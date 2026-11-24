Brot und Milch statt Chips und KI: Die Ahold Delhaize-Aktie (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Handelssymbol: AD, US-Handelssymbol: ADRNY) gehört am Dienstag zu den größten AEX Gewinnern. Die Ahold Delhaize-Aktie schloss in Amsterdam 2,29 Prozent höher bei 35,35 Euro. Am frühen Nachmittag hatte das Plus noch bei 0,81 Prozent gelegen. Mit dem Ausverkauf der Technologiewerte am Nachmittag wuchs die Nachfrage nach dem Supermarktkonzern. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.