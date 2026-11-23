Die AIXTRON Aktie stemmt sich zum Wochenstart gegen den Abwärtstrend. Auf Xetra steigt das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers am Montagmorgen auf 29,93 Euro, ein Plus von 0,51 Euro oder 1,73 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 29,42 Euro. Am Freitag hatte die AIXTRON Aktie noch 9,5 Prozent verloren.
AIXTRON Aktie: Auftragsboom trifft Halbierung – Erholung startet
Die AIXTRON Aktie erholt sich zum Wochenstart nach dem Einbruch vom Freitag. Der Kurs hat sich seit dem Rekord im Juni halbiert, obwohl sich der Auftragseingang mehr als verdoppelt hat – Citi und JPMorgan sehen Kursziele um 50 Euro.
Die Gründe für den Kursanstieg
Gegenbewegung nach dem Freitagscrash
Der Kursanstieg der AIXTRON Aktie ist vor allem eine Reaktion auf den heftigen Ausverkauf vom Freitag. Weltweit trennten sich Anleger von Technologie- und KI-Werten, und Halbleiterausrüster wie AIXTRON gehörten zu den größten Verlierern. Zum Wochenstart zeigt sich der deutsche Markt robuster, und Schnäppchenjäger greifen bei den stark gefallenen Chipwerten zu.
Fundamental spricht einiges für AIXTRON. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro. Treiber sind Anlagen für Galliumnitrid-Leistungshalbleiter, die in KI-Rechenzentren für eine effizientere Stromversorgung sorgen, sowie für optoelektronische Bauteile. Für 2026 erwartet AIXTRON einen Umsatz von 560 Millionen Euro, plus oder minus 30 Millionen Euro. Der operative Cashflow lag nach neun Monaten bei kräftigen 311,1 Millionen Euro.
Bewertung und Analysten
Kurs halbiert, Ziele bleiben hoch
Die AIXTRON Aktie hat einen dramatischen Absturz hinter sich: Am 22. Juni schloss sie noch auf dem Rekordniveau von 60,42 Euro, aktuell notiert sie rund 50 Prozent darunter (eigene Rechnung). Die Analysten bleiben dennoch positiv. Citi senkte das Kursziel zwar von 61 auf 50 Euro, rät aber weiter zum Kauf. JPMorgan stuft die Aktie mit Overweight und einem Ziel von 52,50 Euro ein. Beide Ziele liegen deutlich mehr als 60 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Bei der AIXTRON Aktie passen Kursentwicklung und Auftragslage derzeit nicht zusammen. Die Halbierung seit Juni spiegelt vor allem die Sorge um eine KI-Blase wider, nicht das eigene Geschäft. Das heutige Plus ist eine zaghafte Erholung, mehr noch nicht. Entscheidend wird, ob die Marke von rund 29 Euro als Boden hält. Die nächsten Auftragszahlen dürften zeigen, ob der Boom bei Galliumnitrid trägt.
FAQ
Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie
Warum steigt die AIXTRON Aktie heute?
Die Aktie erholt sich nach dem Minus von 9,5 Prozent am Freitag. Der starke Auftragseingang und die Erholung der Chipwerte stützen den Kurs.
Welche Kursziele haben Analysten für die AIXTRON Aktie?
Citi nennt 50 Euro mit Kaufempfehlung, JPMorgan 52,50 Euro mit Overweight. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der AIXTRON Aktie?
ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Handelssymbol: AIXA (Xetra), US-Handelssymbol: AIXXF (OTC).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.