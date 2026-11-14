Es ist die größte Wette des Jahres in der europäischen Industrie. Bis Ende September hat Airbus 547 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert. Das Jahresziel liegt bei rund 870. Nach eigener Rechnung muss der Konzern damit im vierten Quartal rund 323 Flugzeuge übergeben – deutlich mehr als die 286 im Schlussquartal des Vorjahres. Und das trotz eines Qualitätsproblems bei der Bestsellerreihe A321neo. Die Airbus-Aktie ließ sich davon in dieser Woche nicht bremsen: Sie stieg um 5,24 Prozent auf 206,75 Euro und gehörte zu den DAX Gewinnern. Gelingt das Rekordfinale?
Airbus-Aktie: 323 Flugzeuge in drei Monaten – das Rekordfinale, an dem alles hängt
Airbus hat in neun Monaten 547 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, das Jahresziel liegt bei rund 870. Um es zu schaffen, braucht der Konzern das stärkste Schlussquartal seiner Geschichte – trotz Qualitätsproblemen bei der A321neo. Gleichzeitig verdoppeln sich die Bestellungen, und die Rüstungssparte boomt. Die große Airbus Aktienanalyse: Auslieferungsziel, Lieferkette, Rüstung und alle Chancen und Risiken für die Airbus-Aktie.
Airbus Aktienanalyse
Mehr Gewinn, aber das Geld kommt erst im Dezember
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 8 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte laut Air Journal um 36 Prozent auf 3,59 Milliarden Euro zu. Im dritten Quartal allein sank der Umsatz jedoch um 2 Prozent, weil weniger Flugzeuge ausgeliefert wurden. Der freie Cashflow ist mit minus 1,27 Milliarden Euro noch negativ: Airbus hat Flugzeuge auf Lager gebaut, die erst zum Jahresende übergeben werden – und erst dann bezahlt werden. Bestätigt sind die Jahresziele: rund 870 Auslieferungen, rund 7,5 Milliarden Euro bereinigtes EBIT und rund 4,5 Milliarden Euro freier Cashflow.
Das Risiko heißt Lieferkette. Ende September wurde ein Fehler beim Korrosionsschutz an Rumpfteilen der A321neo bekannt, der laut Reuters rund 500 Flugzeuge betrifft, etwa die Hälfte davon bereits im Einsatz. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit sah keine unmittelbare Sicherheitsgefahr. Hinzu kamen Prüfungen bei der A330. Konzernchef Guillaume Faury erklärte Ende Oktober, beide Probleme seien eingegrenzt, die Auslieferungen liefen weiter, und der hohe Lagerbestand spreche für das Erreichen des Ziels.
Das große Bild
Ein Weltmarkt für zwei – und Europa rüstet auf
Der Markt für große Passagierflugzeuge ist ein Duopol aus Airbus und Boeing. Wer liefern kann, gewinnt.
Die Nachfrage nach neuen Flugzeugen übersteigt seit Jahren das Angebot. In den ersten neun Monaten verbuchte Airbus 1.174 Bruttobestellungen, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Bei den Auslieferungen lag Airbus mit 547 vor Boeing mit 475. Zum zweiten Standbein wird die Rüstung: Der Auftragseingang von Airbus Defence and Space stieg um 70 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro. In dieser Woche half zudem der gefallene Ölpreis, der die Kosten der Fluggesellschaften senkt.
Nachfrage hat Airbus genug – die Frage ist, ob die Lieferkette mitkommt.
Häufige Fragen zur Airbus-Aktie
Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?
Rund 870 Verkehrsflugzeuge. Bis Ende September waren es 547.
Was ist das Problem mit der A321neo?
Bei rund 500 Flugzeugen wurde laut Reuters ein Fehler beim Korrosionsschutz an Rumpfteilen festgestellt. Die europäische Flugsicherheitsagentur sah keine unmittelbare Sicherheitsgefahr, Airbus hat eine Lösung.
Wie lief das Geschäft in den ersten neun Monaten?
Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 8 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro.
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