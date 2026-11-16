Ein deutlich niedrigeres Ziel, aber weiter ein Kaufurteil: Lucid-Capital-Analyst Alex Fuhrm… bleibt für die AirJoule-Aktie bei „Buy“, senkt das Kursziel aber von 10 auf 6 US-Dollar. Zum Kurs von 2,16 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich dennoch ein Potenzial von rund 178 Prozent.
AirJoule-Aktie: Kursziel fast halbiert – und trotzdem sieht Lucid Capital fast 180 Prozent Potenzial
Das Wasser-aus-Luft-Unternehmen AirJoule steckt noch vor dem kommerziellen Durchbruch. Lucid-Capital-Analyst Alex Fuhrm… bleibt bei „Buy“ für die AirJoule-Aktie, senkt das Kursziel aber kräftig.
Steckbrief
- Unternehmen
- AirJoule Technologies Corporation
- Handelssymbol
- AIRJ (Nasdaq)
- Analyst
- Alex Fuhrm… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Lucid Capital Markets
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 6 US-Dollar (zuvor 10 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Lucid Capital zur AirJoule-Aktie
Wasser aus der Luft – noch ohne Umsatz
Lucid Capital bleibt optimistisch, nimmt die Erwartungen aber zurück. AirJoule steht am Anfang der Vermarktung.
AirJoule entwickelt Anlagen, die Wasser aus der Umgebungsluft gewinnen und dabei Energie sparen sollen. Mögliche Kunden sind Rechenzentren, Industrie und Militär.
Die Technik wird über ein Gemeinschaftsunternehmen mit GE Vernova vermarktet, an dem AirJoule zur Hälfte beteiligt ist.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Lucid-Capital-Analyst Alex Fuhrm… zu lesen ist:
Noch kein Umsatz
Im dritten Quartal 2026 erzielte AirJoule laut Quartalsbericht keinen Umsatz.
Höhere Anlaufverluste
Der Verlustanteil aus dem Gemeinschaftsunternehmen stieg auf rund 25,8 Millionen US-Dollar nach 1,9 Millionen ein Jahr zuvor.
Starke Partner
Zu den Partnern zählen GE Vernova und Carrier.
Markt Rechenzentren
Wasserknappheit und der Ausbau von Rechenzentren gelten als wichtige Treiber für die Nachfrage.
Der Beweis steht noch aus
Die für 2026 geplanten kommerziellen Auslieferungen müssen sich erst in Umsatz niederschlagen. Bis dahin verbrennt das Unternehmen Geld.
Die deutliche Senkung des Kursziels zeigt, dass auch Lucid Capital vorsichtiger geworden ist.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Lucid Capital Markets, LLC, Analyst Alex Fuhrm… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 6 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.lucidcm.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AirJoule Technologies Corporation (AIRJ): Kaufen, Kursziel 6,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Alex Fuhrm… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Lucid Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Alex Fuhrm… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Lucid Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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