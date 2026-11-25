Bei der Airbus Aktie dreht sich in diesen Wochen alles um eine Zahl: 870. So viele Verkehrsflugzeuge will der Konzern 2026 ausliefern. Bis Ende Oktober waren es 621 Maschinen, ein Plus von 6,2 Prozent zum Vorjahr. Bleiben rund 250 Flugzeuge für November und Dezember. Lars Wagner, Chef der Verkehrsflugzeugsparte, zeigte sich zuversichtlich, das Ziel zu erreichen.
Airbus Aktie: 250 Jets in acht Wochen – schafft der Flugzeugbauer den Rekord-Endspurt?
870 Auslieferungen hat sich Airbus für 2026 vorgenommen, bis Ende Oktober waren es 621. Jetzt müssen im November und Dezember rund 250 Maschinen das Werk verlassen. Parallel kauft der Konzern für bis zu fünf Milliarden Euro eigene Aktien zurück. Die Airbus Aktie vor dem entscheidenden Jahresendspurt.
Der Endspurt
Ein Kraftakt zum Jahresende
Ein starker Jahresendspurt hat bei Airbus Tradition, doch diesmal ist die Messlatte hoch. Im Oktober übergab der Konzern 74 Flugzeuge und verbuchte 202 Bruttobestellungen. Um das Ziel zu erreichen, braucht es im Schnitt deutlich mehr als 120 Auslieferungen pro Monat. Nach Angaben von Airbus wurden Qualitätsmängel an einigen A330 und A321neo eingedämmt. Zudem erwägt der Konzern, die Produktion des Langstreckenjets A350 über die bisherige Rate von zwölf Maschinen pro Monat hinaus zu steigern. Für die Airbus Aktie ist die Lieferfähigkeit der wichtigste Gradmesser.
Das Kapital
Milliarden für eigene Aktien
Parallel läuft ein milliardenschweres Rückkaufprogramm. Die erste Tranche über bis zu 800 Millionen Euro hat am 9. November begonnen und läuft bis zum 23. Dezember. Insgesamt will Airbus bis Ende Juli 2029 eigene Aktien für bis zu fünf Milliarden Euro erwerben und einziehen. In der ersten Woche kaufte der Konzern rund 441.000 Aktien für etwa 91,4 Millionen Euro. Weniger Aktien bedeuten einen höheren Gewinnanteil je verbleibendem Papier – ein Pluspunkt für die Airbus Aktie.
Auch das Geschäft läuft: Die Cathay Group bestellte im November 14 Flugzeuge, darunter elf A330-900. Airbus Defence and Space führt zudem ein Konsortium für das französische Satellitenprogramm IRIS, dessen Auftragswert bei mehr als 1,5 Milliarden Euro liegt. In den ersten neun Monaten steigerte Airbus den Umsatz um sieben Prozent auf 50,6 Milliarden Euro, das EBIT legte um acht Prozent auf 4,5 Milliarden Euro zu.
Die Nachfrage ist nicht das Problem – die Lieferkette ist es. Der Dezember wird zeigen, wie belastbar die Produktion von Airbus wirklich ist.
Häufige Fragen zur Airbus Aktie
Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?
870 Verkehrsflugzeuge. Bis Ende Oktober waren es 621.
Wie groß ist das Rückkaufprogramm von Airbus?
Bis zu fünf Milliarden Euro bis Ende Juli 2029. Die erste Tranche umfasst bis zu 800 Millionen Euro bis zum 23. Dezember.
Was passiert mit den zurückgekauften Aktien?
Airbus will sie einziehen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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