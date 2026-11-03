Für Vontobel ist die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Symbol: NFLX) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von dieser Einschätzung profitieren können.
Aktienanleihen auf Netflix: Die Ökonomie der Einsamkeit
Netflix zählt zu den möglichen Gewinnern der wachsenden "Ökonomie der Einsamkeit".
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Die Einsamkeit sei längst nicht mehr nur ein gesellschaftliches Thema, sondern entwickle sich zunehmend zu einem wirtschaftlichen Faktor. Immer mehr Menschen würden allein leben, mehr Zeit zu Hause verbringen und Konsumentscheidungen unabhängig von familiären Strukturen treffen. Dadurch würden neue Märkte für Produkte und Dienstleistungen entstehen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten seien. Die sogenannte "Ökonomie der Einsamkeit" umfasse Branchen wie digitales Entertainment, Gaming, Lieferdienste, Gesundheitsangebote oder digitale Gemeinschaftsplattformen. Für Investoren biete dieser Trend die Möglichkeit, an einer langfristigen gesellschaftlichen Entwicklung zu partizipieren, die weitgehend unabhängig von kurzfristigen Konjunkturschwankungen verlaufe (Statistisches Bundesamt, 24.06.2026; DIW, Wochenbericht 5/2025).
Die zugrunde liegenden demografischen Entwicklungen seien eindeutig. So hätten im Jahr 2025 in Deutschland rund 17,3 Millionen Menschen allein gelebt, was 20,9% der Bevölkerung entsprochen habe. Im Vergleich zu 2005 sei die Zahl der Alleinlebenden um 22,3% gestiegen. Besonders ausgeprägt sei dieser Trend in Großstädten, wo mittlerweile mehr als ein Viertel der Einwohner allein lebe. Gleichzeitig seien Einpersonenhaushalte mit einem Anteil von 42,1% der häufigste Haushaltstyp in Deutschland. Alterung der Bevölkerung, Urbanisierung und veränderte Lebensentwürfe dürften diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren unterstützen (Statistisches Bundesamt, 24.06.2026).
Neben dem objektiven Anstieg der Zahl der Alleinlebenden nehme auch das subjektive Gefühl der Einsamkeit zu. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hätten sich 2021 rund 19% der Menschen in Deutschland mindestens manchmal einsam gefühlt. Besonders bemerkenswert sei, dass mehr als die Hälfte der Befragten angegeben habe, gelegentlich die Gesellschaft anderer Menschen zu vermissen. Dies verdeutliche, dass die Nachfrage nach Unterhaltung, Ablenkung und digitalen Erlebnissen nicht nur von technologischen Entwicklungen getrieben werde, sondern auch von gesellschaftlichen Veränderungen getrieben werde. Unternehmen, die Menschen Beschäftigung, Unterhaltung oder digitale Teilhabe ermöglichen würden, könnten von diesem Trend profitieren (DIW, Wochenbericht 5/2025).
Ein möglicher Profiteur dieser Entwicklung sei Netflix. Die weltweit führende Streaming-Plattform biete ihren Nutzern jederzeit und ortsunabhängig Zugang zu Filmen, Serien, Live-Events und Spielen. Gerade für Menschen, die alleinstehend seien oder einen großen Teil ihrer Freizeit zu Hause verbringen würden, stelle Streaming eine flexible und vergleichsweise kostengünstige Unterhaltungsform dar. Mit seinem umfangreichen Content-Angebot und seiner globalen Reichweite sei Netflix gut positioniert, um von veränderten Freizeit- und Konsumgewohnheiten zu profitieren (Netflix Annual Report 2025).
Zu den Chancen würden die weiter steigende Verbreitung von Einpersonenhaushalten, die zunehmende Digitalisierung des Medienkonsums sowie die starke Marktstellung von Netflix zählen. Gleichzeitig würden Risiken bestehen: Der Streaming-Markt sei hart umkämpft, die Kosten für Inhalte würden hoch bleiben und das künftige Wachstum hänge zunehmend von Preisanpassungen, Werbeangeboten und der erfolgreichen Erschließung neuer Umsatzquellen ab. Dennoch biete Netflix Anlegern eine Möglichkeit, indirekt auf den langfristigen Trend der Ökonomie der Einsamkeit zu setzen (DIW, Wochenbericht 5/2025; Netflix Annual Report 2025; Statistisches Bundesamt, 24.06.2026).
Die Ökonomie der Einsamkeit sei mehr als ein kurzfristiger gesellschaftlicher Trend. Die steigende Zahl von Einpersonenhaushalten, die zunehmende Individualisierung des Lebensstils sowie das wachsende Bedürfnis nach flexibler Unterhaltung und digitaler Teilhabe würden langfristige strukturelle Wachstumschancen für ausgewählte Unternehmen schaffen. Netflix stehe exemplarisch für solche Geschäftsmodelle, die von dieser Entwicklung profitieren könnten, da das Unternehmen genau jene Bedürfnisse bediene, die mit dem Wandel der Lebens- und Konsumgewohnheiten einhergehen würden. Anleger hätten somit die Möglichkeit, auf einen langfristigen demografischen und gesellschaftlichen Trend zu setzen, dessen Bedeutung in den kommenden Jahren weiter zunehmen dürfte.
Eine Investmentidee sei zum Beispiel die Aktienanleihe (ISIN: DE000BE1ZK84, WKN: BE1ZK8) auf die Netflix-Aktie mit einem Kupon von 12,25% p.a., einem Basispreis von 60,00 USD und einer Laufzeit bis zum 17.12.2027.
Eine weitere Investmentidee sei zum Beispiel die Aktienanleihe (ISIN: DE000BD360V9, WKN: BD360V) auf die Netflix-Aktie mit einem Kupon von 17,00% p.a., einem Basispreis von 80,00 USD und einer Laufzeit bis zum 17.06.2027. (Ausgabe vom 02.11.2026)
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