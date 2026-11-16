AirJoule entwickelt Anlagen, die Wasser aus der Umgebungsluft gewinnen und dabei Energie sparen sollen. Mögliche Kunden sind Rechenzentren, Industrie und Militär.

Die Technik wird über ein Gemeinschaftsunternehmen mit GE Vernova vermarktet, an dem AirJoule zur Hälfte beteiligt ist.