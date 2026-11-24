Wenn Börsen schwanken, zählt der Einkauf: Die Ahold Delhaize-Aktie (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Handelssymbol: AD, US-Handelssymbol: ADRNY) ist am Dienstag AEX Gewinner. Im Amsterdamer Handel steigt die Aktie des Supermarktkonzerns 0,81 Prozent auf 34,84 Euro (Stand 14:47 Uhr). Es ist ein klassischer Defensivwert-Tag: Anleger weichen aus den Chipaktien in Titel mit planbarem Geschäft aus. Eine neue Meldung von Ahold Delhaize gibt es nicht.
Ahold Delhaize-Aktie AEX Gewinner: Plus 0,8 Prozent – Anleger kaufen den Supermarkt-Riesen trotz Cyberangriff
Die Ahold Delhaize-Aktie ist AEX Gewinner: plus 0,81 Prozent auf 34,84 Euro. Warum Anleger trotz Prognosesenkung und Cyberangriff zugreifen und was die Q3-Zahlen sagen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Ahold Delhaize-Aktie: Sicherer Hafen im AEX
Die Ahold Delhaize-Aktie profitiert davon, dass Anleger vorsichtiger werden und Verbrauchsgüter und Lebensmittelhandel stärker nachfragen.
Ein firmeneigener Grund liegt nicht vor. Das Plus passt zum Bild des Tages: Chipwerte geben nach, defensive Titel wie Supermärkte, Telekom und Konsumgüter gewinnen. Die Nachfrage nach Lebensmitteln hängt kaum von der KI-Stimmung ab.
Defensive Rotation
Anleger wechseln aus Chipwerten in Titel mit stabilem Geschäft.
Solides Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal währungsbereinigt um 1,9 Prozent, Onlineumsätze legten zu.
Neue Märkte
Ahold Delhaize hat die Übernahme von Tesco in Tschechien und der Slowakei vereinbart.
Zahlen und Ausblick
Cyberangriff kostet Gewinn im Schlussquartal
Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 23,1 Milliarden Euro, in den USA wuchsen die vergleichbaren Umsätze ohne Tankstellen um 0,5 Prozent, in Europa um 2,1 Prozent. Ein Cyberangriff im Oktober trifft das Schlussquartal: Das Unternehmen rechnet mit 200 bis 250 Millionen Euro weniger Umsatz und 75 bis 100 Millionen Euro weniger operativem Ergebnis. Deshalb senkte es die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie auf ein niedriges einstelliges Wachstum und den freien Cashflow auf rund 2,1 Milliarden Euro.
Häufige Fragen zur Ahold Delhaize-Aktie
Warum ist die Ahold Delhaize-Aktie heute AEX Gewinner?
Anleger weichen aus Chipwerten in defensive Titel aus. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die Ahold Delhaize-Aktie?
Um 0,81 Prozent auf 34,84 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Ahold Delhaize-Aktie?
ISIN NL0011794037, WKN A2ANT0, Handelssymbol AD, US-Handelssymbol ADRNY.
Was kostet der Cyberangriff?
Das Unternehmen rechnet mit 75 bis 100 Millionen Euro weniger operativem Ergebnis im vierten Quartal.
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