AirJoule entwickelt in einem Gemeinschaftsunternehmen mit GE Vernova eine Technik, die Luft entfeuchtet und dabei Wasser gewinnt. Mögliche Einsatzfelder sind Klimatisierung und die Kühlung von Rechenzentren.

Das Unternehmen erzielt bislang kaum Umsatz. Im ersten Halbjahr 2026 fiel wegen Wertminderungen ein Nettoverlust von 58,4 Millionen US-Dollar an. Die Zahlen zum dritten Quartal legte AirJoule am 16. November vor.