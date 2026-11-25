Mit den anhaltend hohen Ausgaben rücke die Rendite auf das investierte Kapital stärker in den Fokus der Anleger. KI halte zunehmend Einzug in Arbeitsabläufe, Produkte und Dienstleistungen. Die Nutzung durch Anwender und die Zahl der Pilotprojekte würden dabei schneller zunehmen als die flächendeckende Einführung und die daraus resultierenden messbaren Unternehmensgewinne. Erträge würden sich aktuell vor allem in den Bereichen Softwareentwicklung, Kundenservice, Logistik und Forschung zeigen. Die Technologiebranche selbst liefere dafür den besten Beleg: Mehrere Unternehmen mit sehr hoher Marktkapitalisierung hätten ihren Umsatz je Mitarbeiter in den vergangenen Jahren um 50 bis 100 Prozent gesteigert. Erste Fortschritte verzeichne auch der Dienstleistungssektor – Banken, Unternehmensdienstleister und das Ingenieurswesen. Offen bleibe, wann diese Produktivitätseffekte große Teile der Wirtschaft erreichen würden, um sich messbar auf die Gewinne auszuwirken. Fraglich sei auch, wie sich diese Entwicklung auf den Arbeitsmarkt auswirke.