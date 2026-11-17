Niedrigeres Ziel, großes Potenzial: B.-Riley-Analyst Ryan Pfingst bestätigt für die AirJoule-Aktie das Rating „Buy“, senkt das Kursziel aber von 8 auf 6 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 2,04 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 194 Prozent.
AirJoule-Aktie: Wasser aus der Luft – B. Riley senkt das Ziel, sieht aber fast 200 Prozent Potenzial
B.-Riley-Analyst Ryan Pfingst senkt das Kursziel für die AirJoule-Aktie von 8 auf 6 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Das Unternehmen entwickelt Technik zur Wassergewinnung aus Luft.
Steckbrief
- Unternehmen
- AirJoule Technologies Corporation
- Handelssymbol
- AIRJ (Nasdaq)
- Analyst
- Ryan Pfingst
- Bank
- B. Riley
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 6 US-Dollar (zuvor 8 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
B. Riley zur AirJoule-Aktie
Technologie im Frühstadium – Pfingst bleibt beim Kauf
Ryan Pfingst passt sein Ziel nach den Quartalszahlen an.
AirJoule entwickelt in einem Gemeinschaftsunternehmen mit GE Vernova eine Technik, die Luft entfeuchtet und dabei Wasser gewinnt. Mögliche Einsatzfelder sind Klimatisierung und die Kühlung von Rechenzentren.
Das Unternehmen erzielt bislang kaum Umsatz. Im ersten Halbjahr 2026 fiel wegen Wertminderungen ein Nettoverlust von 58,4 Millionen US-Dollar an. Die Zahlen zum dritten Quartal legte AirJoule am 16. November vor.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von B.-Riley-Analyst Ryan Pfingst zu lesen ist:
Starker Partner
Mit GE Vernova steht ein großer Industriekonzern hinter dem Gemeinschaftsunternehmen.
Rechenzentren
Ab dem vierten Quartal soll eine Übernahme im Bereich Rechenzentrumskühlung beitragen.
Niedrigeres Ziel
B. Riley senkt das Kursziel um ein Viertel auf 6 US-Dollar.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Hohes Risiko, hohes Potenzial
Bei Unternehmen ohne nennenswerten Umsatz hängt die Bewertung an der Frage, ob die Technik kommerziell funktioniert.
Der Mittelabfluss für 2026 wird auf 27 bis 28 Millionen US-Dollar geschätzt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist B. Riley Securities, Inc., Analyst Ryan Pfingst. Die Einstufung mit Kurszielsenkung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 6 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.brileysecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AirJoule Technologies Corporation (AIRJ): Kaufen, Kursziel 6,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ryan Pfingst, Aktienanalyst, B. Riley Securities, Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ryan Pfingst, Aktienanalyst, B. Riley Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.