Airbus Aktienanalyse: 249 Jets in neun Wochen – gelingt der Rekord-Schlussspurt?

Auslieferungen von Januar bis Oktober, plus 6,2 Prozent 621

Ziel für 2026, so viele wie nie zuvor rund 870

Umsatz nach neun Monaten, plus 7 Prozent 50,65 Mrd. €

Bereinigtes EBIT nach neun Monaten, nach 4,1 Milliarden 4,5 Mrd. €