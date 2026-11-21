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Aixtron Aktie: Aufträge mehr als verdoppelt, Kurs halbiert – der verrückteste Chipwert im MDAX

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Aixtron Aktie fällt am Freitag um 9,5 Prozent auf 29,42 Euro und notiert nur noch halb so hoch wie im Juni. Dabei boomt das Geschäft. Warum Anleger trotzdem verkaufen.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5501), auf 1200x675 skaliert

Die Aixtron Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Handelssymbol Xetra: AIXA, US-Handelssymbol: AIXXF, OTC) hat am Freitag, 20. November 2026, im Xetra-Handel 9,50 Prozent verloren und bei 29,42 Euro geschlossen. Damit ist der Aachener Chipausrüster weniger als halb so viel wert wie zum Rekordschluss von 60,42 Euro im Juni. Xetra-Schlusskurs der Aixtron Aktie am 20. November (−9,50 %) 29,42 € Rekordschluss vom 22. Juni 2026 60,42 € Auftragseingang im dritten Quartal (Vorjahr: 124 Mio. €) rund 275 Mio. € Umsatzwachstum im dritten Quartal +54 % Quelle : finanzen.net, aktiencheck.de, finanznachrichten.de Der Widerspruch Volle Auftragsbücher, leere Kaufaufträge Operativ hat Aixtron gerade ein starkes Quartal hinter sich. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 54 Prozent, der Auftragseingang kletterte von 124 auf rund 275 Millionen Euro. Trotzdem fiel die Aixtron Aktie in dieser Woche weiter und unterschritt am Freitag die 30-Euro-Marke. Der Grund liegt im Sektor. Nachdem der Börsengang von Anthropic die Stimmung für KI-Werte nicht drehen konnte, erfasste der Ausverkauf laut finanzen.at auch die kleineren Ausrüster und Zulieferer im MDAX und SDAX besonders heftig. Aixtron gehörte zu den größten Verlierern. Citi senkte das Kursziel auf 50 Euro. Auch dieses Ziel liegt weit über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Aktie spricht Mehr als verdoppelter Auftragseingang.

Kräftiges Umsatzwachstum.

Abstand zu den Analystenzielen. Was dagegen spricht Stark schwankender Kurs, seit Juni halbiert.

Abwärtstrend seit Anfang Oktober laut boerse.de.

Abhängigkeit von der Stimmung im KI-Sektor. Einordnung der Redaktion: Auf aktiencheck.de ist am 20. November bereits eine Analyse zur Aixtron Aktie erschienen. Dieser Beitrag ordnet die Wochenbilanz ein. Investing.com wies darauf hin, dass die Aktie von Februar bis Mitte Oktober durchgehend über ihrem rechnerisch fairen Wert notierte – der Absturz baut auch eine Übertreibung ab. FAQ Die wichtigsten Fragen zur Aixtron Aktie Warum fällt die Aixtron Aktie trotz guter Aufträge?

Wegen des Ausverkaufs bei KI- und Chipwerten, der kleinere Ausrüster besonders hart traf. Wie hoch war der Auftragseingang zuletzt?

Im dritten Quartal rund 275 Millionen Euro, nach 124 Millionen im Vorjahr. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Aixtron Aktie?

ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Xetra-Kürzel AIXA, US-Handelssymbol AIXXF (OTC).

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