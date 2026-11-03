Aktienanleihen auf Netflix: Die Ökonomie der Einsamkeit

Neben dem objektiven Anstieg der Zahl der Alleinlebenden nehme auch das subjektive Gefühl der Einsamkeit zu. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hätten sich 2021 rund 19% der Menschen in Deutschland mindestens manchmal einsam gefühlt. Besonders bemerkenswert sei, dass mehr als die Hälfte der Befragten angegeben habe, gelegentlich die Gesellschaft anderer Menschen zu vermissen. Dies verdeutliche, dass die Nachfrage nach Unterhaltung, Ablenkung und digitalen Erlebnissen nicht nur von technologischen Entwicklungen getrieben werde, sondern auch von gesellschaftlichen Veränderungen getrieben werde. Unternehmen, die Menschen Beschäftigung, Unterhaltung oder digitale Teilhabe ermöglichen würden, könnten von diesem Trend profitieren (DIW, Wochenbericht 5/2025).