Die AIXTRON Aktie hat einen dramatischen Absturz hinter sich: Am 22. Juni schloss sie noch auf dem Rekordniveau von 60,42 Euro, aktuell notiert sie rund 50 Prozent darunter (eigene Rechnung). Die Analysten bleiben dennoch positiv. Citi senkte das Kursziel zwar von 61 auf 50 Euro, rät aber weiter zum Kauf. JPMorgan stuft die Aktie mit Overweight und einem Ziel von 52,50 Euro ein. Beide Ziele liegen deutlich mehr als 60 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.