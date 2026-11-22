Vor den Zahlen lag die Hoffnung auf der Cloud, nach den Zahlen steht ein Widerspruch im Raum: Die Alibaba Aktie (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, US-Symbol: BABA) hat im Septemberquartal beim Umsatz und in der KI-Cloud geliefert, beim bereinigten Gewinn aber klar enttäuscht. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 271,5 Milliarden Yuan, die KI-Cloud wuchs um 53 Prozent. Der bereinigte Gewinn je ADS lag mit 8,10 Yuan deutlich unter den erwarteten 10,75 Yuan. Die Reaktion der Alibaba Aktie fiel entsprechend gemischt aus.
Alibaba Aktie nach den Zahlen: KI-Cloud wächst um 53 Prozent, doch der Gewinn enttäuscht – wie gefährlich sind die neuen US-Chip-Regeln?
Die Alibaba Aktie liefert ein gemischtes Quartal: Der Umsatz steigt um 10 Prozent, die KI-Cloud um 53 Prozent, doch der bereinigte Gewinn verfehlt die Erwartungen deutlich. Dazu drohen neue US-Exportregeln für KI-Chips. Die große Analyse zur Alibaba Aktie nach den Zahlen.
Alibaba Aktie: Cloud-Wachstum, Erwartung und Ergebnis
Prozent
Wachstum der Cloud-Sparte im Vergleich zum Vorjahresquartal
Quelle: Alibaba; Erwartungen laut Projekt-Vorschau vom 18.11.
Daten als Tabelle
|Vorquartal
|45
|Erwartung (Bank of America, Citi)
|52
|Erwartung (Morgan Stanley)
|55
|Tatsächlich
|53
Die Zahlen
Die Cloud liefert, der Gewinn nicht
Die Cloud-Sparte hat die Erwartungen der Analysten getroffen: Mit KI-Cloud und Rechendiensten setzte Alibaba 61 Milliarden Yuan um, ein Plus von 53 Prozent. Die wiederkehrenden Cloud-Erlöse von externen Kunden stiegen sogar um 67 Prozent. Der bereinigte Nettogewinn lag mit 19,91 Milliarden Yuan aber klar unter den erwarteten 26,61 Milliarden. Der Onlinehandel, das klassische Kerngeschäft, schrumpfte. Die Alibaba Aktie hängt damit immer stärker an der Frage, ob die Cloud den Rest des Konzerns tragen kann.
Investitionen steigen stark
Die Ausgaben für Rechenzentren und Chips legten um 60 Prozent auf 50,5 Milliarden Yuan zu und belasten den freien Cashflow.
Eigener Chip
Die nächste Generation des Zhenwu-V900-Chips soll im ersten Quartal 2027 starten.
Umbau
Laut Berichten plant Alibaba, die Chip-Sparte T-Head abzuspalten und in Hongkong an die Börse zu bringen.
Das Risiko
Neue US-Regeln für KI-Chips
Der größte Unsicherheitsfaktor sind neue US-Beschränkungen für Chips in Rechenzentren. Alibaba erklärte, die Ausfuhrregeln für KI-Rechenleistung könnten sich im kommenden Jahr auf Produkte und Dienste auswirken, und prüft die Folgen für seine Rechenzentren im Ausland. Für die Alibaba Aktie ist das ein Dauerthema: Ohne Zugang zu leistungsfähigen Chips lässt sich das Cloud-Wachstum nur schwer fortsetzen. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nach Berichten rund 40 Prozent im Minus.
Stammdaten der genannten Unternehmen: Alibaba Aktie – ISIN US01609W1027, WKN A117ME, Symbol BABA (NYSE). Apple – ISIN US0378331005, WKN 865985, Symbol APC, US-Symbol AAPL. Morgan Stanley – ISIN US6174464486, WKN 885836, Symbol DWD, US-Symbol MS. Citigroup – ISIN US1729674242, WKN A1H92V, Symbol TRVC, US-Symbol C.
Vor den Zahlen hatten Analysten hohe Ziele für die Alibaba Aktie genannt: Citigroup 193 Dollar, Morgan Stanley 180 Dollar, Bank of America 178 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion, und sie stammen aus der Zeit vor den Zahlen. Auch die Partnerschaft mit Apple, das Alibabas KI-Modell Qwen in China einsetzt, gilt als Stütze.
Häufige Fragen zur Alibaba Aktie
Wie waren die Alibaba-Zahlen?
Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 271,5 Milliarden Yuan, die KI-Cloud wuchs um 53 Prozent. Der bereinigte Gewinn verfehlte die Erwartungen.
Wie lauten ISIN und WKN der Alibaba Aktie?
Die ISIN lautet US01609W1027, die WKN A117ME. Das US-Symbol ist BABA.
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