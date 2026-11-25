In seinem Basisszenario erwartet Neil Robson, Columbia Threadneedle, für 2027, dass das Gewinnwachstum anhält und die Aktienkurse weiter steigen.
Aktien-Ausblick 2027: Breiteres Wachstum, Bewertungsrisiken, Einstiegschancen jenseits der USA
Neil Robson erwartet 2027 steigende Aktienkurse und sieht KI-Chancen auch abseits der Tech-Riesen.
Künstliche Intelligenz (KI) bleibe der Motor des Wachstums. Allerdings würden Anwendungen und tatsächlich nachweisbare Erträge an Bedeutung gewinnen. Chancen würden zunehmend außerhalb der größten Technologiekonzerne entstehen: KI-Nutzung und Industrieinvestitionen würden verschiedene Branchen, Unternehmensgrößen und Regionen begünstigen.
Die US-Zwischenwahlen hätten die politische Macht stärker geteilt, würden den Aktienausblick aber nicht grundlegend verändern. Politische Blockaden würden weitreichende politische Kurswechsel verhindern, aber auch die Unterschiede zwischen Unternehmen und Sektoren verstärken. Entscheidend für die Aktienrenditen würden damit vor allem Unternehmensgewinne, die Konjunktur und die jeweiligen Fundamentaldaten bleiben.
Die Kursgewinne an den Aktienmärkten 2026 hätten auf einer soliden Wirtschaft und einer starken Gewinnentwicklung beruht. Für 2027 erwarte Robson etwas weniger Dynamik, rechne aber weiterhin mit einem Gewinnwachstum im mittleren Zehnprozentbereich. Viele Unternehmen hätten ihre finanzielle Lage verbessert, würden über höhere freie Cashflows verfügen und seien geringer verschuldet. Der massive Ausbau von KI-Rechenzentren könne die Bilanzen der investierenden Unternehmen jedoch deutlich unter Druck setzen. Die Lage unterscheide sich daher deutlich von Firma zu Firma. Insgesamt könnten die Gewinne allerdings positiv überraschen.
Auch andere Szenarien seien möglich – sie würden allerdings nicht zu Robsons Basisszenario zählen. Sinkende Energiepreise und Zinsen könnten beispielsweise die Kaufkraft und die Stimmung verbessern und zinssensitive Branchen wie den Wohnungsbau stärken. Umgekehrt könnten anhaltende Preissteigerungen die Inflation auf hohem Niveau halten, eine restriktivere Geldpolitik erzwingen und die Konjunktur belasten.
KI-Investitionen würden das Gewinnwachstum im Technologiesektor und dessen Lieferkette antreiben. Robsons Analysen zufolge würden von 100 US-Dollar, die in ein KI-Rechenzentrum investiert würden, 60 bis 65 US-Dollar in Infrastruktur außerhalb des Halbleiterbereichs fließen, etwa in Netzwerktechnik und Stromerzeugung. Da die großen Hyperscaler ihre Investitionen bis 2028 deutlich steigern dürften, rechne Robson kurzfristig nicht mit einem Abschwung.
Mit den anhaltend hohen Ausgaben rücke die Rendite auf das investierte Kapital stärker in den Fokus der Anleger. KI halte zunehmend Einzug in Arbeitsabläufe, Produkte und Dienstleistungen. Die Nutzung durch Anwender und die Zahl der Pilotprojekte würden dabei schneller zunehmen als die flächendeckende Einführung und die daraus resultierenden messbaren Unternehmensgewinne. Erträge würden sich aktuell vor allem in den Bereichen Softwareentwicklung, Kundenservice, Logistik und Forschung zeigen. Die Technologiebranche selbst liefere dafür den besten Beleg: Mehrere Unternehmen mit sehr hoher Marktkapitalisierung hätten ihren Umsatz je Mitarbeiter in den vergangenen Jahren um 50 bis 100 Prozent gesteigert. Erste Fortschritte verzeichne auch der Dienstleistungssektor – Banken, Unternehmensdienstleister und das Ingenieurswesen. Offen bleibe, wann diese Produktivitätseffekte große Teile der Wirtschaft erreichen würden, um sich messbar auf die Gewinne auszuwirken. Fraglich sei auch, wie sich diese Entwicklung auf den Arbeitsmarkt auswirke.
Neben KI-Infrastrukturanbietern würden damit auch Unternehmen spannend, die KI erfolgreich monetarisieren würden. So könnten etablierte Softwareanbieter mit Kundenbeziehungen, eigenen Daten und integrierten Produkten zu den Hauptgewinnern gehören. Austauschbare Software und personalintensive Beratung würden dagegen unter Druck geraten, weil KI die Nachbildung bestehender Angebote und kostengünstigere Alternativen ermögliche. Entsprechende Anbieter könnten so die Wettbewerbsvorteile verlieren, von denen sie bisher profitiert hätten. Anleger sollten daher darauf achten, ob Unternehmen über anpassungsfähige Geschäftsmodelle verfügen würden, ob ihre Daten und Abläufe ersetzt werden könnten und ob sie imstande seien, Produktivitätsfortschritte dauerhaft in Margen und Gewinne umzusetzen.
