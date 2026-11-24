Brot und Milch statt Chips und KI: Die Ahold Delhaize-Aktie (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Handelssymbol: AD, US-Handelssymbol: ADRNY) gehört am Dienstag zu den größten AEX Gewinnern. Die Ahold Delhaize-Aktie schloss in Amsterdam 2,29 Prozent höher bei 35,35 Euro. Am frühen Nachmittag hatte das Plus noch bei 0,81 Prozent gelegen. Mit dem Ausverkauf der Technologiewerte am Nachmittag wuchs die Nachfrage nach dem Supermarktkonzern. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Ahold Delhaize-Aktie AEX Gewinner: Plus 2,3 Prozent – der Supermarkt-Riese wird zum sicheren Hafen
Die Ahold Delhaize-Aktie ist AEX Gewinner: plus 2,29 Prozent auf 35,35 Euro. Warum Anleger am Tag des Chip-Ausverkaufs zum Supermarktkonzern greifen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Ahold Delhaize-Aktie: defensiv schlägt KI
Die Ahold Delhaize-Aktie steigt an einem Tag, an dem der AEX fällt. Das ist typisch für einen defensiven Wert.
Die Chipwerte ASML, ASM International und Besi verloren am Dienstag zwischen 5,6 und 8,8 Prozent, der AEX gab 1,1 Prozent nach. Auf der Gewinnerseite standen Werte, deren Geschäft nicht an der KI-Stimmung hängt: neben Relx und Wolters Kluwer auch KPN, Heineken, Unilever und Ahold Delhaize. Dasselbe Bild zeigte die Wall Street. Der Dow Jones stieg um 0,9 Prozent, der Nasdaq verlor 1,5 Prozent.
Flucht in defensive Werte
Anleger verkauften KI-Titel und kauften Unternehmen mit stabiler Nachfrage.
US-Geschäft als Stütze
Ahold Delhaize erzielt mehr als die Hälfte des Umsatzes in den USA. Dort stieg das Verbrauchervertrauen im November.
Zölle treffen den Händler kaum direkt
Berichte über neue US-Importzölle belasteten Exportwerte. Ein Lebensmittelhändler, der vor Ort einkauft und verkauft, ist davon weniger betroffen.
Zahlen und Ausblick
Solides Quartal, Cyberangriff als Hypothek
Im dritten Quartal setzte Ahold Delhaize 23,1 Milliarden Euro um, währungsbereinigt 1,9 Prozent mehr. Der Onlineumsatz wuchs um 8,2 Prozent. Belastet hat ein Cyberangriff im Oktober: Für das vierte Quartal rechnet der Konzern mit 200 bis 250 Millionen Euro weniger Umsatz und 75 bis 100 Millionen Euro weniger operativem Ergebnis. Die Prognose für den freien Cashflow sank auf rund 2,1 Milliarden Euro.
Häufige Fragen zur Ahold Delhaize-Aktie
Warum ist die Ahold Delhaize-Aktie heute AEX Gewinner?
Anleger schichteten aus Chip- und KI-Werten in defensive Titel um. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Wie stark stieg die Ahold Delhaize-Aktie?
Um 2,29 Prozent auf 35,35 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Ahold Delhaize-Aktie?
ISIN NL0011794037, WKN A2ANT0, Handelssymbol AD, US-Handelssymbol ADRNY.
Was kostet der Cyberangriff vom Oktober?
Der Konzern rechnet mit 75 bis 100 Millionen Euro weniger operativem Ergebnis im vierten Quartal.
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