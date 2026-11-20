Zu Wochenbeginn hatte die Aktie noch Rückenwind: Am 19. November stieg sie zeitweise auf rund 202 Euro, nachdem Cathay Pacific 14 Flugzeuge bestellt hatte (11 A330-900 und 3 A321neo) und der Konzern eine Tranche seines Aktienrückkaufs bekannt gab. Zugleich kursierte nach Medienberichten das unbestätigte Gerücht, die Fluggesellschaft Wizz Air könnte rund 100 Auslieferungen in das nächste Jahrzehnt verschieben; eine Stellungnahme von Wizz Air lag nicht vor. Hinzu kommt eine Anweisung der europäischen Luftfahrtbehörde EASA zur Inspektion eines Scharnierbeschlags an der Höhenflosse der A350-Baureihen -941 und -1041.

Der heutige Abschlag fügt sich eher in die Marktschwäche ein: Der DAX-Chart zeigt den sechsten Verlusttag in Folge. Wir ordnen die Bewegung deshalb als Marktbewegung ein (Einschätzung der Redaktion).