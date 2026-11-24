AIXTRON Aktie: UBS halbiert das Kursziel und rät zum Verkauf – minus 6,5 Prozent zum Handelsstart

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:33 3 Min.

Die AIXTRON Aktie bricht am Dienstag zum Handelsstart um 6,55 Prozent auf 29,94 Euro ein und ist größter Verlierer in TecDAX und MDAX. Die UBS stuft den Chipanlagenbauer von Neutral auf Sell ab und senkt das Kursziel von 50 auf 24 Euro. Ein neuer Auftrag von Nokia geht unter.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (Aktiencheck-CMS, Medium 5929)

Am Montag war sie mit plus 8,9 Prozent einer der Stars der Erholung. Am Dienstag ist sie der größte Verlierer in gleich zwei Indizes. Die AIXTRON Aktie stürzt zum Handelsstart auf 29,94 Euro, ein Minus von 2,10 Euro oder 6,55 Prozent. Auslöser ist eine Studie der Schweizer Großbank UBS, die es in sich hat: Verkaufen, Kursziel 24 Euro. Kurs der AIXTRON Aktie 29,94 EUR Tagesverlust, Schlusslicht in TecDAX und MDAX −6,55 % neues Kursziel der UBS, zuvor 50 EUR 24 EUR 52-Wochen-Hoch vom 18. Juni 62,68 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:05 Uhr; dpa-AFX Analyser; Wallstreet-Online Die Studie Ein starkes 2027, und danach UBS-Analyst Harry Blaiklock zeichnet ein zweigeteiltes Bild. Für 2027 erwartet er ein außerordentlich starkes Jahr, getragen von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und nach Chips für das Energiemanagement in KI-Rechenzentren. Der Markt blicke wegen der Unsicherheit über das Ausbautempo aber vor allem auf die Gewinne ab 2028. Dann dürfte sich der Ausbau der Laserkapazitäten verlangsamen, und der Bereich Energiemanagement könne das nicht ausgleichen. Die Erwartungen des Marktes seien auch nach der Korrektur noch zu hoch. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Kontrast Nokia bestellt nach, andere Analysten sehen 50 Euro Fast zeitgleich meldete AIXTRON mehrere Folgeaufträge von Nokia für Anlagen des Typs G10-AsP, die 2027 ausgeliefert werden sollen. Eine Summe nannte das Unternehmen nicht. Die UBS steht mit ihrem Urteil bislang allein: Bis Montag rieten laut Investing.com elf Analysten zum Kauf und vier zum Halten, keiner zum Verkauf. Citi und JPMorgan nennen Ziele um 50 Euro. Der Kurs hat sich seit dem Hoch bei 62,68 Euro im Juni mehr als halbiert (eigene Rechnung), obwohl sich der Auftragseingang zuletzt verdoppelt hatte. Was für die AIXTRON Aktie spricht Neue Folgeaufträge von Nokia

Auch die UBS erwartet ein starkes Jahr 2027

Mehrheit der Analysten rät zum Kauf

Kurs seit dem Hoch mehr als halbiert Was Anleger bedenken sollten Verkaufsempfehlung mit Kursziel 24 Euro

Zweifel am Wachstum ab 2028

Extreme Schwankungen binnen drei Tagen

Abhängigkeit vom Ausbau der KI-Rechenzentren Einordnung der Redaktion: Die AIXTRON Aktie zeigt, wie nervös der Markt bei Chipwerten bleibt. Freitag minus 9,5 Prozent, Montag plus 8,9 Prozent, Dienstag minus 6,5 Prozent. Die UBS trifft mit ihrer Studie einen wunden Punkt: Niemand bestreitet die Aufträge von heute, gestritten wird über die Jahre danach. Solange diese Frage offen ist, entscheidet jede Nachricht zum Tempo des KI-Ausbaus über den Kurs, und die eigentlichen Geschäftszahlen treten in den Hintergrund. FAQ Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie Warum fällt die AIXTRON Aktie heute?

Die UBS hat die Aktie von Neutral auf Sell abgestuft und das Kursziel von 50 auf 24 Euro gesenkt. Was begründet die Abstufung?

Der Analyst erwartet ab 2028 ein langsameres Wachstum, weil der Ausbau der Laserkapazitäten nachlassen dürfte. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AIXTRON Aktie?

ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ. Handelssymbol an deutschen Börsen: AIXA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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