Alcon Aktie: SMI-Gewinner arbeitet sich zurück – Erholung nach dem Zahlen-Schock

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 00:16 2 Min.

Die Alcon Aktie steigt am Dienstag um 1,17 Prozent und zählt zu den SMI-Gewinnern des Tages. Zwei Wochen nach dem Kursrutsch auf die Quartalszahlen greifen Anleger bei dem defensiven Augenheilkunde-Konzern wieder zu.

Die Alcon Aktie beendet den Dienstag 1,17 Prozent höher bei 64,02 Franken und gehört damit zu den vier stärksten SMI-Gewinnern des Tages. Der Leitindex schloss mit 14.733,89 Punkten nahezu unverändert, getragen von defensiven Titeln aus Gesundheit, Nahrungsmitteln und Versicherung. SMI-Gewinner des Tages Warum die Alcon Aktie steigt Neue Nachrichten aus dem Unternehmen gab es nicht. Zwei Kräfte schoben die Alcon Aktie an: die Flucht in defensive Werte und eine laufende Erholung. Am Dienstag verkauften Anleger Technologie- und Halbleiterwerte, nachdem die Nvidia-Rally vom Montag verpufft war. Gesucht waren Titel mit stabiler Nachfrage. Dazu passt Alcon: Operationen am Grauen Star und Kontaktlinsen hängen kaum an der Konjunktur. Zudem holt die Alcon Aktie weiter auf. Nach den Zahlen zum dritten Quartal am 10. November war der Kurs deutlich gefallen, zwei Tage später schloss die Aktie bei 60,28 Franken. Seitdem hat sie gut 6 Prozent zugelegt. Alcon Aktie am 24.11.2026 +1,17 % Schlusskurs der Alcon Aktie 64,02 CHF Umsatz im dritten Quartal (+5 %) 2,7 Mrd. USD bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal (+15 %) 0,91 USD Quelle : comdirect (Schlusskurse 24.11.2026), Alcon, Marktberichte Alcon Aktie: Gute Zahlen, vorsichtigerer Ausblick Der Kursrutsch vor zwei Wochen hatte weniger mit den Ergebnissen als mit dem Ausblick zu tun. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 15 Prozent auf 0,91 US-Dollar. Gleichzeitig fasste Alcon die Jahresziele enger: Der Umsatz soll 2026 um 6 Prozent wachsen, der bereinigte Gewinn je Aktie um 12 bis 14 Prozent. Die obere Grenze der bisherigen Gewinnspanne fiel damit weg. Die Schwachstelle der Alcon Aktie Linsengeschäft: Bei implantierbaren Linsen verliert Alcon in den USA an Boden. Der Konzern räumt Wettbewerbsdruck ein.

Sparprogramm: Alcon will jährlich 130 Millionen US-Dollar einsparen. Das stützt die Marge, zeigt aber auch den Druck.

Zukauf: Mit der angekündigten Übernahme von Neurotech Pharmaceuticals baut der Konzern das Netzhaut-Geschäft aus. Das kostet zunächst Geld. Ausblick: Wie geht es mit der Alcon Aktie weiter? Die Erholung der Alcon Aktie steht auf zwei Beinen: der Nachfrage nach defensiven Werten und der Hoffnung, dass neue Produkte den Druck im Linsengeschäft ausgleichen. Für den SMI-Gewinner wird entscheidend, ob das Wachstum bei Geräten und Augenpflege anhält. Stammdaten der Alcon Aktie Alcon AG: ISIN CH0432492467, WKN A2PDXE, Handelssymbol ALC (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ALC (NYSE)

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