Es ist das härteste Jahresfinale der Luftfahrtindustrie: Airbus hat bis Ende Oktober 621 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, rund 870 sollen es im Gesamtjahr werden – mehr als beim bisherigen Rekord von 863 Jets im Jahr 2019. Rechnerisch müssen in November und Dezember fast 250 Maschinen das Werk verlassen. Die Airbus-Aktie traut dem Konzern das offenbar zu: Sie schloss am Freitag bei 206,75 Euro, allein in dieser Woche gewann sie mehr als 5 Prozent. Diese Airbus Aktienanalyse prüft, wie realistisch der Schlussspurt ist und was die Airbus Aktienprognose über 2026 hinaus bestimmt.
Airbus Aktienanalyse: 249 Jets in neun Wochen – gelingt der Rekord-Schlussspurt?
Airbus will 2026 so viele Verkehrsflugzeuge ausliefern wie nie zuvor. Doch bis Ende Oktober waren erst 621 Maschinen übergeben, rund 870 sollen es werden. Gleichzeitig winken 12 bis 13 Milliarden Euro Gewinn bis 2029 und ein Rückkauf über 5 Milliarden Euro. Unsere Airbus Aktienanalyse zeigt, warum der Dezember über die Airbus Aktie entscheidet und was die Airbus Aktienprognose trägt.
AIRAIR
Steckbrief
- Unternehmen
- Airbus SE
- Sitz
- Leiden (Niederlande), operativ Toulouse
- Ticker
- AIR (Xetra, Euronext Paris)
- Index
- DAX, CAC 40
- Kurs
- 206,75 Euro
- Börsenwert
- rund 163 Milliarden Euro
- KGV
- rund 28
- Vorstandschef
- Guillaume Faury
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Volle Auftragsbücher, zu wenige Triebwerke
Das Problem von Airbus ist nicht die Nachfrage, sondern die Lieferkette. Jede Airbus Aktienanalyse beginnt deshalb in den Werkshallen.
Die Fluggesellschaften stehen Schlange. Seit Jahresbeginn hat Airbus 1.305 Flugzeuge netto verkauft, allein im Oktober kamen 202 Bruttobestellungen hinzu. Selbst die stark gestiegenen Treibstoffpreise im Iran-Krieg haben laut Vorstandschef Guillaume Faury weder zu Stornierungen noch zu Bitten um spätere Auslieferungen geführt. Doch die Produktion hinkt hinterher: Triebwerke und andere Bauteile kommen zu spät, immer wieder stehen fertige Rümpfe ohne Antrieb auf dem Vorfeld. Genau das macht den Jahresendspurt so heikel.
Die Quartalszahlen
Schwaches drittes Quartal: die Delle im Detail
Im dritten Quartal lieferte Airbus weniger Flugzeuge aus als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank um 2 Prozent auf 17,47 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 9 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro. Gründe waren die geringeren Auslieferungen und ein ungünstigerer Produktmix. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn dennoch auf 1,34 Milliarden Euro. Nach neun Monaten steht ein Umsatzplus von 7 Prozent auf 50,65 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 4,5 Milliarden Euro zu Buche. Lichtblick ist die Rüstungs- und Raumfahrtsparte Defence and Space: Ihr EBIT stieg in neun Monaten um 60 Prozent auf 672 Millionen Euro.
Airbus: Bereinigtes EBIT nach Sparten, erste neun Monate 2026
Mio. Euro
Quelle: Airbus, Neunmonatsbericht 2026
Daten als Tabelle
|Sparte
|Bereinigtes EBIT
|Verkehrsflugzeuge
|3.360
|Defence and Space
|672
|Hubschrauber
|445
Der Ausblick
Rekordziel 2026, Gewinnsprung bis 2029
Die Airbus Aktienprognose hängt an zwei Zeitachsen: am Dezember 2026 und am Jahr 2029.
Für 2026 bestätigte Airbus rund 870 Auslieferungen, ein bereinigtes EBIT von rund 7,5 Milliarden Euro und einen freien Cashflow vor Kundenfinanzierungen von rund 4,5 Milliarden Euro. Das Gewinnziel liegt allerdings unter dem Marktkonsens von 7,71 Milliarden Euro. Deutlich ehrgeiziger ist der längere Horizont: Bis 2029 will Airbus das bereinigte EBIT auf 12 bis 13 Milliarden Euro steigern, ein Plus von rund 65 Prozent gegenüber dem Ziel für 2026. Allein die Verkehrsflugzeuge sollen rund 10 Milliarden Euro beisteuern. Dazu kommt ein Aktienrückkauf über 5 Milliarden Euro, verteilt auf drei Jahre.
Die stabilen Jahresziele setzen voraus, dass Airbus die Auslieferungen deutlich hochfährt.
Die Bewertung
KGV um 28: teuer, aber mit Duopol-Bonus
Mit einem KGV von rund 28 ist die Airbus-Aktie kein Schnäppchen. Anleger zahlen für eine Sonderstellung: Airbus und Boeing teilen sich den Markt für große Verkehrsflugzeuge, und Airbus hat seinen Rivalen bei den Auslieferungen seit Jahren abgehängt. Der Auftragsbestand sichert die Produktion für ein Jahrzehnt. Gelingt der Gewinnsprung bis 2029, sinkt die Bewertung auf Basis der heutigen Kurse deutlich. Für die Airbus Aktienprognose heißt das: Die Aktie ist eine Wette auf die Lieferkette, nicht auf die Nachfrage.
Die Analysten
Kaufen oder halten: Ziele zwischen 210 und 240 Euro
Die Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich. RBC bestätigte nach den Zahlen die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 240 Euro und sieht den Fokus auf dem Schlussspurt und dem Ausblick für 2027. Jefferies ist mit „Halten“ und 210 Euro vorsichtiger – das Ziel liegt nur knapp über dem aktuellen Kurs. Auch die UBS empfiehlt weiter den Kauf, senkte aber ihr Kursziel. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Airbus Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Rekord gelingt
Airbus erreicht rund 870 Auslieferungen und legt im Februar einen starken Ausblick für 2027 vor. Dann rücken die Ziele von RBC um 240 Euro in den Blick.
Szenario 2: Knapp daneben
Airbus verfehlt das Ziel leicht, die Lieferkette bleibt angespannt, die Mittelfristziele bleiben aber glaubwürdig. Die Aktie pendelt zwischen 185 und 220 Euro.
Szenario 3: Die Lieferkette reißt
Triebwerksengpässe verschärfen sich, das Gewinnziel wackelt. Dann dürfte die hohe Bewertung die Aktie deutlich unter 185 Euro drücken.
Häufige Fragen zur Airbus Aktienanalyse
Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?
Rund 870 Verkehrsflugzeuge – so viele wie nie zuvor. Bis Ende Oktober waren es 621.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 2 Prozent auf 17,47 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 9 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro. Die Jahresziele bestätigte Airbus.
Was plant Airbus bis 2029?
Ein bereinigtes EBIT von 12 bis 13 Milliarden Euro und einen Aktienrückkauf über 5 Milliarden Euro über drei Jahre.
Welche Kursziele nennen Analysten?
RBC sieht 240 Euro, Jefferies 210 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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