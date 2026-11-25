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Alcoa Aktie: Neue Rohstoffprognosen und niedrigere Bewertungen drücken das Kursziel

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 14:54 1 Min. BofA Securities

BofA kürzt das Alcoa-Kursziel um 25 Prozent auf 36 USD und bleibt bei "underperform".

Bild: Nic Wood / Pexels

Der Analyst von BofA Securities, Lawson Winder, senkt das Kursziel für die Alcoa-Aktie (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker: AA) von 48 auf 36 USD und bestätigt das Rating "underperform". Die Bank habe ihre Kursziele für Unternehmen der Metall- und Bergbaubranche überarbeitet. Für Kupfer und Uran bleibe sie grundsätzlich zuversichtlich, habe ihre kurzfristigen Preisprognosen für beide Rohstoffe jedoch gesenkt. Bei Gold sei sie auf kurze Sicht vorsichtig. Auch für Edelmetalle insgesamt habe sie ihre kurzfristigen Preiserwartungen zurückgenommen. Die besseren Aussichten für den US-Stahlmarkt würden diese Abwärtskorrekturen nur teilweise ausgleichen. Neben den geänderten Rohstoffpreisprognosen habe BofA bei der Bewertung der Unternehmen niedrigere Multiplikatoren angesetzt. Deshalb habe die Bank die meisten Kursziele im Sektor gesenkt. Der Analyst von BofA, Lawson Winder, hält damit am Rating "underperform" für Alcoa fest und setzt das Kursziel mit 36 USD um ein Viertel niedriger an als zuvor. (Analyse vom 24.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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