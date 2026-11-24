Schon kurz vor Veröffentlichung der Nokia-Nachricht stand die Aktie im vorbörslichen Handel deutlich unter Druck. Die zeitliche Abfolge spricht dagegen, den Rückgang als Enttäuschung über die Bestellung zu deuten. Die UBS hatte vielmehr die Frage aufgeworfen, wie lange die Hersteller optischer Komponenten ihre Fabriken im heutigen Tempo erweitern werden. Harry Blaiklock erwartet, dass AIXTRON 2027 von optischer Netzwerktechnik und Chips für die Energieversorgung von KI-Systemen profitiert. Ab 2028 rechnet er mit einem langsameren Ausbau der Laserkapazitäten. Der Handelstag lässt sich deshalb am besten über die unterschiedlichen Zeithorizonte verstehen: Nokia kauft Maschinen für 2027. Aktionäre kaufen mit jeder Aktie auch die Gewinne der Jahre danach.