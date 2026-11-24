Nokia bestellt, die UBS rät zum Verkauf, und die AIXTRON-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker: AIXA) fällt am Dienstag im Handelsverlauf um 2,48 Euro oder 7,76% auf 29,56 Euro. Damit ist der Halbleiterausrüster zum betrachteten Zeitpunkt Schlusslicht im TecDAX. Dabei enthält die Unternehmensmeldung vom 24. November genau das, worauf Aktionäre bei einem neuen Produkt hoffen: Ein Kunde hat die erste Anlage in Betrieb genommen, Erfahrungen mit ihr gesammelt und bestellt nun mehrere weitere Exemplare. Warum reicht das an der Börse nicht für ein Kursplus? Einen Hinweis liefert ausgerechnet der UBS-Analyst, der zum Verkauf rät. Auch er erwartet für AIXTRON ein starkes Jahr 2027. Sein Zweifel beginnt im Jahr danach.
AIXTRON Aktie: 7,76% Minus trotz Nokia-Aufträgen – warum der KI-Zulieferer am TecDAX-Ende steht
Nokia bestellt weitere KI-Photonik-Anlagen, doch AIXTRON fällt mit 7,76% Minus ans TecDAX-Ende.
Zwei Nachrichten treffen aufeinander
Am Dienstagmorgen trafen zwei sehr unterschiedliche Bewertungen des KI-Geschäfts aufeinander. AIXTRON meldete mehrere Folgeaufträge von Nokia für die Beschichtungsanlage G10-AsP. Die Auslieferungen sind im Laufe des Jahres 2027 vorgesehen. Gleichzeitig wurde eine Studie der UBS bekannt, in der Analyst Harry Blaiklock die AIXTRON-Aktie von "Neutral" auf "Sell" abstufte und das Kursziel von 50 auf 24 Euro senkte. Das ist ein Abschlag von 52% auf sein bisheriges Ziel. Selbst nach dem Kursrutsch auf 29,56 Euro liegt das neue Ziel noch rund 19% unter der aktuellen Notierung.
Schon kurz vor Veröffentlichung der Nokia-Nachricht stand die Aktie im vorbörslichen Handel deutlich unter Druck. Die zeitliche Abfolge spricht dagegen, den Rückgang als Enttäuschung über die Bestellung zu deuten. Die UBS hatte vielmehr die Frage aufgeworfen, wie lange die Hersteller optischer Komponenten ihre Fabriken im heutigen Tempo erweitern werden. Harry Blaiklock erwartet, dass AIXTRON 2027 von optischer Netzwerktechnik und Chips für die Energieversorgung von KI-Systemen profitiert. Ab 2028 rechnet er mit einem langsameren Ausbau der Laserkapazitäten. Der Handelstag lässt sich deshalb am besten über die unterschiedlichen Zeithorizonte verstehen: Nokia kauft Maschinen für 2027. Aktionäre kaufen mit jeder Aktie auch die Gewinne der Jahre danach.
Was Nokia nach der ersten Anlage überzeugt hat
Im vergangenen Jahr installierte Nokia seine erste G10-AsP. Nun will der Konzern mit weiteren Anlagen seine Fertigung photonischer integrierter Schaltkreise auf Basis von Indiumphosphid ausbauen. Solche Schaltkreise bündeln mehrere optische Funktionen auf einem Chip. Sie kommen dort zum Einsatz, wo große Datenmengen mithilfe von Licht übertragen werden. Nokia nennt sowohl kohärente optische Übertragungstechnik der nächsten Generation als auch Komponenten für KI-Rechenzentren als Einsatzfelder.
Für AIXTRON hat die Nachbestellung mehr Aussagekraft als eine gelungene Produktvorführung. Nokia kennt die Maschine bereits aus der eigenen Fertigung. Das Unternehmen kann beurteilen, wie gleichmäßig die Anlage über längere Zeit arbeitet, welchen Aufwand die Wartung verursacht und wie gut sich die Schichten auf einem Wafer reproduzieren lassen. Hery Djie, Vice President Operation and Engineering bei Nokia, bezeichnet die Erweiterung nach der ersten Inbetriebnahme als den "nächsten logischen Schritt". Für einen Ausrüster ist das ein starkes Verkaufsargument: Ein Kunde, der den Prozess aus eigener Erfahrung kennt, setzt beim Kapazitätsausbau erneut auf dieselbe Plattform.
Für eine Gewinnschätzung fehlen allerdings Angaben. AIXTRON nennt weder die genaue Zahl der zusätzlich bestellten Maschinen noch den Auftragswert oder die Marge. Auch die Verteilung der Lieferungen auf die einzelnen Quartale 2027 bleibt offen. Damit lässt sich die industrielle Bedeutung des Abschlusses schon heute beurteilen. Wie viele Cent Gewinn je Aktie Nokia zusätzlich bringt und welcher Teil des Geschäfts bereits in den Erwartungen steckt, lässt sich aus der Meldung allein nicht ableiten.
