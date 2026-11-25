Was am Dienstag verloren ging, ist am Mittwoch zurück: Die Akzo Nobel-Aktie (ISIN: NL0013267909, WKN: A2PB32, Handelssymbol: AKZA, Xetra-Kürzel: AKU1, US-Handelssymbol: AKZOY) gehört am Mittwochmorgen zu den AEX Gewinnern. Im frühen Amsterdamer Handel steigt die Akzo Nobel-Aktie 1,48 Prozent auf 61,54 Euro (Stand 09:29 Uhr). Am Dienstag hatte der Farben- und Lackhersteller 1,30 Prozent auf 60,64 Euro verloren. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Akzo Nobel-Aktie AEX Gewinner: Plus 1,5 Prozent – der Farbenkonzern macht den Dienstagsverlust wett
Die Akzo Nobel-Aktie ist AEX Gewinner: plus 1,48 Prozent auf 61,54 Euro. Ohne eigene Nachricht erholt sich der Lackhersteller. Was die Axalta-Fusion für den Kurs bedeutet.
Die Gründe für den Kursgewinn
Akzo Nobel-Aktie: Erholung im freundlichen Markt
Für den Kursgewinn der Akzo Nobel-Aktie nennt kein Marktbericht einen besonderen Anlass. Das Umfeld erklärt die Bewegung weitgehend.
Europas Börsen eröffneten am Mittwoch freundlich, der STOXX 600 stieg um 0,5 Prozent. Schwach war fast nur der Technologiesektor. Am Dienstag hatten Berichte über neue US-Zölle auf Waren aus der EU Industriewerte belastet. Inzwischen heißt es, die Abgaben sollen die Obergrenzen bestehender Handelsabkommen nicht übersteigen. Davon profitieren am Mittwoch mehrere Verlierer vom Vortag, darunter ArcelorMittal und Akzo Nobel.
Gegenbewegung
Die Aktie holt den Verlust vom Dienstag vollständig auf.
Zollsorgen lassen nach
Laut Financial Times will Washington frühere Handelsabkommen respektieren und die neuen Zölle entsprechend deckeln.
Freundliches Umfeld
Außerhalb des Technologiesektors legen viele europäische Branchen zu.
Hintergrund
Die Fusion mit Axalta bleibt das große Thema
Mittelfristig bestimmt der geplante Zusammenschluss mit dem US-Lackhersteller Axalta die Akzo Nobel-Aktie. Die EU-Kommission hat die Fusion Anfang November unter Auflagen genehmigt. Die britische Wettbewerbsbehörde äußerte sich wenige Tage später kritisch. Operativ lief es zuletzt solide: Im dritten Quartal erreichte das bereinigte EBITDA 388 Millionen Euro und lag knapp über den Erwartungen. Die Marge stieg das sechste Quartal in Folge. Für das Gesamtjahr peilt Akzo Nobel weiter rund 1,47 Milliarden Euro an. Zudem will der Konzern das Geschäft mit Dekorfarben in Südostasien für 1,35 Milliarden Dollar verkaufen.
Häufige Fragen zur Akzo Nobel-Aktie
Warum ist die Akzo Nobel-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie erholt sich in einem freundlichen Markt vom Verlust des Vortags. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die Akzo Nobel-Aktie?
Um 1,48 Prozent auf 61,54 Euro (Stand 09:29 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Akzo Nobel-Aktie?
ISIN NL0013267909, WKN A2PB32, Handelssymbol AKZA, Xetra-Kürzel AKU1, US-Handelssymbol AKZOY.
Wie steht es um die Fusion mit Axalta?
Die EU-Kommission hat unter Auflagen zugestimmt. Die britische Wettbewerbsbehörde hat sich kritisch geäußert.
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