AIXTRON Aktie: Auftragseingang mehr als verdoppelt, Kurs auf Talfahrt – der Chipausrüster wird zum MDAX Verlierer im Tech-Sturm

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 2 Min.

Die AIXTRON Aktie fällt am Mittwoch um 4,18 Prozent auf 25,69 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Verlierern. Der Anlagenbauer aus Herzogenrath wird vom globalen Ausverkauf bei Chipwerten erfasst, obwohl die Bestellungen kräftig gestiegen sind.

Bild: AIXTRON SE

Die AIXTRON Aktie beendet den Mittwoch bei 25,69 Euro, ein Minus von 4,18 Prozent. Damit zählt der Spezialist für Beschichtungsanlagen zu den MDAX Verlierern des Tages. Gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag hat das Papier rund 1,12 Euro eingebüßt (eigene Rechnung). Kurs der AIXTRON Aktie am Abend 25,69 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -4,18 % Auftragseingang im dritten Quartal +122 % bestätigte Umsatzprognose 2026 (± 30 Mio.) 560 Mio. EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; AIXTRON; DZ Bank Der Auslöser Warum die AIXTRON Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. AIXTRON fällt mit dem gesamten Chipsektor. Laut dpa-AFX dominierten im Technologiesektor die Verkäufer, Infineon fiel auf ein Tief seit April. Die Führungskrise bei Nvidia hat die Nervosität bei KI-Werten weiter angeheizt. Der Nasdaq 100 war von Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag um rund 20 Prozent gefallen. Der Widerspruch Bestellungen boomen, Bewertung schrumpft Operativ steht AIXTRON stark da. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro. Treiber sind Anlagen für Laser in der Datenkommunikation von KI-Rechenzentren. Die Umsatzprognose von 560 Millionen Euro, plus oder minus 30 Millionen, hat das Unternehmen bestätigt. Die Analysten bleiben vorsichtig optimistisch. Die DZ Bank senkte den fairen Wert zwar auf 37,50 Euro, das liegt aber noch rund 46 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Metzler stuft die Aktie mit „hold“ und einem Kursziel von 47 Euro ein. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die AIXTRON Aktie sprechen könnte Auftragseingang mehr als verdoppelt

Umsatzprognose bestätigt

Nachfrage aus KI-Rechenzentren Was Anleger bedenken sollten Chipsektor unter weltweitem Verkaufsdruck

Analysten senken Bewertungsmaßstäbe

Hohe Schwankungen der Aktie Einordnung der Redaktion: Die AIXTRON Aktie zeigt die Kluft zwischen Geschäft und Börse. Die Bestellungen steigen, doch solange der Markt KI-Werte meidet, bleibt der MDAX Verlierer unter Druck. FAQ Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie Warum fällt die AIXTRON Aktie heute?

Es gibt keine eigene Nachricht. Der Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten belastet. Wie hat sich der Auftragseingang von AIXTRON entwickelt?

Er stieg im dritten Quartal um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AIXTRON Aktie?

ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ. Handelssymbol an deutschen Börsen: AIXA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur AIXTRON Aktie Die AIXTRON Aktie ist MDAX Verlierer, weil der Chipsektor verkauft wird. Die starke Auftragslage tritt in den Hintergrund.

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