Aus einem schlechten Tag ist ein Kurssturz geworden. Die AIXTRON Aktie verliert am Dienstag 16,23 Prozent auf 26,84 Euro (Stand 17:49 Uhr, comdirect) und ist der mit Abstand größte TecDAX Verlierer. Am Mittag hatte das Minus noch bei knapp 10 Prozent gelegen. Dann öffnete die Wall Street.
AIXTRON Aktie: TecDAX Verlierer des Tages – minus 16 Prozent, der Kurs rast auf das UBS-Kursziel zu
Die AIXTRON Aktie bricht am Dienstag um 16,23 Prozent auf 26,84 Euro ein und ist mit Abstand größter TecDAX Verlierer. Erst die UBS-Abstufung, dann der Ausverkauf an der Wall Street: die Hintergründe.
Warum stürzt die AIXTRON Aktie heute ab?
Der Tag hatte zwei Akte. Im ersten stufte die UBS die AIXTRON Aktie von „Neutral“ auf „Sell“ ab und kappte das Kursziel von 50 auf 24 Euro. Analyst Harry Blaiklock hält 2027 zwar für ein Ausnahmejahr, erwartet aber ab 2028 einen langsameren Ausbau der Laserkapazitäten. Bis 2029 rechnet er mit rund 18 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr, während der Markt nach seiner Lesart etwa 30 Prozent einpreist. Das kostete den Halbleiterausrüster aus Herzogenrath bis zum Mittag sämtliche Gewinne vom Montag.
Der zweite Akt begann am Nachmittag in New York. Nvidia verlor gleich zu Handelsbeginn rund sechs Prozent, der Nasdaq 100 gab nach seinem Sprung um fast sieben Prozent vom Montag wieder nach. Die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hielt damit genau einen Handelstag. Für die AIXTRON Aktie als TecDAX Verlierer kamen Analystenurteil und Sektorflucht zusammen.
Der Abstand zum UBS-Ziel schmilzt
Bemerkenswert ist das Tempo. Am Montagabend lag die AIXTRON Aktie noch rund ein Drittel über dem neuen UBS-Kursziel. Am Dienstagabend trennen den Kurs von 26,84 Euro nur noch knapp 11 Prozent von den 24 Euro. Der Markt hat einen großen Teil der skeptischen These an einem einzigen Tag nachvollzogen.
Untergegangen ist dabei die Nachricht des Unternehmens selbst: Nokia hat weitere G10-AsP-Anlagen für die Photonikfertigung bestellt, die Lieferung ist für 2027 geplant. Das stützt das starke Jahr 2027, beantwortet aber nicht die Frage nach der Zeit danach.
Der Sektor: Die Huang-Rally war ein Strohfeuer
AIXTRON steht nicht allein. Infineon verliert rund zehn Prozent, Jenoptik gut neun, PVA TePla und SUSS MicroTec jeweils rund acht Prozent. In den USA rutschten neben Nvidia auch Chipwerte wie Analog Devices und Micron zweistellig ab. Marktbeobachter hatten schon am Vormittag gewarnt, dass ein guter Teil der Montagsrally auf Eindeckungen von Leerverkäufern zurückging.
Die Experten von Index-Radar bringen es so auf den Punkt: Die Führungsfrage bei Nvidia sei entschärft, die grundlegenden Probleme blieben. Gemeint ist die Sorge, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen jemals rechnen.
Was jetzt für die AIXTRON Aktie zählt
US-Schlusskurse
Ob Nvidia und der Nasdaq 100 die Verluste bis zum Handelsende eingrenzen, entscheidet über den Start am Mittwoch.
Reaktion weiterer Analysten
Offen ist, ob andere Häuser der UBS folgen oder ihr widersprechen.
Auftragslage 2027
Bestellungen wie die von Nokia stützen das kommende Jahr. Entscheidend ist, ob Kunden auch darüber hinaus Kapazität ordern.
Stammdaten
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
Kurs: 26,84 Euro, minus 16,23 Prozent (Stand 17:49 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Nokia: ISIN FI0009000681, WKN 870737, Handelssymbol NOA3, US-Handelssymbol NOK
Infineon: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
Jenoptik: ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN, US-Handelssymbol JNPKF (OTC)
PVA TePla: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE, US-Handelssymbol TPLKF (OTC)
SUSS MicroTec: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
Analog Devices: ISIN US0326541051, WKN 862485, Handelssymbol ANL, US-Handelssymbol ADI
Micron Technology: ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU
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