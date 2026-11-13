AIXTRON Aktie: Leerverkäufer rudert zurück - jetzt könnte sich das Blatt wenden!

Die AIXTRON-Aktie sorgt für neue Spannung an der Börse! Während die Papiere des deutschen Halbleiterausrüsters um 1,23 Prozent auf 33,04 Euro nachgeben, vollzieht ein bekannter internationaler Hedgefonds einen bemerkenswerten Rückzug. Marshall Wace LLP hat seine Leerverkaufsposition deutlich reduziert. Ist das ein erstes Zeichen dafür, dass die professionellen Börsen-Bären vorsichtiger werden? Oder droht der AIXTRON-Aktie trotz des Rückzugs weiterer Verkaufsdruck?