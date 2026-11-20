Die Airbus Aktie (ISIN NL0000235190, Ticker AIR) steht am Freitag im Sog eines schwachen Gesamtmarkts: Auf Xetra verlor sie am Nachmittag rund 2,9 Prozent, im Handel auf Tradegate notiert sie um 17:05 Uhr bei 190,58 Euro und damit 3,14 Prozent tiefer als am Vortag. Der DAX liegt zeitweise fast 2 Prozent im Minus, getrieben von einem Kursrutsch bei KI-Werten. Ein Airbus-spezifischer Auslöser ist nicht belegt. Diese Airbus Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt – und warum die kommenden Wochen für das Jahresziel entscheidend sind.
Airbus Aktienanalyse: Minus von rund 3 Prozent trotz Rekord-Auftragsbestand – schafft der Jet-Endspurt das 870er-Ziel?
Die Airbus Aktie gibt am Freitag mit dem DAX nach und fällt auf rund 190 Euro. Die Airbus Aktienanalyse zeigt, warum die Jahresziele mit 870 Auslieferungen einen Endspurt verlangen, was Analysten laut Konsens erwarten und was die Airbus Aktienprognose für 2027 offenlässt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Airbus SE
- Ticker
- AIR (Xetra)
- ISIN
- NL0000235190
- Seit Jahresbeginn
- rund -3 % (Redaktionsrechnung)
- 52-Wochen-Spanne
- rund 159 bis 220 €
- Nächste Zahlen
- 18. Februar 2027 (Jahreszahlen 2026)
Stand: 20.11.2026, Kurs Tradegate, 17:05 Uhr
Was ist passiert?
Warum gibt die Airbus Aktie nach?
Zu Wochenbeginn hatte die Aktie noch Rückenwind: Am 19. November stieg sie zeitweise auf rund 202 Euro, nachdem Cathay Pacific 14 Flugzeuge bestellt hatte (11 A330-900 und 3 A321neo) und der Konzern eine Tranche seines Aktienrückkaufs bekannt gab. Zugleich kursierte nach Medienberichten das unbestätigte Gerücht, die Fluggesellschaft Wizz Air könnte rund 100 Auslieferungen in das nächste Jahrzehnt verschieben; eine Stellungnahme von Wizz Air lag nicht vor. Hinzu kommt eine Anweisung der europäischen Luftfahrtbehörde EASA zur Inspektion eines Scharnierbeschlags an der Höhenflosse der A350-Baureihen -941 und -1041.
Der heutige Abschlag fügt sich eher in die Marktschwäche ein: Der DAX-Chart zeigt den sechsten Verlusttag in Folge. Wir ordnen die Bewegung deshalb als Marktbewegung ein (Einschätzung der Redaktion).
Das Geschäftsmodell
Was steckt hinter der Airbus Aktie?
Airbus baut Verkehrsflugzeuge (A220, A320-Familie, A330, A350), Hubschrauber sowie Verteidigungs- und Raumfahrtsysteme. Das Geschäft wird von einem sehr großen Auftragspolster getragen: Der Bestand an Verkehrsflugzeugen lag Ende September bei 9.310 Maschinen. Wie schnell daraus Umsatz wird, bestimmen Lieferketten, Triebwerke und Montagekapazitäten. Das ist auch der Engpass, der den Konzern seit Jahren begleitet.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind Zahlen und Bewertung der Airbus Aktie?
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2025
|9M 2026
|Prognose 2026
|Umsatz
|73,4 Mrd. € (+6 %)
|50,6 Mrd. € (+7 %)
|–
|Bereinigtes EBIT
|7,1 Mrd. € (+33 %)
|4,5 Mrd. € (+8 %)
|rund 7,5 Mrd. €
|Nettogewinn
|5,2 Mrd. €
|3,6 Mrd. € (+36 %)
|–
|Freier Cashflow (vor Kundenfinanzierung)
|4,6 Mrd. €
|-1,3 Mrd. €
|rund 4,5 Mrd. €
|Auslieferungen
|793
|547
|rund 870
|Nettoliquidität
|12,2 Mrd. €
|7,0 Mrd. €
|–
Bereinigtes EBIT = Airbus-Kennzahl vor Sondereffekten. Die Prognose 2026 ist unter der Annahme gegeben, dass keine weiteren Störungen bei Handel, Konjunktur, Luftverkehr oder Lieferkette auftreten; aktuell geltende Zölle sind enthalten.
Quelle: Airbus SE, Pressemitteilungen zu den Jahreszahlen 2025 (19.02.2026) und den Neun-Monatszahlen 2026 (28.10.2026)
Das Bild hat zwei Seiten. Gewinn und Auftragsbestand wachsen, der Cashflow ist traditionell auf das Jahresende konzentriert. Nach den ersten zehn Monaten wurden nach Branchenangaben 621 Flugzeuge ausgeliefert; für die Zielmarke von rund 870 müssten in November und Dezember zusammen rund 249 Maschinen folgen, etwa 125 pro Monat. Das ist der Prüfstein für die Jahresprognose.
