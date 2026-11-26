Farben und Lacke verkaufen sich besser, wenn die Wirtschaft läuft. Entsprechend reagiert der Kurs auf die bessere Börsenstimmung: Die Akzo-Nobel-Aktie (ISIN: NL0013267909, WKN: A2PB32, Handelssymbol Amsterdam: AKZA, US-Handelssymbol: AKZOY) gewinnt am Donnerstagmorgen 1,51 Prozent auf 61,66 Euro. Akzo Nobel gehört damit zu den AEX Gewinnern und legt den zweiten Tag in Folge zu.
Akzo-Nobel-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,5 Prozent – der Farbenkonzern legt den zweiten Tag zu
Die Akzo-Nobel-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,51 Prozent auf 61,66 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern. Zykliker profitieren von der Markterholung.
Die Gründe
Konjunkturwerte sind wieder gefragt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der AEX Gewinner Akzo Nobel folgt dem Gesamtmarkt, der um 1,33 Prozent zulegt. Zwei Dinge helfen konjunkturabhängigen Werten: Die Wall Street hat am Mittwoch ihre frühen Verluste weitgehend aufgeholt, und die US-Zollvorschläge für 14 Handelspartner gelten als weniger einschneidend als befürchtet. In New York war der Grundstoffsektor am Mittwoch der stärkste Bereich.
Fusion mit Axalta
Akzo Nobel und der US-Lackhersteller Axalta haben einen Zusammenschluss unter Gleichen vereinbart. Die Akzo-Aktionäre sollen 55 Prozent am gemeinsamen Konzern halten.
Analysten gespalten
Die jüngsten Einstufungen reichen von Halten bis Kaufen.
Stabile Kursspanne
Seit Anfang November pendelt die Akzo-Nobel-Aktie zwischen rund 60 und 64 Euro.
Die Fusion soll einen der weltweit führenden Lackkonzerne mit einem Unternehmenswert von rund 25 Milliarden Dollar schaffen. Für die Akzo-Nobel-Aktie ist das Vorhaben das beherrschende Thema: Gelingt die Zusammenführung, winken Einsparungen. Verzögert sie sich, belastet das.
Häufige Fragen zur Akzo-Nobel-Aktie
Warum ist die Akzo-Nobel-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 1,51 Prozent auf 61,66 Euro. Sie folgt der Erholung des Gesamtmarkts.
Wie lauten ISIN und WKN der Akzo-Nobel-Aktie?
ISIN NL0013267909, WKN A2PB32, Symbol in Amsterdam AKZA.
Was hat es mit Axalta auf sich?
Akzo Nobel und Axalta wollen sich zusammenschließen. Die Aktionäre von Akzo Nobel sollen 55 Prozent, die von Axalta 45 Prozent halten.
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