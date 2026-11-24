Warum ist die Ahold Delhaize-Aktie heute AEX Gewinner?

Anleger weichen aus Chipwerten in defensive Titel aus. Eine eigene Meldung gibt es nicht.

Wie stark steigt die Ahold Delhaize-Aktie?

Um 0,81 Prozent auf 34,84 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Ahold Delhaize-Aktie?

ISIN NL0011794037, WKN A2ANT0, Handelssymbol AD, US-Handelssymbol ADRNY.

Was kostet der Cyberangriff?

Das Unternehmen rechnet mit 75 bis 100 Millionen Euro weniger operativem Ergebnis im vierten Quartal.