursziel von 192 auf 161 USD, bestätigt aber das Rating "buy". Beim aktuellen NYSE-Kurs von 83,33 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 93,2 Prozent. Die Investmentbank bleibt damit langfristig optimistisch, berücksichtigt jedoch erhebliche Risiken. Besonders wichtig sind die amerikanischen Exportbeschränkungen für Hochleistungschips und die unsichere Entwicklung des chinesischen Onlinehandels. Jefferies erwartet zunächst eine Beschleunigung des Cloudwachstums, für das Geschäftsjahr 2028 jedoch eine Abschwächung auf 30 bis 45 Prozent. Im Geschäftsjahr 2029 soll das Wachstum wieder auf mehr als 50 Prozent steigen. Die geplanten Investitionen in T-Head könnten dafür eine wichtige Grundlage schaffen. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb: Kann Alibaba seine technologische Stärke trotz geopolitischer Beschränkungen in dauerhaft steigende Gewinne verwandeln? Jefferies und Thomas Chong bleiben zuversichtlich. Das Kursziel von 161 USD signalisiert weiterhin enormes Potenzial. Doch bis zu einer möglichen Kursverdopplung muss Alibaba noch zahlreiche wirtschaftliche und technologische Herausforderungen meistern.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 20. November 2026
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