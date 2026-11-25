Mittelfristig bestimmt der geplante Zusammenschluss mit dem US-Lackhersteller Axalta die Akzo Nobel-Aktie. Die EU-Kommission hat die Fusion Anfang November unter Auflagen genehmigt. Die britische Wettbewerbsbehörde äußerte sich wenige Tage später kritisch. Operativ lief es zuletzt solide: Im dritten Quartal erreichte das bereinigte EBITDA 388 Millionen Euro und lag knapp über den Erwartungen. Die Marge stieg das sechste Quartal in Folge. Für das Gesamtjahr peilt Akzo Nobel weiter rund 1,47 Milliarden Euro an. Zudem will der Konzern das Geschäft mit Dekorfarben in Südostasien für 1,35 Milliarden Dollar verkaufen.