Warum beim KI-Wettlauf auch die Verbindung zwischen zwei Chips zählt
Je mehr Prozessoren gemeinsam an einer KI-Aufgabe arbeiten, desto wichtiger wird der Datenaustausch zwischen ihnen. Ein teurer Beschleuniger, der auf Daten wartet, nutzt seine Rechenleistung nur teilweise aus. Für den Betreiber eines Rechenzentrums kann sich eine schnellere Verbindung deshalb gleich doppelt auszahlen: Sie transportiert mehr Daten und hilft, bereits bezahlte Prozessoren besser auszulasten. Genau an diesem weniger sichtbaren Teil der KI-Infrastruktur setzt die Partnerschaft an. Nokia baut die Fertigung für optische Komponenten aus. AIXTRON liefert dafür die Anlagen, auf denen die benötigten Halbleiterschichten wachsen.
Wie groß die Hoffnungen in diesem Markt sind, zeigt eine Prognose, auf die AIXTRON in der heutigen Mitteilung verweist. Demnach könnte der Lasermarkt für den Ausbau der KI-Infrastruktur von 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 43,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen. Das entspräche rund 63% Wachstum pro Jahr und über den gesamten Zeitraum nahezu einer Verneunzehnfachung. Diese Zahlen beschreiben den möglichen Umsatz mit Lasern. Für AIXTRON zählt eine andere Größe: Wie viele zusätzliche Anlagen brauchen die Laserhersteller, um diese Nachfrage zu bedienen?
Der Unterschied ist für Anleger entscheidend. Eine Maschine kann über mehrere Jahre produzieren. Steigert ein Hersteller zunächst die Auslastung seiner bestehenden Anlagen oder gewinnt er aus jedem Wafer mehr brauchbare Bauteile, kann sein Laserabsatz wachsen, während seine Maschinenbestellungen vorübergehend stagnieren. Umgekehrt kann schon die Erwartung künftiger Engpässe eine Welle von Aufträgen auslösen, lange bevor die entsprechenden Laser in Rechenzentren ankommen. Wer die Wachstumsrate des Lasermarktes direkt auf den Umsatz von AIXTRON überträgt, übersieht diesen Investitionszyklus.
Was 150 Millimeter für die Rechnung des Kunden bedeuten
Die G10-AsP verarbeitet Indiumphosphid-Wafer mit einem Durchmesser von 150 Millimetern. Der größere Wafer schafft Platz für mehr Bauteile je Fertigungsdurchlauf. Wirtschaftlich wertvoll wird diese Fläche, wenn die aufgebrachten Schichten am Rand die geforderten Eigenschaften ebenso zuverlässig erreichen wie in der Mitte. Denn ein zusätzliches Bauteil, das in der Qualitätskontrolle ausscheidet, trägt nichts zur Kostensenkung bei. Für Nokia zählt am Ende der Preis je verwendbarem Bauteil.
AIXTRON zufolge verbessern die Injektor- und Temperaturregelung die Gleichmäßigkeit über die Waferfläche um bis zu den Faktor vier. Diese Angabe bezieht sich auf die Homogenität der Schichten. Wie stark dadurch die Ausbeute in Nokias konkreter Fertigung steigt, beziffert das Unternehmen nicht. Die integrierte Reinigung soll den Prozess auch bei komplexen Schichtfolgen stabil halten. Das automatisierte Be- und Entladen erhöht den möglichen Durchsatz. Zusammen adressieren diese Funktionen drei praktische Fragen jedes Produktionsleiters: Wie viel Material geht verloren, wie lange steht die Maschine still und wie viele verkaufsfähige Teile verlassen die Linie?
Gelingt es AIXTRON, diese Vorteile bei weiteren Kunden unter Serienbedingungen zu zeigen, könnte der Nokia-Auftrag den Vertrieb erleichtern. Die größere installierte Basis eröffnet außerdem Möglichkeiten für Service und technische Betreuung. Der wirtschaftliche Vorteil für AIXTRON hängt dabei auch von den Verträgen und dem Betreuungsaufwand ab. Eine anspruchsvolle neue Anwendung kann zusätzliche Erlöse bringen und gleichzeitig erfahrene Prozessingenieure für längere Zeit beim Kunden binden.
Das Auftragsbuch wächst schneller als der Umsatz
Der Nokia-Abschluss fällt in eine Phase, in der sich die Nachfrage bereits deutlich in den Büchern niederschlägt. Allein im dritten Quartal nahm AIXTRON Aufträge im Wert von 274,9 Millionen Euro herein, 122% mehr als ein Jahr zuvor. Rund 68% des Anlagenauftragseingangs entfielen auf die Optoelektronik. Ende September standen Anlagenaufträge über 549,4 Millionen Euro in den Büchern. Damit war der Bestand gegenüber dem Vorjahr um 92% gewachsen. Die heutige Mitteilung liefert einen Kundennamen zu einer Entwicklung, die im Zahlenwerk längst sichtbar war.
