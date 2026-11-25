Kein Boden in Sicht: Die AIXTRON Aktie gibt am Mittwochmorgen weitere 2,54 Prozent auf 26,13 Euro nach (Stand 09:20 Uhr, comdirect) und steht erneut unter den TecDAX Verlierern. Am Dienstag war das Papier um 16,32 Prozent eingebrochen, so stark wie kein anderer Wert im Index.
AIXTRON Aktie: TecDAX Verlierer – nach dem 16-Prozent-Crash geht es weiter abwärts, das UBS-Ziel rückt näher
Die AIXTRON Aktie verliert am Mittwochmorgen weitere 2,54 Prozent auf 26,13 Euro und bleibt TecDAX Verlierer. Nach dem tiefsten Schlusskurs seit Februar fehlen die Käufer. Die Hintergründe.
Warum fällt die AIXTRON Aktie heute weiter?
Der Dienstag hat Spuren hinterlassen. Mit 26,81 Euro ging die AIXTRON Aktie auf dem niedrigsten Schlusskurs seit Ende Februar aus dem Handel. Ausgelöst hatte den Sturz die UBS: Die Bank stufte den Halbleiterausrüster aus Herzogenrath auf „Sell“ ab und kappte das Kursziel von 50 auf 24 Euro, weil sie ab 2028 ein deutlich schwächeres Wachstum erwartet als der Markt.
Am Mittwoch kommen die Vorgaben dazu. Der Nasdaq 100 schloss am Dienstag knapp 2 Prozent tiefer, Nvidia verlor 5,9 Prozent. In Asien ging es danach steil abwärts: Der südkoreanische Kospi, in dem Chipwerte ein hohes Gewicht haben, brach um mehr als 6 Prozent ein. Belastend wirken Berichte über neue US-Zollpläne gegen China und Dutzende weitere Länder. Für einen exportabhängigen Ausrüster, der viele Kunden in Asien hat, ist das kein freundliches Umfeld.
Noch neun Prozent bis zum UBS-Ziel
Der Abstand zwischen Kurs und UBS-Kursziel schrumpft weiter. Am Montagabend waren es rund 34 Prozent, am Dienstagabend knapp 12, am Mittwochmorgen sind es noch rund 9 Prozent. Gemessen am Rekordschluss von 60,42 Euro vom 22. Juni hat die AIXTRON Aktie inzwischen fast 57 Prozent verloren.
Das Geschäft selbst läuft dabei gut. Im dritten Quartal hat sich der Auftragseingang auf rund 275 Millionen Euro mehr als verdoppelt, am Dienstag meldete AIXTRON zudem Folgeaufträge von Nokia. Die Börse handelt aber nicht das Jahr 2027, sondern die Frage, was danach kommt.
Was jetzt für die AIXTRON Aktie zählt
Hält die Zone um 26 Euro?
Unter dem Dienstagsschluss fehlen nahe Haltemarken aus den vergangenen Monaten.
Zweite Meinungen
Entscheidend wird, ob andere Analysten der UBS folgen oder widersprechen.
US-Handel
Vor dem Feiertag Thanksgiving am Donnerstag ist der Mittwoch der letzte volle Handelstag der Woche an der Wall Street.
Stammdaten
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
Kurs: 26,13 Euro, minus 2,54 Prozent (Stand 09:20 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Nokia: ISIN FI0009000681, WKN 870737, Handelssymbol NOA3, US-Handelssymbol NOK
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AIXTRON SE (AIXA): Verkaufen, Kursziel 24,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst Harry Blaiklock). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von der im Beitrag genannten verantwortlichen Person.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Harry Blaiklock).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.