Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?

870 Verkehrsflugzeuge. Bis Ende Oktober waren es 621.

Wie groß ist das Rückkaufprogramm von Airbus?

Bis zu fünf Milliarden Euro bis Ende Juli 2029. Die erste Tranche umfasst bis zu 800 Millionen Euro bis zum 23. Dezember.

Was passiert mit den zurückgekauften Aktien?

Airbus will sie einziehen.