Beim Umsatz ergibt sich ein differenzierteres Bild. Im dritten Quartal legte er um 54% auf 183,6 Millionen Euro zu. Über die ersten neun Monate lagen die Erlöse mit 358,1 Millionen Euro jedoch noch 3% unter dem Vorjahreswert. Aus dieser Kombination lässt sich die besondere Lage des Ausrüsters gut ablesen: Die Kunden haben ihren Maschinenbedarf rasch nach oben angepasst, während AIXTRON die entsprechenden Anlagen erst bauen und ausliefern muss. Ein hoher Auftragsbestand verbessert die Planung. Der Gewinn entsteht bei der Abarbeitung dieser Aufträge, und dabei zählen Liefertermine, Fertigungskosten und der Preis jeder einzelnen Maschine.
Wie stark der Produktmix das Ergebnis beeinflusst, zeigte das dritte Quartal. Von 183,6 Millionen Euro Umsatz blieben 56,7 Millionen Euro operativer Gewinn vor Zinsen und Steuern. Die EBIT-Marge erreichte damit 31%. AIXTRON führte die hohe Profitabilität unter anderem auf die günstige Zusammensetzung der verkauften Produkte und Absatzregionen zurück. Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand Ende Oktober eine EBIT-Marge von 17% bis 20%. Wer für die neuen Nokia-Lieferungen einfach die 31% des starken Sommerquartals ansetzt, würde deshalb eine Genauigkeit vortäuschen, die weder der Vertrag noch die Konzernprognose hergeben.
Die erste Bewährungsprobe kommt vor der Nokia-Auslieferung
Für 2026 stellt AIXTRON einen Umsatz von 560 Millionen Euro mit einer Spanne von 30 Millionen Euro nach oben oder unten in Aussicht. Um nach neun Monaten mit 358,1 Millionen Euro die Mitte dieser Prognose zu erreichen, müsste der Konzern im Schlussquartal 201,9 Millionen Euro erlösen. Das wären rund 10% mehr als im bereits starken dritten Quartal. Für den unteren Rand der Jahresprognose würden 171,9 Millionen Euro genügen. An diesen Beträgen lässt sich beim nächsten Jahresabschluss ablesen, wie gut AIXTRON seine Fertigung auf das gestiegene Bestellvolumen eingestellt hat. Die für 2027 vorgesehenen Nokia-Maschinen helfen bei dieser Aufgabe noch nicht.
Für den Produktionshochlauf verfügt AIXTRON über einen Vorteil. Kunden leisten Anzahlungen und finanzieren damit einen Teil des Aufwands, der lange vor der Auslieferung anfällt. Der freie Cashflow erreichte in den ersten neun Monaten 289,9 Millionen Euro. Den starken Zufluss erklärte das Unternehmen vor allem mit höheren Kundenvorauszahlungen. Das entlastet die Finanzierung des Wachstums. Zugleich steht einem Teil des bereits eingegangenen Geldes eine noch zu erbringende Leistung gegenüber. Der hohe Cashflow eines solchen Bestelljahres lässt sich deshalb nur begrenzt als Maßstab für den dauerhaft verfügbaren Mittelzufluss verwenden.
Was bei 29,56 Euro für die Aktie spricht – und was offenbleibt
Die beste Nachricht für AIXTRON-Aktionäre ist die Entscheidung eines erfahrenen Kunden, die G10-AsP in größerem Umfang einzusetzen. Sie senkt das Risiko, dass die Plattform nach einer ersten Installation ein Einzelprojekt bleibt. Weitere Bestellungen anderer Hersteller könnten zeigen, wie breit die Nachfrage tatsächlich trägt. Besonders aussagekräftig wäre es, wenn AIXTRON auch dann einen hohen Auftragseingang meldet, wenn die ersten großen Ausbauprogramme bereits laufen. Damit würde das Unternehmen ein konkretes Gegenargument zur Skepsis der UBS für die Zeit ab 2028 liefern.
Bis dahin bleibt die Aktie eine Wette auf die Dauer des Investitionszyklus. Nokia hat dokumentiert, dass seine Fertigung zusätzliche Maschinen braucht. Wie viele Maschinen Nokia und andere Kunden nach dem Ausbau von 2027 benötigen, ist die offene und für die Bewertung teurere Frage. Bei 29,56 Euro ergibt sich deshalb ein neutrales Gesamturteil. Der Auftrag stärkt AIXTRONs Position in der KI-Photonik. Für ein überzeugend positives Urteil über die Aktie fehlen vor allem Hinweise darauf, welche Margen der höhere Absatz trägt und wie viel Neugeschäft nach der ersten Ausbauwelle folgt.
Schicken Sie den Artikel dem Börsenfreund, der bei Nokia immer noch an sein erstes Handy denkt. Nach dem Lesen weiß er, was ein Indiumphosphid-Wafer ist – und Sie beide dürfen trotzdem weiter behaupten, dass nichts je besser war als Snake.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 24. November 2026
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