Bei der Bewertung liegt das KGV 2026e je nach Datenanbieter bei rund 27 bis 30. Als Vergleich nennen Datenanbieter für Safran rund 30 (2026e) und rund 24 (2027e); Boeing ist wegen erwarteter Verluste 2026 nicht sinnvoll vergleichbar. Die Dividende für 2025 betrug 3,20 Euro je Aktie (Rendite rund 1,6 Prozent). Ein Aktienrückkaufprogramm mit einer ersten Tranche von bis zu 800 Millionen Euro läuft bis 23. Dezember 2026.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Airbus
|rund 27 bis 30
|–
|Safran
|rund 30
|rund 24
|Boeing
|negativ (Verlust erwartet)
|rund 81
Datenanbieter-Schätzungen mit uneinheitlicher Basis; Airbus-Wert schwankt je nach Anbieter zwischen rund 27 und 30. Boeing: negatives Ergebnis 2026e, nicht vergleichbar.
Quelle: Analystenschätzungen, Stand 20.11.2026
Die Airbus Aktienprognose
Was sagt die Airbus Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist freundlich: Nach einer Datensammlung mit Stand 6. November raten 9 von 11 Analysten zu „Kaufen“, 2 zu „Halten“, keiner zu „Verkaufen“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 230 Euro, die Spanne bei 210 bis 250 Euro. Andere Datenanbieter nennen leicht abweichende Werte (Durchschnittsziele von rund 221 bis 240 Euro), die Abgrenzung der Analystenzahl unterscheidet sich.
Als Beispiel einer jüngsten Anpassung: UBS-Analyst Ian Douglas-Pennant senkte am 3. November 2026 das Kursziel von 240 auf 230 Euro und bestätigte „Buy“. Er sieht das Risiko, dass Airbus 2027 leicht unter den Markterwartungen bleibt. Das Konsens-Kursziel liegt gut 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Chartbild
Wie steht die Airbus Aktie technisch da?
Beschreibend liegt der Kurs von rund 190 Euro unter der Marke von 200 Euro, die am 19. November kurz zurückerobert worden war. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 220 Euro (13. Januar 2026), das Jahrestief bei rund 159 Euro (30. März). Die 50-Tage-Linie lag im Oktober bei rund 198 Euro (veraltet), die 200-Tage-Linie wurde nicht ermittelt. Marken, die Chartbeobachter zuletzt nannten: Widerstand bei rund 220 Euro, Unterstützung beim Jahrestief um 159 Euro.
Szenarien
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Airbus Aktie?
Optimistische Stimmen verweisen darauf, dass Airbus im Dezember traditionell viele Maschinen ausliefert und die Prognose bestätigt wurde; gelingt das, könnte der Cashflow zum Jahresende aufholen. Vorsichtigere Analysten, wie das UBS-Team, sehen für 2027 eher Risiken bei Ergebnis und Lieferkette. Ob der Endspurt gelingt, ist offen und hängt von Triebwerken, Zulieferern und der Konjunktur ab. Das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was Anleger bei der Airbus Aktie jetzt beobachten
Anfang Dezember 2026: Auslieferungszahlen für November (üblicherweise; Termin nicht bestätigt).
23. Dezember 2026: Ende der ersten Rückkauftranche.
18. Februar 2027: Jahreszahlen 2026 samt Ausblick 2027.
Offene Themen: Bestätigung oder Dementi zum Wizz-Air-Gerücht; Entscheidung über eine mögliche längere A350-Version.
FAQ
Häufige Fragen zur Airbus Aktie
Warum fällt die Airbus Aktie heute? Die Airbus Aktie verliert im Zuge eines schwachen Gesamtmarkts rund 3 Prozent. Ein Unternehmensereignis als Auslöser ist nicht belegt.
Wie lautet die Airbus Aktienprognose der Analysten? Überwiegend „Kaufen“ bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 230 Euro; die Spanne reicht von 210 bis 250 Euro.
Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern? Rund 870. Bis Ende Oktober waren es 621; für November und Dezember werden rund 249 Auslieferungen benötigt.
Zahlt die Airbus Aktie Dividende? Für 2025 wurden 3,20 Euro je Aktie gezahlt, die Rendite liegt bei rund 1,6 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind für den 18. Februar 2027 vorgesehen.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebene Einstufung von UBS (Analyst Ian Douglas-Pennant, 3. November 2026: „Buy“, Kursziel 230 Euro) stammt von einem Dritten und wird unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen zu Interessenkonflikten finden Sie hier.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Airbus SE (AIR): Kaufen, Kursziel 230,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst Ian Douglas-Pennant) vom 03.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 17:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 17:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Ian Douglas-Pennant).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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