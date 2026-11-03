AIG: Gebuchte Nettoprämien in General Insurance steigen im dritten Quartal um 7 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 23:00 4 Min. American International Group, Inc. (AIG)

Ohne die North-America-Property-Sparten stiegen die gebuchten Nettoprämien von General Insurance um 10 Prozent. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern (AATI), den AIG-Stammaktionären zurechenbar, sank.

Nettoergebnis, den AIG-Stammaktionären zurechenbar, +62,6 % 844 Mio. USD Bereinigtes Ergebnis nach Steuern (AATI), den AIG-Stammaktionären zurechenbar, -11,4 % 1,09 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie, den AIG-Stammaktionären zurechenbar, +72,0 % 1,60 USD Bereinigtes Ergebnis nach Steuern je verwässerter Aktie, -6,4 % 2,06 USD American International Group (AIG) hat am 3. November 2026 die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Im Bereich General Insurance stiegen die gebuchten Nettoprämien gegenüber dem Vorjahresquartal um 7 Prozent auf 6,65 Mrd. USD, nach 6,23 Mrd. USD. Ohne die North-America-Property-Sparten erhöhten sie sich nach Angaben des Unternehmens um 10 Prozent. Die gebuchten Bruttoprämien von General Insurance legten um 6 Prozent auf 9,17 Mrd. USD zu, nach 8,69 Mrd. USD. Das Nettoergebnis, den AIG-Stammaktionären zurechenbar, stieg um 62,6 Prozent auf 844 Mio. USD, nach 519 Mio. USD. Den Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal führt AIG vor allem auf Marktwertänderungen der Kapitalanlagen sowie höhere Kapitalerträge von General Insurance, höhere verdiente Prämien und geringere realisierte Nettoverluste zurück. Marktwertänderungen von Aktien und der Corebridge-Beteiligung belasteten das Vorsteuerergebnis im aktuellen Quartal mit 3 Mio. USD, nach 288 Mio. USD im Vorjahresquartal. Die realisierten Nettoverluste betrugen vor Steuern 170 Mio. USD, nach 433 Mio. USD. Restrukturierungs- und sonstige Kosten beliefen sich vor Steuern auf 100 Mio. USD, nach 153 Mio. USD. AIG AIG — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das Ergebnis vor Steuern, den AIG-Stammaktionären zurechenbar, erhöhte sich um 56,7 Prozent auf 1,12 Mrd. USD, nach 714 Mio. USD. Das verwässerte Ergebnis je Aktie, den AIG-Stammaktionären zurechenbar, stieg um 72,0 Prozent auf 1,60 USD, nach 0,93 USD. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern (AATI), den AIG-Stammaktionären zurechenbar, ging dagegen um 11,4 Prozent auf 1,09 Mrd. USD zurück, nach 1,23 Mrd. USD. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern je verwässerter Aktie sank um 6,4 Prozent auf 2,06 USD, nach 2,20 USD, das bereinigte Ergebnis vor Steuern (APTI) um 10,9 Prozent auf 1,45 Mrd. USD, nach 1,62 Mrd. USD. Den Rückgang des bereinigten Ergebnisses nach Steuern gegenüber dem Vorjahresquartal begründet AIG mit einem niedrigeren versicherungstechnischen Ergebnis und geringeren Kapitalerträgen bei Other Operations. Diese enthielten im Vorjahresquartal 20 Mio. USD Dividenden von Corebridge Financial. Das versicherungstechnische Ergebnis von General Insurance fiel um 29 Prozent auf 564 Mio. USD, nach 793 Mio. USD. Die katastrophenbedingten Belastungen betrugen 283 Mio. USD, nach Unternehmensangaben außergewöhnlich niedrigen 100 Mio. USD im Vorjahresquartal. Die günstige Vorjahresschadenabwicklung lag bei 91 Mio. USD, nach 180 Mio. USD. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote von General Insurance stieg um 4,5 Prozentpunkte auf 91,3 Prozent, nach 86,8 Prozent. AIG nennt als Hauptgründe die höheren Katastrophenbelastungen und die geringere günstige Vorjahresabwicklung, teilweise ausgeglichen durch eine niedrigere Kostenquote. In den Segmenten von General Insurance entwickelten sich die gebuchten Nettoprämien gegenüber dem Vorjahresquartal unterschiedlich. Bei International Commercial stiegen sie um 13 Prozent auf 2,39 Mrd. USD, nach 2,12 Mrd. USD. Global Personal verzeichnete ein Plus von 6 Prozent auf 1,78 Mrd. USD, nach 1,68 Mrd. USD. North America Commercial kam auf 2,48 Mrd. USD, nach 2,44 Mrd. USD, ein Anstieg um 2 Prozent. Die Nettokapitalerträge laut Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erhöhten sich um 42,5 Prozent auf 1,10 Mrd. USD, nach 772 Mio. USD im Vorjahresquartal. Im dritten Quartal gab AIG nach eigenen Angaben 787 Mio. USD an die Aktionäre zurück. Davon entfielen 527 Mio. USD auf Aktienrückkäufe und 260 Mio. USD auf Dividenden. Der Verwaltungsrat beschloss eine Quartalsdividende von 0,50 USD je Stammaktie. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Nettoergebnis, den AIG-Stammaktionären zurechenbar 844 Mio. USD 519 Mio. USD +62,6 % Bereinigtes Ergebnis nach Steuern (AATI), den AIG-Stammaktionären zurechenbar 1,09 Mrd. USD 1,23 Mrd. USD -11,4 % Verwässertes Ergebnis je Aktie, den AIG-Stammaktionären zurechenbar 1,60 USD 0,93 USD +72,0 % Bereinigtes Ergebnis nach Steuern je verwässerter Aktie 2,06 USD 2,20 USD -6,4 % General Insurance: versicherungstechnisches Ergebnis 564 Mio. USD 793 Mio. USD -29 % Ergebnis vor Steuern, den AIG-Stammaktionären zurechenbar 1,12 Mrd. USD 714 Mio. USD +56,7 % Bereinigtes Ergebnis vor Steuern (APTI) 1,45 Mrd. USD 1,62 Mrd. USD -10,9 % General Insurance: gebuchte Nettoprämien 6,65 Mrd. USD 6,23 Mrd. USD +7 % General Insurance: gebuchte Bruttoprämien 9,17 Mrd. USD 8,69 Mrd. USD +6 % North America Commercial: gebuchte Nettoprämien 2,48 Mrd. USD 2,44 Mrd. USD +2 % International Commercial: gebuchte Nettoprämien 2,39 Mrd. USD 2,12 Mrd. USD +13 % Global Personal: gebuchte Nettoprämien 1,78 Mrd. USD 1,68 Mrd. USD +6 % General Insurance: kombinierte Schaden-Kosten-Quote 91,3 % 86,8 % +4,5 Pp. Nettokapitalerträge laut Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 1,10 Mrd. USD 772 Mio. USD +42,5 % Quelle : American International Group, Inc. (AIG), Mitteilung vom 3. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von American International Group, Inc. (AIG). Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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