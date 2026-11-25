Der Dienstag hat Spuren hinterlassen. Mit 26,81 Euro ging die AIXTRON Aktie auf dem niedrigsten Schlusskurs seit Ende Februar aus dem Handel. Ausgelöst hatte den Sturz die UBS: Die Bank stufte den Halbleiterausrüster aus Herzogenrath auf „Sell“ ab und kappte das Kursziel von 50 auf 24 Euro, weil sie ab 2028 ein deutlich schwächeres Wachstum erwartet als der Markt.

Am Mittwoch kommen die Vorgaben dazu. Der Nasdaq 100 schloss am Dienstag knapp 2 Prozent tiefer, Nvidia verlor 5,9 Prozent. In Asien ging es danach steil abwärts: Der südkoreanische Kospi, in dem Chipwerte ein hohes Gewicht haben, brach um mehr als 6 Prozent ein. Belastend wirken Berichte über neue US-Zollpläne gegen China und Dutzende weitere Länder. Für einen exportabhängigen Ausrüster, der viele Kunden in Asien hat, ist das kein freundliches Umfeld.