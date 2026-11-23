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Aktienanleihe auf Merck: Darmstädter Konzern setzt die Jahresziele nach oben

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:38 2 Min. ZertifikateReport

Die HSBC-Aktienanleihe auf Merck bietet 12% Kupon pro Jahr – bei einem Schlusskurs unter 140 Euro am Stichtag erhalten Anleger Aktien.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Die Experten vom "ZertifikateReport" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN: DE000HM83AZ8, WKN: HM83AZ) der HSBC auf die Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990). Merck habe nach einem soliden Q3 zum 3. Mal in diesem Jahr die Prognosen angehoben. Die Darmstädter hätten von der Nachfrage nach Halbleitermaterialien für KI, Produkten für die Arzneimittelherstellung und Medikamenten gegen seltene Erkrankungen profitiert. Der Umsatz sei um 5,8% auf 5,63 Mrd. Euro gestiegen, das bereinigte operative Ergebnis EBITDA habe um 0,8% auf 1,68 Mrd. Euro zugelegt – beides habe die Markterwartungen übertroffen. Die Marge sei jedoch von 31,4% auf 29,9% gesunken, auch der Nettogewinn habe sich auf 450 Mio. Euro halbiert, u. a. wegen des zum Verkauf stehenden Auftragsfertigungsgeschäfts. Für 2026 erwarte Merck nun 21,5 bis 21,9 Mrd. Euro Umsatz (statt 21,0 bis 21,8 Mrd. Euro). Das EBITDA solle bei 6,2 bis 6,4 Mrd. Euro liegen (statt 5,9 bis 6,3 Mrd. Euro). Discount-Strategie mit 5,9% Puffer (März) Der Discounter (ISIN: DE000FD541K3) der SG biete bei einem Preis von 141,20 Euro einen Puffer von 5,9%. Beim Cap von 150 Euro errechne sich eine Renditechance von 8,80 Euro oder 17,6% p.a. Schließe die Aktie am 19.3.27 unter dem Cap, erfolge eine Aktienlieferung. Capped-Bonusstrategie mit 19,9% Puffer (Juni) Das Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DN20F84) der DZ Bank sei mit einem Bonusbetrag und Cap von 160 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 120 Euro bis zum 18.6.27 niemals berührt werde, gebe es den Bonus- und Höchstbetrag. Beim Preis von 148 Euro liege der maximale Gewinn bei 12 Euro, was 14,3% p.a. entspreche. Attraktives Abgeld von 2,2%. Barausgleich im negativen Szenario. Einkommensstrategie mit 9,8% p.a. Rendite (Juni) Die Aktienanleihe (ISIN: DE000HM83AZ8) der HSBC zahle unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Kupon von 12% p.a. Durch den Kaufpreis über pari belaufe sich die effektive Rendite bei Rückzahlung zum Nominalbetrag auf 9,8% p.a. Schließe die Aktie am 18.6.27 auf oder über dem Basispreis von 140 Euro, gebe es den Nominalbetrag zurück, andernfalls 7 Aktien (= 1.000 Euro / 140 Euro, Bruchteile im Barausgleich). Die Nachfrage nach KI-Halbleitermaterialien, Biopharma-Zubehör und Medikamenten gegen seltene Erkrankungen eröffne Chancen. Risiken blieben der Generikadruck auf Mavenclad, schwächere Margen sowie Finanzierung und Integration von Zukäufen. Wer schon im Seitwärtstrend attraktive Renditen generieren wolle, sichere sich mit den Zertifikaten zusätzlich einen Sicherheitspuffer. (Ausgabe vom 17.11.2026)

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