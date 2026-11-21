Gleichzeitig stützt Airbus den Kurs mit einem mehrjährigen Rückkaufprogramm. In der ersten Woche erwarb der Konzern rund 441.000 eigene Aktien für etwa 91,4 Millionen Euro, die eingezogen werden sollen. Für die erste Tranche sind bis zum 23. Dezember bis zu 800 Millionen Euro vorgesehen. Auch die Aufträge fließen weiter: Am 11. November bestellte die Cathay Group 14 weitere Flugzeuge, darunter elf A330-900. Im Rüstungsgeschäft ebnete der Haushaltsausschuss des Bundestags den Weg für mögliche zusätzliche A400M-Transporter.