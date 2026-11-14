Airbus-Aktie: 323 Flugzeuge in drei Monaten – das Rekordfinale, an dem alles hängt

Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?

Rund 870 Verkehrsflugzeuge. Bis Ende September waren es 547.

Was ist das Problem mit der A321neo?

Bei rund 500 Flugzeugen wurde laut Reuters ein Fehler beim Korrosionsschutz an Rumpfteilen festgestellt. Die europäische Flugsicherheitsagentur sah keine unmittelbare Sicherheitsgefahr, Airbus hat eine Lösung.

Wie lief das Geschäft in den ersten neun Monaten?

Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 8 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro.