Wenn Chips fallen, steigt der Einkaufswagen: Die Ahold-Delhaize-Aktie schließt am Dienstag, 24. November 2026, mit einem Plus von 2,29 Prozent bei 35,35 Euro und ist damit hinter Sanofi der zweitgrößte EuroStoxx50 Gewinner des Tages (Schlusskurs laut comdirect). Der niederländisch-belgische Supermarktkonzern profitiert davon, dass Anleger an einem schwachen Börsentag Stabilität suchen.
Ahold-Delhaize-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages: Plus 2,3 Prozent im Tech-Sturm – warum der Supermarkt-Riese jetzt gefragt ist
Die Ahold-Delhaize-Aktie steigt am Dienstag um 2,3 Prozent und ist zweitgrößter EuroStoxx50 Gewinner des Tages. Während Chipwerte einbrechen, kaufen Anleger den Betreiber von Albert Heijn und Food Lion. Dazu kommen eine neue US-Managerin und ein freundlicherer Branchenausblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
- Sitz
- Zaandam, Niederlande
- ISIN
- NL0011794037
- WKN
- A2ANT0
- Handelssymbol
- AD (Amsterdam), AHOG (Xetra)
- US-Handelssymbol
- ADRNY (ADR, außerbörslich)
- Index
- EuroStoxx50, AEX
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs laut comdirect
Die Stammdaten: Die Ahold-Delhaize-Aktie trägt die ISIN NL0011794037 und die WKN A2ANT0. In Amsterdam läuft sie unter AD, an der Xetra unter AHOG, in den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich unter ADRNY gehandelt.
Die Ursachen
Warum die Ahold-Delhaize-Aktie gegen den Markt steigt
Flucht in defensive Werte
Technologiewerte gaben am Dienstag ihre Montagsgewinne wieder ab, der EuroStoxx50 schloss 1,16 Prozent tiefer. Schon am Mittag führten laut dpa-AFX Nahrungsmittel-, Pharma- und Telekomwerte das Gewinnerfeld an. Lebensmittel werden auch in unruhigen Zeiten gekauft.
Das Muster wiederholt sich
Bereits am Freitag, als der EuroStoxx50 um 1,5 Prozent fiel, legte die Ahold-Delhaize-Aktie um rund eineinhalb Prozent zu. Der Konzern wird zum Gegenpol der KI-Werte.
Neue Handelschefin in den USA
Ahold Delhaize USA hat Rebecca Lupfer mit sofortiger Wirkung zur Chief Commercial Officer ernannt. Sie verantwortet Einkauf, Beschaffung, Lieferantenbeziehungen und Sortiment aller US-Marken, die nach Unternehmensangaben rund 26 Millionen Kunden pro Woche erreichen.
Freundlicherer Branchenblick
Bernstein-Analyst William Woods ist für den europäischen Lebensmittelhandel mit Blick auf 2027 optimistischer geworden. Für Ahold Delhaize bleibt Bernstein bei „Market-Perform“ mit einem Kursziel von 38 Euro. Das ist die Einschätzung des Analysehauses.
Der Hintergrund
Stabil, aber nicht sorgenfrei
Ganz ohne Makel ist die Geschichte nicht. Am 4. November hatte Ahold Delhaize nach einem Cyberangriff einen vorsichtigeren Jahresausblick vorgelegt. JPMorgan stuft die Aktie mit „Underweight“ ein, und auch Bernstein sieht Herausforderungen: Entscheidend seien die Balance zwischen Preisen und Marge sowie der laufende Umbau des US-Geschäfts. Genau dort setzt die Personalie Lupfer an. Dass die Ahold-Delhaize-Aktie trotzdem steigt, zeigt, wie stark der Wunsch nach berechenbaren Erträgen derzeit ist.
Häufige Fragen zur Ahold-Delhaize-Aktie
Warum ist die Ahold-Delhaize-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages?
Anleger schichten aus fallenden Technologiewerten in defensive Titel um. Dazu kommen eine neue US-Handelschefin und ein freundlicherer Branchenausblick von Bernstein.
Wie viel hat die Ahold-Delhaize-Aktie gewonnen?
2,29 Prozent auf 35,35 Euro.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Ahold-Delhaize-Aktie?
ISIN NL0011794037, WKN A2ANT0, Handelssymbol AD (Amsterdam) beziehungsweise AHOG (Xetra), in den USA außerbörslich ADRNY.
Welche Marken gehören zu Ahold Delhaize?
Unter anderem die Supermarktkette Albert Heijn in den Niederlanden und mehrere Ketten in den USA.
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