Das Gewinnwachstum sei mittlerweile nicht nur auf die größten Technologiekonzerne beschränkt. Ausgewählte Industrieunternehmen könnten zu Nutznießern struktureller Chancen werden – dank enormer Investitionen in die Bereiche KI-Infrastruktur, Reshoring, Automatisierung, Elektrifizierung, zusätzliche Stromerzeugungskapazitäten, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Sie würden so von langfristigen Wachstumstreibern profitieren und wären weniger auf eine klassische Konjunkturerholung angewiesen.
Das Gewinnwachstum von US-Small-Caps beispielsweise habe sogar das Mittelfeld der Large-Cap-Unternehmen übertroffen. US-Nebenwerte würden Zugang zur Binnenwirtschaft des Landes bieten und könnten von steigenden Gewinnmargen profitieren, würden jedoch stärker auf steigende Finanzierungskosten und Konjunkturschwankungen reagieren. Sie müssten daher besonders sorgfältig geprüft werden. Mid-Caps hingegen würden Wachstumspotenzial mit reiferen Geschäftsmodellen kombinieren.
Geografisch betrachtet würden ebenfalls neue attraktive Anlagemöglichkeiten entstehen. Das Gewinnwachstum in den Schwellenländern sei 2026 vor allem von KI-Nutznießern aus Taiwan und Korea getragen worden. Mit Blick nach vorn könnten sich die Anlagechancen in den Schwellenländern weiter verbessern: durch den Industrie- und Investitionszyklus in China, Infrastruktur- und Rohstoffprojekte in Lateinamerika sowie Reformen in Ländern wie Südafrika. Bewertungsabschläge gegenüber Industrieländern würden selektive Einstiege bei KI, Energiesicherheit und Binneninvestitionen ermöglichen.
Auch Japan sollten Anleger stärker fokussieren: Das Land habe wichtige Reformen der Unternehmensführung durchgeführt und die Kapitaleffizienz und Aktionärsrenditen durch weniger Überkreuzbeteiligungen, höhere Dividenden und Aktienrückkäufe verbessert. Die stärkere Ausrichtung auf Aktionäre biete Potenzial für zusätzliche Wertschöpfung. Japans eigenständiger Sektormix und die historisch geringere Korrelation mit wichtigen internationalen Märkten würden dafür sprechen, dass eine Beimischung die Diversifizierung im Portfolio verbessern könne.
Europa biete andere Schwerpunkte: Halbleiterausrüstung, Unternehmenssoftware sowie Unternehmen, die von steigenden Verteidigungs- und Infrastrukturinvestitionen profitieren würden. Niedrigere Bewertungen als in den USA und die starke Entwicklung von Banken und Energieunternehmen in den vergangenen Jahren würden die Region zu einer guten Alternative zu US-Mega-Caps machen.
Doch Vorsicht: Ein gutes Gewinnwachstum schütze nicht vor Bewertungsrisiken – und ein überzeugendes KI-Thema sei nicht automatisch eine gute Geldanlage. Die hohen Erwartungen seien bereits eingepreist, weshalb die Gewinne diese Prognosen übertreffen müssten. Bei der Aktienauswahl reiche es deshalb nicht aus, mögliche Gewinner zu identifizieren. Ebenso wichtig sei die Frage, wie viel ihres künftigen Ertragspotenzials schon im Aktienkurs berücksichtigt sei.
KI-Investitionen müssten sich rechnen – durch sinkende Kosten, höhere Margen oder steigende Gewinne. Nachweisbare Produktivitätsfortschritte im Technologiesektor seien ermutigend, doch Anleger würden erwarten, dass die Verbesserungen auch außerhalb der Branche zu höheren Gewinnen führen würden. Einführung, Sicherheit und Nutzung würden zugleich die IT-Budgets erhöhen. Blieben die erhofften Erträge aus, könnte das Investitionen und Nachfrage entlang der KI-Infrastrukturkette bremsen und Aktienkurse belasten.
Robsons Basisszenario unterstelle eine beherrschbare Inflation. Sollte der Inflationsdruck jedoch anhalten, dürften die Zinsen auf ihrem derzeit hohen Niveau verharren oder sogar weiter steigen. Unternehmen mit langfristiger Finanzierung seien in dieser Situation besser geschützt als kleinere oder verschuldete Firmen mit variablen Krediten und Refinanzierungsbedarf. Hohe Staatsschulden und Haushaltsdefizite könnten die Renditen von Anleihen zusätzlich nach oben treiben. Trete dieser Fall ein, würden hohe Kreditkosten die Finanzierung für Unternehmen verteuern und festverzinsliche Anlagen gegenüber Aktien attraktiver machen. (Ausgabe vom 24.11.2026)
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