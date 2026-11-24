Ganz ohne Makel ist die Geschichte nicht. Am 4. November hatte Ahold Delhaize nach einem Cyberangriff einen vorsichtigeren Jahresausblick vorgelegt. JPMorgan stuft die Aktie mit „Underweight“ ein, und auch Bernstein sieht Herausforderungen: Entscheidend seien die Balance zwischen Preisen und Marge sowie der laufende Umbau des US-Geschäfts. Genau dort setzt die Personalie Lupfer an. Dass die Ahold-Delhaize-Aktie trotzdem steigt, zeigt, wie stark der Wunsch nach berechenbaren Erträgen derzeit ist.