Der Tag hatte zwei Akte. Im ersten stufte die UBS die AIXTRON Aktie von „Neutral“ auf „Sell“ ab und kappte das Kursziel von 50 auf 24 Euro. Analyst Harry Blaiklock hält 2027 zwar für ein Ausnahmejahr, erwartet aber ab 2028 einen langsameren Ausbau der Laserkapazitäten. Bis 2029 rechnet er mit rund 18 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr, während der Markt nach seiner Lesart etwa 30 Prozent einpreist. Das kostete den Halbleiterausrüster aus Herzogenrath bis zum Mittag sämtliche Gewinne vom Montag.

Der zweite Akt begann am Nachmittag in New York. Nvidia verlor gleich zu Handelsbeginn rund sechs Prozent, der Nasdaq 100 gab nach seinem Sprung um fast sieben Prozent vom Montag wieder nach. Die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hielt damit genau einen Handelstag. Für die AIXTRON Aktie als TecDAX Verlierer kamen Analystenurteil und Sektorflucht zusammen.