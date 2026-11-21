Die Airbus Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Handelssymbol Xetra: AIR, US-Handelssymbol: EADSY, OTC) hat am Freitag, 20. November 2026, deutlich nachgegeben. Auf Xetra schloss der europäische Flugzeugbauer bei 190,00 Euro, ein Minus von 4,15 Prozent gegenüber 198,22 Euro am Vortag. Der Börsenwert liegt bei rund 155 Milliarden Euro.
Airbus Aktie: Minus 4 Prozent am Freitag, 249 Jets in zwei Monaten – schafft Airbus den Auslieferungs-Endspurt?
Die Airbus Aktie fällt am Freitag um gut 4 Prozent auf 190 Euro. Bis Jahresende muss der Flugzeugbauer noch 249 Maschinen ausliefern, um sein Ziel zu schaffen. Gleichzeitig läuft ein Milliarden-Rückkauf. Warum der Endspurt jetzt über die Stimmung entscheidet.
Der Kurs
Rückschlag unter die 200-Euro-Marke
Mit dem Minus am Freitag rutschte die Airbus Aktie klar unter die Marke von 200 Euro. Vom 52-Wochen-Hoch bei 221,25 Euro ist sie nun rund 14 Prozent entfernt. Einordnung der Redaktion: Einen eigenen Auslöser gab es nicht. Airbus wurde vom europaweiten Ausverkauf erfasst, bei dem die Börsen auf den größten Wochenverlust seit März zusteuerten.
Endspurt
249 Flugzeuge in zwei Monaten
Im Fokus steht das Auslieferungsziel. Airbus will 2026 rund 870 Verkehrsflugzeuge übergeben. Von Januar bis Oktober waren es laut Reuters 621. Lars Wagner, Chef des Verkehrsflugzeuggeschäfts, bezifferte die Zahl der noch nötigen Auslieferungen für November und Dezember auf 249. Alle dafür vorgesehenen Maschinen befänden sich bereits in der Endmontage oder auf den Auslieferungslinien.
Langfristig will Airbus weg vom traditionellen Jahresendspurt: Bis 2030 strebt der Konzern einen gleichmäßigen Rhythmus von vier bis fünf Auslieferungen pro Tag an. Ein Risiko bleibt die Lieferkette, zudem verlangt die europäische Luftfahrtbehörde EASA wiederholte Inspektionen beim Langstreckenjet A350.
Rückkauf und Aufträge
Airbus kauft eigene Aktien
Gleichzeitig stützt Airbus den Kurs mit einem mehrjährigen Rückkaufprogramm. In der ersten Woche erwarb der Konzern rund 441.000 eigene Aktien für etwa 91,4 Millionen Euro, die eingezogen werden sollen. Für die erste Tranche sind bis zum 23. Dezember bis zu 800 Millionen Euro vorgesehen. Auch die Aufträge fließen weiter: Am 11. November bestellte die Cathay Group 14 weitere Flugzeuge, darunter elf A330-900. Im Rüstungsgeschäft ebnete der Haushaltsausschuss des Bundestags den Weg für mögliche zusätzliche A400M-Transporter.
Auf Analystenseite stuft RBC die Airbus Aktie mit „Outperform“ ein. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Die Dezember-Zahlen entscheiden
Für die Airbus Aktie werden die monatlichen Auslieferungszahlen jetzt zum wichtigsten Termin. Bestätigt sich im Dezember, dass Airbus die 870 Maschinen schafft, dürfte das Vertrauen zurückkehren. Ein verfehltes Ziel würde dagegen erneut Fragen zur Lieferkette aufwerfen.
FAQ
Häufige Fragen zur Airbus Aktie
Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?
Rund 870 Verkehrsflugzeuge. Bis Ende Oktober waren es 621, für November und Dezember fehlen noch 249.
Kauft Airbus eigene Aktien zurück?
Ja, die erste Tranche umfasst bis zu 800 Millionen Euro bis zum 23. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Airbus Aktie?
ISIN NL0000235190, WKN 938914, Handelssymbol Xetra AIR, US-Handelssymbol EADSY (OTC).
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