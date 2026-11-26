Airbus-Aktie als CAC40 Gewinner: Rückenwind vom Gesamtmarkt für den Flugzeugbauer

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 10:09 2 Min.

Die Airbus-Aktie klettert am Donnerstagmorgen um 2,75 % auf 195,22 Euro und gehört zu den CAC40 Gewinnern. Eine eigene Nachricht gab es nicht, der Markt trägt den Konzern.

Die Airbus-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Flugzeugbauer an der Euronext Paris 2,75 Prozent höher bei 195,22 Euro, ein Plus von 5,22 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 190,00 Euro. Kursplus der Airbus-Aktie am Morgen +2,75 % Kurs an der Euronext Paris 195,22 € CAC 40 auf 8.114,62 Punkte +1,68 % Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:31 Uhr CAC40 Gewinner Warum die Airbus-Aktie heute steigt Der Konzern hat am Morgen keine eigene Nachricht veröffentlicht. Die Airbus-Aktie profitiert vom Marktumfeld: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Die US-Börsen holten ihre Verluste größtenteils auf, asiatische Techwerte erholten sich, und die neuen US-Zollpläne gelten als weniger schädlich als befürchtet. Das hilft Airbus, weil der Konzern ein global verflochtenes Geschäft betreibt. Einordnung: Zölle und Aufträge im Blick Für Airbus ist der Zollstreit ein zentrales Thema. Die neuen Referenzsätze zwischen 20 und 40 Prozent sollen nach Berichten die Sätze aus bestehenden Handelsabkommen nicht übersteigen und frühestens im Februar oder März gelten. JPMorgan rechnet mit einem eher geringen gesamtwirtschaftlichen Effekt. Zuletzt meldete Airbus Ende vorheriger Woche einen Auftrag im Raumfahrtgeschäft: Gemeinsam mit Thales Alenia Space liefert der Konzern zwei Beobachtungssatelliten an die französische Armee. Thales Alenia Space gehört zu 67 Prozent Thales und zu 33 Prozent Leonardo. Was dagegen spricht Die Zollpläne sind noch nicht umgesetzt, Details können die Stimmung drehen.

Die Erholung beruht auf dem Marktumfeld, eine eigene Nachricht fehlt.

Das Volumen ist wegen Thanksgiving dünn. Steckbrief Unternehmen Airbus SE ISIN NL0000235190 WKN 938914 Handelssymbol AIR (Euronext Paris) US-Symbol EADSY (OTC) Kurs 195,22 € Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris Häufige Fragen zur Airbus-Aktie Warum ist die Airbus-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und die Aktie stieg um 2,75 Prozent. Welche Rolle spielen die US-Zölle für Airbus? Die neuen Zollpläne gelten als weniger schädlich als befürchtet. Umgesetzt sind sie noch nicht.

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