Vor den Zahlen lag die Hoffnung auf der Cloud, nach den Zahlen steht ein Widerspruch im Raum: Die Alibaba Aktie (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, US-Symbol: BABA) hat im Septemberquartal beim Umsatz und in der KI-Cloud geliefert, beim bereinigten Gewinn aber klar enttäuscht. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 271,5 Milliarden Yuan, die KI-Cloud wuchs um 53 Prozent. Der bereinigte Gewinn je ADS lag mit 8,10 Yuan deutlich unter den erwarteten 10,75 Yuan. Die Reaktion der Alibaba Aktie fiel entsprechend gemischt aus.